Белый дом захотел переименовать Пентагон в обход Конгресса США
Американская администрация рассматривает возможность возвращения исторического названия «Министерство войны» для Пентагона, ищутся варианты обхода согласования с Конгрессом США, пишет Wall Street Journal.
По данным источников Wall Street Journal, в первые недели работы новой администрации США Министерство обороны начало подготовку законодательных инициатив, необходимых для переименования ведомства и должности его руководителя, передает ТАСС.
Однако для окончательного утверждения изменений требуется согласие Конгресса, поэтому администрация президента ищет альтернативные способы реализации инициативы.
Министерство войны в США существовало с 1789 по 1947 год, после чего было преобразовано в национальное военное ведомство. В 1949 году оно получило современное название – Министерство обороны США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп предложил вернуть Пентагону историческое название «Министерство войны». Он заявил, что переименование в Министерство обороны произошло из-за стремления к политкорректности.