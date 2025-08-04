Eurostar отменила 14 рейсов из-за проблем с электроснабжением во Франции

Eurostar приостановила рейсы между Лондоном, Парижем и Брюсселем из-за аварии

Tекст: Денис Тельманов

О масштабных перебоях в движении сообщил ресурс РИА «Новости». Согласно заявлению Eurostar, отменены восемь рейсов между Лондоном и Парижем, пять – между Парижем и Брюсселем, а также один поезд из Парижа в Амстердам.

Причиной стала авария на одном из участков французской железнодорожной сети, вызвавшая перебои в электроснабжении и временное закрытие части пути.

В компании отметили, что сильные перебои в движении, включая отмены поездов, продлятся весь день. В заявлении Eurostar говорится: «В связи с временным закрытием части пути во французской сети сильные перебои в движении, в том числе отмены, ожидаются весь день в и из Парижа».

Ранее SNCF уже информировала о серьезных нарушениях движения высокоскоростных поездов между Парижем и севером Франции по причине проблем с электроснабжением на одном из участков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, работа лондонской подземки была приостановлена из-за пожара на подстанции. Движение скоростных поездов между Мадридом и Севильей прекратилось после серии краж кабеля.

Масштабное отключение электроэнергии в Испании и Португалии нарушило работу общественного транспорта и железных дорог, а также привело к серьезным сбоям с телефонной связью и интернетом.