Наибольшее число нарушителей ПДД оказалось в Московском регионе и Дагестане
Москва и Подмосковье возглавили список регионов России по числу нарушителей ПДД
В 2024 году больше всего водителей-нарушителей ПДД в России оказалось в Москве, Подмосковье и Дагестане, следует из статистических данных МВД.
В 2024 году в Москве правила дорожного движения нарушили более 1,16 млн водителей, в Подмосковье – 1,14 млн человек. В Дагестане зафиксировано 516 тыс. нарушителей среди автомобилистов за тот же период, передает РИА «Новости».
В Петербурге и Ленинградской области общее количество нарушителей ПДД составило свыше 523 тыс., в Свердловской области – более 377 тыс. Лидером среди федеральных округов стал Центральный федеральный округ с 3,4 млн нарушителей. Второе место занял Приволжский округ с 1,8 млн нарушителей, третье – Северо-Кавказский округ, где зафиксировано 1,1 млн нарушителей. Всего в России в 2024 году были выявлены свыше 11,8 млн водителей, нарушивших ПДД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине 2025 года в стране зарегистрировали на 7,5% меньше нарушений правил дорожного движения, чем за аналогичный период 2024 года. Количество зафиксированных нарушений ПДД снизилось впервые за более чем десятилетие.