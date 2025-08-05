Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.5 комментариев
Россиянин Хачанов вышел в полуфинал «Мастерса» в Торонто
Российский теннисист Карен Хачанов уверенно победил американца Алекса Микельсена в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Торонто.
Хачанов победил Микельсена в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто со счетом 6:4, 7:6 (7:3), передает РИА «Новости». Поединок длился 1 час 44 минуты. Соперник россиянина занимал 34-ю строчку мирового рейтинга ATP.
Хачанов впервые в карьере сумел выйти в полуфиналы турниров ATP на всех трех покрытиях – хард, грунт и трава – за один сезон. Ранее в 2025 году он уже доходил до полуфиналов в Барселоне и Халле, а теперь третий раз сыграет в полуфинале канадского «Мастерса».
Среди действующих теннисистов чаще этого результата в Канаде добивался только Новак Джокович – серб выходил в полуфинал на этом турнире семь раз. В полуфинале соперником Хачанова станет немец Александр Зверев, который ранее одолел австралийца Алексея Попырина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона, став первым четвертьфиналистом турнира. Российских теннисистов ранее допустили к участию в Олимпийских играх в Париже.