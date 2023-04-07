Девушка в Дагестане упала в обрыв на аттракционе по роупджампингу

Следователи в Дагестане возбудили дело против организатора аттракциона по роупджампингу (прыжов с высоты на альпинистской веревке), на котором девушка упала в обрыв и получила тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по республике.

По сообщению пресс-службы, возбуждено уголовное дело в отношении организатора экстремальных прыжков с высоты по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», передает РИА «Новости».

По данным следствия, 21 марта на альпинистской площадке у обрыва каньона Цолотль в селе Арани Хунзахского района Дагестана подозреваемый надел альпинистское снаряжение на девушку, желавшую совершить экстремальный прыжок, при этом не провел инструктаж и «не оценил безопасность выполненных действий».

Оступившись, девушка потеряла равновесие, упала в обрыв, а при падении ударилась о каменную стену, где ее остановили страховочные веревки. В результате падения и удара об скалу потерпевшая получила множественные переломы и ушибы.

Ранее в Кузбассе сотрудник госинспекции по малым судам (ГИМС) МЧС Алексей Бахарев спас девочку, сорвавшуюся в реку с «тарзанки».