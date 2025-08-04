В ЕС заявили о рисках бреши в ПВО из-за передачи Patriot Украине

Euractiv: В ЕС опасаются многолетней бреши в ПВО из-за передачи Patriot Киеву

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что европейские страны опасаются возникновения долгосрочных пробелов в своей системе противовоздушной обороны из-за передачи комплексов Patriot Украине, передает РИА «Новости».

Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что идея отказаться от своих Patriot «страшна» для ЕС.

Ранее арсеналы европейских государств уже были серьезно истощены в результате предыдущих поставок вооружений Киеву. Теперь дипломаты опасаются, что возобновление запасов может затянуться, если новые американские системы поступят не так быстро, как обещал Трамп.

По оценке адмирала Пьера Вандье, верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации, поставки новых Patriot из США могут занять около семи лет. Другие источники издания сообщают, что процесс займет как минимум несколько лет.

Ранее европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости сокращения зависимости Евросоюза от американских вооружений.

Страны Евросоюза использовали различные финансовые механизмы для снабжения Киева оружием.

Президент США Дональд Трамп отметил, что Европа должна была оплатить поставки американского оружия Киеву еще три года назад.



