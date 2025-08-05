Российские ученые раскрыли механизм синхронизации нейронных пар в мозге

Ученые Саратовского университета выявили три режима синхронизации нейронов

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского раскрыли механизм синхронизации нейронных пар, передает РИА «Новости». Ученые провели численные эксперименты по классической модели Ходжкина–Хаксли, чтобы подробно описать электрические процессы в мембране нейрона с учетом натриевых токов.

В ходе работы специалисты выяснили, что система из двух нейронов может переходить в три разных режима: состояние покоя без колебаний, одиночный «спайк» и устойчивый автоколебательный режим. Связь между нейронами оказалась критически важной для выбора режима: сильная связь способна как активировать, так и подавить возбуждение второго нейрона.

По словам соавтора исследования Татьяны Богатенко, управление режимами возможно не только с помощью внешнего тока, но и за счет изменения силы связи и начальных условий. В университете подчеркнули, что «ключевой находкой стало то, что существует пороговое значение силы связи, при превышении которого режим работы нейронов резко меняется».

Исследование показало, что слабый нейрон при определенной силе связи с активным соседом начинает вести себя синхронно с ним, что расширяет понимание процессов в нейронных сетях.

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