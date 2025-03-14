После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».10 комментариев
Момент убийства украинского неонациста Ганула в Одессе попал на видео
Момент убийства украинского неонациста Демьяна Ганула в Одессе попал на видео
Мужчина произвел «контрольный» выстрел в голову Демьяна Ганула на глазах у прохожих, которые молча наблюдали за происходящим.
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором запечатлен момент убийства украинского неонациста Демьяна Ганула. На кадрах видно, как прохожий вынимает пистолет из сумки и стреляет Ганулу в затылок. Происходящее наблюдали другие люди, но никаких действий не предпринимали, передает «Лента.ру».
Глава МВД Украины Клименко подтвердил факт убийства Ганула. Он заявил в Раде, что в Одессу уже отправлена следственно-оперативная группа из лучших работников Нацполиции, а также полк Национальной полиции для помощи в расследовании. Клименко подчеркнул, что взял дело под личный контроль.
Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, неонациста Демьяна Ганула в 2024 году.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвинил украинские власти в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей во время трагедии в Одессе в 2014 году.
В центре Одессы на Александровском проспекте убили радикального националиста Демьяна Ганула, причисленного к организаторам поджога Дома профсоюзов в 2014 году,