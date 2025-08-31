То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.20 комментариев
Риттер заявил о готовности Запада пожертвовать Украиной ради разрыва США и России
Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что оппозиция на Западе готова пойти на жертвы и уничтожить демографический потенциал Украины ради политических интересов.
По его словам, противники улучшения отношений между Россией и США на Западе готовы принести в жертву Украину ради своих интересов, передает ТАСС. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он отметил: «Те, кто против налаживания отношений с Россией, готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего. Когда я говорю „пожертвовать“, я имею это в виду в буквальном смысле. Они уничтожают генофонд Украины».
По словам Риттера, в США и Европе существует серьезная оппозиция сближению с Россией, особенно если этим займется Дональд Трамп. Он считает, что эти силы готовы идти на крайние меры, чтобы не допустить диалога между Москвой и Вашингтоном.
Риттер также предположил, что в ближайшее время Киев может быть вынужден отправить на фронт даже восемнадцатилетних, что, по его мнению, станет «концом для Украины».
