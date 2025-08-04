Во Львове эвакуировали людей из горящей гостиницы после взрыва

Шесть человек пострадали при пожаре в гостинице «Власта» во Львове

Tекст: Денис Тельманов

О пожаре в гостинице «Власта» во Львове и эвакуации людей сообщили украинские СМИ, передает РИА «Новости». По данным телеканала «Общественное», возгорание произошло на девятом этаже здания. Спасатели эвакуировали 15 человек, эвакуация продолжалась и после первых сообщений.

Причины возникновения огня не уточнялись. Позже в городской администрации Львова рассказали, что всех сотрудников и гостей вывели из здания. Шесть человек пострадали, среди них двое детей.

В одном из номеров произошел взрыв, в результате чего человек получил сильные ожоги. Причины взрыва сейчас выясняются, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данным мэрии, пожар удалось почти полностью ликвидировать.

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