Женщина погибла после падения с трубы ТЭЦ в Петербурге
В Петербурге на территории заброшенной ТЭЦ в Павловске погибла женщина, которая пыталась сделать фото после роупджампинга, сообщил источник в экстренных службах Петербурга.
Источник в экстренных службах сообщил, что 45-летняя мать вместе с 22-летним сыном сначала участвовали в прыжках с обеспечением страховки, а затем решили подняться на трубу котельной без страховочного оборудования, передает РИА «Новости».
По словам источника, женщина поскользнулась и сорвалась вниз. Ее смерть была зафиксирована на месте происшествия. Центр экстремальных видов спорта 23block, услугами которого воспользовались погибшая и ее сын, предлагает прыжки с трубы высотой 88 метров и глубиной падения 65 метров.
В городской прокуратуре заявили, что выяснят все обстоятельства трагедии. Особое внимание будет уделено проверке соблюдения требований федерального законодательства при организации аттракциона и предоставлении услуг посетителям.
В июне в МЧС России сообщили, что девушка упала с шестиметровой высоты в пещере в Башкирии, получила черепно-мозговую травму, спасатели вызволили пострадавшую и отправили в больницу.
Ранее девушка в Дагестане упала в обрыв на аттракционе по роупджампингу.