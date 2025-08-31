Риттер заявил о готовности Запада пожертвовать Украиной ради конфликта

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, противники улучшения отношений между Россией и США на Западе готовы принести в жертву Украину ради своих интересов, передает ТАСС. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он отметил: «Те, кто против налаживания отношений с Россией, готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего. Когда я говорю „пожертвовать“, я имею это в виду в буквальном смысле. Они уничтожают генофонд Украины».

По словам Риттера, в США и Европе существует серьезная оппозиция сближению с Россией, особенно если этим займется Дональд Трамп. Он считает, что эти силы готовы идти на крайние меры, чтобы не допустить диалога между Москвой и Вашингтоном.

Риттер также предположил, что в ближайшее время Киев может быть вынужден отправить на фронт даже восемнадцатилетних, что, по его мнению, станет «концом для Украины».

