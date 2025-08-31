WP: США обсуждают выдачу токенов палестинцам за переезд из Газы

Tекст: Ольга Иванова

План, о котором пишет газета Washington Post, предусматривает опеку Вашингтона над Газой на срок не менее десяти лет, пока анклав не будет превращен в туристический и технологический центр. В рамках этого проекта обсуждалась возможность временного переселения всего населения региона: либо за пределы Газы, либо в охраняемые зоны внутри анклава, передает РИА «Новости».

Владельцам земли предлагалось выдавать цифровые токены в обмен на право перестраивать их собственность. Эти токены могли бы использоваться для финансирования новой жизни вне Газы либо обмениваться на жилье в одном из новых «умных городов» с искусственным интеллектом, которые планируют построить на территории анклава.

Каждый житель, добровольно покинувший Газу, должен был получить пять тысяч долларов наличными и субсидии на оплату аренды жилья на четыре года, а также годовое обеспечение питанием. Проект финансируется государственными и частными инвестициями в крупные инфраструктурные проекты, в том числе заводы электромобилей, центры обработки данных и пляжные курорты. Ожидалось, что участие в фонде принесет инвесторам значительную прибыль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп провел в Овальном кабинете продолжительную встречу по вопросу послевоенного будущего сектора Газа.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что администрация США рассчитывает на урегулирование конфликта в секторе Газа до конца текущего года.