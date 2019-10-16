Сотрудник МЧС спас упавшую с «тарзанки» в реку девочку

В Кузбассе сотрудник госинспекции по малым судам (ГИМС) МЧС Алексей Бахарев спас девочку, сорвавшуюся в реку с «тарзанки», пишут СМИ.

Инцидент произошел в городе Мариинск: семилетняя девочка качалась на «тарзанке», не удержалась, и сорвалась в реку, пишет «МЧС медиа».

Один из товарищей девочки добежал до базы ГИМС, где находился старший инспектор ГИМС Бахарев.

Инспектор с помощью спасательного круга спас девочку и доставил ее на берег. До прибытия скорой ребенок находился на базе ГИМС, его укутали в спальный мешок и напоили горячим чаем.

После этого медики оказали девочке необходимую помощь.

Сотрудники МЧС намерены провести дополнительные занятия по безопасному поведению около рек и водоемов в школе, где учатся участники происшествия, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В сентябре сотрудник Росгвардии спас тонувшего в реке в Северной Осетии ребенка.