Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
Eurostar отменила 14 рейсов из-за проблем с электроснабжением во Франции
Eurostar приостановила рейсы между Лондоном, Парижем и Брюсселем из-за аварии
Железнодорожная компания Eurostar временно остановила сообщения на нескольких направлениях после перебоев в подаче электричества на французских путях.
О масштабных перебоях в движении сообщил ресурс РИА «Новости». Согласно заявлению Eurostar, отменены восемь рейсов между Лондоном и Парижем, пять – между Парижем и Брюсселем, а также один поезд из Парижа в Амстердам.
Причиной стала авария на одном из участков французской железнодорожной сети, вызвавшая перебои в электроснабжении и временное закрытие части пути.
В компании отметили, что сильные перебои в движении, включая отмены поездов, продлятся весь день. В заявлении Eurostar говорится: «В связи с временным закрытием части пути во французской сети сильные перебои в движении, в том числе отмены, ожидаются весь день в и из Парижа».
Ранее SNCF уже информировала о серьезных нарушениях движения высокоскоростных поездов между Парижем и севером Франции по причине проблем с электроснабжением на одном из участков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, работа лондонской подземки была приостановлена из-за пожара на подстанции. Движение скоростных поездов между Мадридом и Севильей прекратилось после серии краж кабеля.
Масштабное отключение электроэнергии в Испании и Португалии нарушило работу общественного транспорта и железных дорог, а также привело к серьезным сбоям с телефонной связью и интернетом.