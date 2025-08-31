Си Цзиньпин: Китай и Белоруссия внесли значительный вклад в победу над фашизмом

Си Цзиньпин отметил роль Китая и Белоруссии в победе над фашизмом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Белоруссия внесли значительный вклад в победу над фашизмом. Во время беседы с Александром Лукашенко он подчеркнул: «Народы Китая и Белоруссии сражались бок о бок, внеся большой вклад в победу над милитаризмом и фашизмом, завязав глубокую дружбу».

Си Цзиньпин обратил внимание на современные вызовы, заявив о беспрецедентных изменениях в мировых процессах и необходимости совместной ответственности. По его словам, Китай и Белоруссия готовы практиковать подлинный многосторонний подход и вместе содействовать миру, развитию и взаимовыгодному сотрудничеству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко вылетел в Китай для участия в саммите ШОС. Лидеры стран ШОС подтвердили присутствие на встрече в Китае. Китай раскрыл список мировых лидеров, приглашенных на юбилей победы во Второй мировой войне.