Сотрудник Росгвардии спас тонувшего в реке в Северной Осетии ребенка

Сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания капитан полиции Станислав Таймазов спас восьмилетнюю девочку, которую уносило течением реки.

Инцидент произошел в селении Тарское Пригородного района Северной Осетии. Офицер увидел, как поток воды уносит девочку, бросился в воду и спас тонущего ребенка, сообщается на сайте Росгвардии.

«У меня у самого двое детей, почти такого же возраста, что и эта девочка. Она кричала, звала на помощь. На моем месте так поступил бы любой мужчина», – сказал Станислав.

Девочка отдыхала с родителями.