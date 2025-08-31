Мэрия сообщила о ликвидации очага пожара под Геленджиком

В Геленджике был ликвидирован крупный очаг лесного пожара

Tекст: Дмитрий Зубарев

Один из очагов лесного пожара в лесничестве под Геленджиком был ликвидирован на площади примерно 12 гектаров, передает РИА Новости. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, ссылаясь на данные краевого лесопожарного центра.

В сообщении лесопожарного центра отмечается: «Краевой лесопожарный центр сообщает, что в 21.40 лесной пожар ликвидирован в одном из очагов в Красной щели на примерной площади 12 гектаров».

Администрация Геленджика уточнила, что на месте тушения продолжает работать авиация для контроля и предотвращения повторных возгораний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС привлекло самолет Ил-76 и 400 спасателей для тушения пожара в Геленджике. Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась. К отрезанным огнем отдыхающим на берегу Черного моря направили катер.