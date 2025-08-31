Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.2 комментария
ЦСКА и «Краснодар» завершили матч чемпионата России вничью
ЦСКА и «Краснодар» завершили встречу седьмого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:1, причем «быки» весь второй тайм играли в меньшинстве.
ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1: на 36-й минуте гол забил Матвей Кисляк, а на 44-й отличился Джон Кордоба.
Армейцы также поразили ворота соперника на 31-й минуте, однако взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора из-за нарушения со стороны защитника Жоао Виктора. На 56-й минуте Джон Кордоба был удален за агрессивное поведение против защитника ЦСКА Мойзеса. После этого на поле вспыхнула потасовка, в результате которой по желтой карточке получили Кисляк и полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто.
«Краснодар» возглавил турнирную таблицу с 16 очками, а ЦСКА, отстающий на одно очко, занял второе место. Армейцы продолжают беспроигрышную серию в РПЛ, которая длится с ноября 2024 года. В следующем туре ЦСКА 14 сентября сыграет на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» днем ранее примет тольяттинский «Акрон».