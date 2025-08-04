Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Продюсер Розенбаума опровергла слухи о госпитализации певца
Продюсер Купсина заявила об отсутствии проблем со здоровьем у Розенбаума
Заявления о госпитализации Александра Розенбаума оказались ложными, артист проводит отпуск и чувствует себя хорошо, по словам его продюсера.
Информация о госпитализации народного артиста России Александра Розенбаума не соответствует действительности, передает ТАСС.
Продюсер певца Белла Купсина сообщила агентству, что Розенбаум здоров и не находится в клинике. По ее словам, распространенные сообщения о срочной госпитализации артиста с пневмонией являются дезинформацией.
«Нет, все в порядке, Александр Яковлевич здоров. Не знаю, что происходит, вирус какой-то. Артист в отпуске, у него все хорошо», – заявила Купсина в ответ на соответствующие публикации в СМИ. В настоящее время Розенбаум отдыхает, его здоровью ничего не угрожает.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году в Красноярске Александр Розенбаум был госпитализирован и прооперирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Иван Краско недавно оказался в тяжелом состоянии и нуждается в постоянном медицинском уходе.