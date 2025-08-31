Лесной пожар под Геленджиком полностью ликвидирован

Tекст: Дарья Григоренко

«В Геленджике потушили лесные пожары. В течение четырех дней более 500 человек боролись с огнем. Задействовали свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты БЕ-200, ИЛ-76 и 2 вертолета Ми-8», – отметил Кондратьев в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, в тушении принимали участие сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, лесопожарной службы, а также волонтеры. Губернатор поблагодарил всех специалистов и добровольцев за профессионализм и слаженную работу.

Ранее сообщалось, что один из очагов лесного пожара под Геленджиком был полностью ликвидирован на площади около 12 гектаров, при этом работы авиации продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС привлекло самолет Ил-76 и 400 спасателей для тушения пожара в Геленджике. Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась. К отрезанным огнем отдыхающим на берегу Черного моря направили катер.