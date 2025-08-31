В Каказахстане спасли российских альпинистов после камнепада в горах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Казахстанские спасатели эвакуировали шестерых альпинистов, среди которых пятеро являются гражданами России, с гор в Алма-Атинской области, передает ТАСС. Сообщается, что группа не смогла продолжить маршрут из-за травм ног у двух участников, полученных при камнепаде на высоте 4300 метров возле пика Сатпаева. Связь с группой отсутствовала, однако сотрудники МЧС определили геолокацию альпинистов и эвакуировали всех с помощью вертолета.

Пострадавших передали дежурной бригаде Центра медицины катастроф, где им оказали экстренную помощь и доставили в больницу для госпитализации. По данным МЧС Казахстана, угрозы жизни туристов нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в горах Киргизии пропали три туриста из России. Тело погибшего альпиниста из России доставили на родину.