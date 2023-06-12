Упавшую с шестиметровой высоты девушку спасли в пещере Башкирии

Спасатели вызволили из пещеры в Башкирии девушку, упавшую с шестиметровой высоты

Девушка упала с шестиметровой высоты в пещере в Башкирии, получила черепно-мозговую травму, спасатели вызволили пострадавшую и отправили в больницу, сообщили в МЧС России.

В ведомстве отметили, что спасательная операция длилась около семи часов. На месте происшествия случайно оказался представитель МЧС, который сообщил коллегам, что девушка сорвалась с высоты и получила травму таза и головы, передает РИА «Новости».

Она была внутри Киндерлинской пещеры в 2,5 км от входа. Спасателям МЧС удалось добраться до пострадавшей, оказать помощь, и вместе со спасателями Госкомитета РБ по ЧС, а также спелеологами из Уфы, Оренбурга и Самары доставить девушку до кареты скорой медицинской помощи. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что пострадавшая была в группе в из нескольких человек, которая не была зарегистрирована в МЧС России.

Ранее девушка в Дагестане упала в обрыв на аттракционе по роупджампингу.