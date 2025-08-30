  • Новость часаВ Киеве за ночь прогремело пять серий взрывов
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    30 августа 2025, 06:41

    ЕС призвал отменить заморозку счетов НПО в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз призвал власти Грузии отменить решение о заморозке банковских счетов семи неправительственных организаций, говорится в заявлении пресс-группы Европейской службы внешних связей.

    В документе ЕС отмечается, что речь идет о «независимых организациях гражданского общества». «Европейский союз призывает власти Грузии немедленно отменить решение о заморозке банковских счетов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как подчеркивается в заявлении, заморозка счетов рассматривается Евросоюзом как «посягательство на фундаментальные права» и попытку превратить судебную систему страны в инструмент «репрессий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неправительственные организации, чьи счета были арестованы, закупили для участников антиправительственных акций в конце 2024 года перцовые спреи, противогазы, маски, бинты и амуницию.

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе пообещал раскрыть доказательства давления Запада на Грузию с целью открытия «второго фронта» против России, если Запад продолжит шантаж Грузии.


    29 августа 2025, 09:28
    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины

    Каллас: ЕС может отправить военную миссию и поддержит ВПК на Украине

    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рассматривает тренировочные миссии для ВСУ, военную миссию и поддержку украинского ВПК как вклад в так называемые гарантии безопасности для Украины, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене рассказала о позиции объединения по «гарантиям безопасности» для Украины, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне – это тренировочная миссия для Украины, военная миссия и поддержка военной промышленности», – заявила Каллас.

    Она уточнила, что европейские министры планируют обсудить возможные изменения мандата действующих миссий ЕС. По словам Каллас, цель этих изменений – обеспечить готовность миссий к продолжению милитаризации Украины даже после достижения мира.

    Каллас заявила, что страны ЕС самостоятельно примут решение о направлении своих войск на Украину. По ее словам, некоторые страны уже приняли решения, что отправят войска, некоторые нет, все это будет обсуждаться.

    По словам главы европейской дипломатии, в этот процесс смогут быть вовлечены и нейтральные государства. Что касается гарантий для европейских военных, Каллас отметила, что у Евросоюза на сегодняшний день нет никаких договоренностей с Россией. Она также заявила, что «Россия не хочет мира», и призвала к усилению давления на власти России, чтобы добиться согласия на ввод войск ЕС на Украину.

    Ранее СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    Издание Politico сообщило, что европейские лидеры рассматривают создание 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения. При этом Франция и Британия могут составить западный контингент на Украине.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    29 августа 2025, 12:14
    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского

    Дипломат Долгов: Ложь Мерца о Путине показывает намерение Европы продлить конфликт на Украине

    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского
    @ IMAGO/Chris Emil Jansen/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что президент России Владимир Путин отказался от якобы планировавшейся встречи с Владимиром Зеленским, является ложным и демонстрирует намерение Европы помешать сближению Вашингтона с Москвой, а также продлить украинский кризис для реализации собственных экономических и реваншистских планов. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее немецкий лидер обвинил российскую сторону в нарушении договоренностей по Украине.

    «Насколько известно, Мерц не был на Аляске и не проводил переговоров с Путиным. Москва не направляла Берлину каких-либо сообщений и не давала обещаний. Поэтому подобные безосновательные заявления немецкой стороны лишь подчеркивают отсутствие у Германии действенных планов по урегулированию украинского кризиса», – указал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Германия не способна внести конструктивный вклад в разрешение украинского кризиса ни дипломатически, ни в военной сфере. Более того, складывается впечатление, что она и не стремится к этому. Европейская «партия войны» намерена возложить на Москву ответственность за затягивание конфликта. При этом ФРГ планирует наращивать объемы военных заказов для поставок оружия на Украину, чтобы таким образом поддержать собственную промышленность, переживающую глубокий кризис», – продолжил он.

    «Кроме того, Берлин под руководством Мерца реализует план, подозрительно напоминающий тактику Веймарской республики столетней давности. Ситуации, в которых оказалась Германия тогда и сейчас, демонстрируют схожие черты: промышленный спад, снижение экономического благосостояния, реваншистские настроения истеблишмента, рост русофобии и подъем неонацизма. При сохранении текущих тенденций исторический сценарий может повториться», – допустил собеседник.

    «Еще одной целью заявлений Мерца является попытка дать дополнительные карты в руки «ястребам» в США. Европа хочет, чтобы антитрамповские силы разгоняли для американской аудитории тезис о том, что Путин якобы не выполняет договоренности, достигнутые на встрече с главой Белого дома. По их замыслу, американский лидер и весь его электорат должны почувствовать себя обманутыми и проникнуться негативом в отношении российской стороны», – детализировал дипломат.

    «Стоит отметить, что заявления Мерца, сделанные не на собственной пресс-конференции, а во время встречи с Макроном, по его замыслу, призваны демонстрировать европейское единство. Однако в действительности в Европе нарастает раскол как внутри ЕС, так и среди политических сил в Германии и Франции. И Брюсселю не удастся замаскировать эти противоречия антироссийскими заявлениями или решить их путем эскалации украинского кризиса», – резюмировал Долгов.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, «очевидно», не состоится. Глава немецкого правительства рассказал об этом в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном в его летней резиденции Форт-Брегансон накануне заседания франко-германского совета министров, пишет Stern.

    По словам Мерца, такое развитие ситуации якобы противоречит тому, «о чем договорились президент США Дональд Трамп и Путин на прошлой неделе». За три дня до этого немецкий канцлер обвинил российского лидера в «стратегии затягивания времени» и в выставлении «совершенно неприемлемых» условий с точки зрения Киева и его западных партнеров.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что встреча Путина и Зеленского не обсуждалась в ходе саммита на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Эти слухи муссируются в первую очередь самим Зеленским и его европейскими спонсорами. Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями», – пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

    После этого, напомнил Лавров, Трамп позвонил российскому лидеру, и тот четко заявил, что Москва готова продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле. «Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс», – подчеркнул дипломат.

    29 августа 2025, 20:50
    Битва титанов: Трамп против Сороса

    «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    29 августа 2025, 11:54
    Политолог: Европе не удалось раздуть скандал из ударов ВС России по Киеву

    Политолог Ткаченко: США устали от трюков ЕС по очернению России

    Политолог: Европе не удалось раздуть скандал из ударов ВС России по Киеву
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Вой» европейских политиков после удара по Киеву в ночь на 28 августа был направлен исключительно на Дональда Трампа. Они не оставляют попыток вернуть главу Белого дома на позиции его предшественника Джо Байдена. Однако реакция администрации США показывает, что незамысловатый прием по очернению России не имеет успеха, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Европейские политики давно предпринимают попытки представить удары ВС России по военным целям на Украине в качестве атак на гражданскую инфраструктуру. Так, они разгоняли, в частности, истории с провокациями ВСУ в Краматорске, а также с якобы «российской» ракетой в польском Пшеводуве. Таких случаев – десятки. Но нельзя один и тот же трюк повторять бесконечное количество раз», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, именно этим объясняется нынешний провал ЕС и Британии в раздувании скандала из атаки по объектам в Киеве. «Объективные наблюдатели и неангажированные политики в США и в некоторых странах Европы просто устали от этого незамысловатого приема по очернению России», – пояснил эксперт.

    При этом «вой» европейских политиков объясним и направлен исключительно на американского президента. «Ситуация на фронте для ВСУ близка к катастрофической. Поэтому европейцы, лишенные возможности усилить помощь Украине, могут лишь пробовать вернуть главу Белого дома на позиции его предшественника Джо Байдена – а именно активнее поддерживать Киев, «угрожать» Москве и «оказывать на нее давление», – детализировал Ткаченко.

    Между тем попытка Европы создать шум вокруг ударов ВС России может сыграть против украинских представителей во главе с Андреем Ермаком, которые приехали в Штаты обсуждать «гарантии безопасности» с помощником Трампа Стивом Уиткоффом. «Да и в целом действия европейцев откровенно мешают реализации стратегии Трампа в отношениях с Россией», – заключил Ткаченко.

    Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп был «недоволен» ударами ВС России по объектам в Киеве, однако он не удивился такому развитию событий. Она напомнила, что Украина, в свою очередь, нанесла удар по российским нефтяным объектам.

    По ее словам, президент США «продолжает внимательно следить за ситуацией». «Возможно, обе стороны этой войны не готовы положить ей конец самостоятельно. Трамп хочет, чтобы она закончилась», – сказала Ливитт, ее слова приводит ТАСС.

    Одновременно с заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он полагает, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. По мнению немецкого политика, этот факт важно учитывать при дальнейших попытках урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, в ночь на 28 августа ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Как заявили в Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Примечательно, что западная пресса ухватилась за эту тему и писала об ударе как о «срыве и тупике миротворческих усилий» президента США Дональда Трампа. Так, в Bloomberg на основе данных Воздушных сил ВСУ Украины посчитали, что атака стала второй по масштабу в этом году.

    Лидеры Европы «провели утро, пытаясь дозвониться до Трампа», отметило издание Politico. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что здание миссии Евросоюза в столице Украины повреждено после ночных авиаударов. Там «выбиты окна и обвалился потолок», уточнила еврокомиссар по реагированию на кризисы Аджа Лябиб.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что «никакая дипломатическая миссия не должна быть мишенью», и объявила о вызове и. о. постоянного представителя России при ЕС. О решении вызвать российского дипломата после ночных ударов также объявил МИД Британии. Согласно заявлению премьер-министра Кира Стармера, в результате атак было повреждено здание Британского совета (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ).

    Российские войска наносят удары только по военным объектам, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ущерб гражданской инфраструктуре стал результатом применения украинских систем ПВО и средств РЭБ. Дипломат также обратила внимание, что позиция официальных представителей ЕС после ночных ударов резко контрастирует с отсутствием реакции стран – членов блока на украинские обстрелы гражданской инфраструктуры на территории России.

    На этом фоне любопытен материал журнала The Atlantic. Издание пишет, что Трамп разочарован Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований и считает, что им нужно признать необходимость для Украины уступить часть территории, чтобы положить конец конфликту.

    29 августа 2025, 14:44
    Эксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев

    Американист Дудаков: Меры Трампа сделают Киев и ЕС сговорчивее в украинском урегулировании

    Эксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США при необходимости смогут оказать давление на Брюссель и Киев в части требований по ключевым аспектам урегулирования украинского кризиса. Для Европы у Белого дома имеются экономические рычаги, а придать сговорчивости Зеленскому помогут антикоррупционные расследования, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о недовольстве американского лидера из-за пробуксовки мирного урегулирования.

    «Трамп выказывает явное недовольство позициями европейских «ястребов» и украинского лобби, которые, по сути, сейчас являются главными противниками развития любых переговорных процессов по Украине. Формально Брюссель и Киев декларируют стремление к мирному урегулированию, но при этом выдвигают условия, которые практически не оставляют шансов для деэскалации», – заметил американист Малек Дудаков.

    В частности, аналитик напомнил про планы Европы создать буферную зону между Украиной и Россией, где бы располагались так называемые европейские миротворцы. «При этом, по замыслу Брюсселя, военные будут выполнять не миротворческие функции, а тренировать подразделения ВСУ. Эту инициативу очень сложно назвать приемлемой для Москвы. Потому очевидно, что такой сценарий рискует завести переговорный процесс в тупик», – посетовал он.

    «Кроме того, даже сами европейцы осознают свою неспособность проводить какие-либо «миротворческие операции» на Украине без помощи США. Потому Брюсселю необходимо убедить Трампа предоставить Европе поддержку в сфере разведданных, военной логистики, авиации, ПВО и общей координации. Но это, очевидно, расходится с планами главы Белого дома сокращать военное присутствие в Европе, переориентируясь на Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион для конкуренции с Китаем и противостояния Ирану», – заметил спикер.

    «Нельзя исключать, что Трамп пойдет на уступки Европе в отдельных вопросах, но в целом позиции Вашингтона и Брюсселя сильно расходятся, поэтому координация одних только европейцев по украинскому вопросу сейчас не выглядит логичной», – детализировал собеседник.

    «В этой ситуации многое будет зависеть от того, в какой степени Трамп сможет «продавить» Брюссель и Киев, а у США есть рычаги давления на них. Так, недавно Европе пришлось заключить невыгодное для себя торговое соглашение с американской стороной», – напомнил политолог.

    «Что касается Украины, то Вашингтон всегда может активизировать любой из многочисленных антикоррупционных треков, инициировать расследование того, как осваивались западные транши и какая их часть была разворована. Кроме того, Трамп может начать открыто поддерживать украинскую политическую оппозицию, которая сейчас активизируется и пытается бросить вызов Зеленскому и его команде», – акцентировал аналитик.

    «Судя по всему, рано или поздно Вашингтон проявит политическую волю к усилению давления на Киев – учитывая стремление администрации Трампа договориться с Москвой и получить возможность переориентироваться на другие направления. При таком сценарии стоит ожидать активизации переговорного трека. Если же не произойдет серьезных подвижек в диалоге американцев с европейцами и украинцами, то перспективы и сроки потенциального урегулирования начнут сдвигаться вправо», – резюмировал Дудаков.

    Ранее издание Atlantic со ссылкой на собственные источники сообщило о недовольстве президента США Дональда Трампа из-за пробуксовки мирного урегулирования украинского кризиса. По его мнению, этому способствуют некоторые члены Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов в России).

    В публикации отмечается, что форма возможного мирного соглашения остается неясной: США не взяли на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины, но Белый дом оценивает возможность продолжения обмена разведданными с Киевом и потенциальную помощь в ПВО.

    «Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта», – сказано в статье.

    Накануне представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп был «недоволен» атакой ВС России по объектам в Киеве, однако не удивился такому развитию событий. Она напомнила, что Украина, в свою очередь, нанесла удары по российским нефтяным объектам. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европе не удалось раздуть скандал из ударов по украинской столице.

    29 августа 2025, 14:46
    Евросоюз задумал расширение санкционных мер против Китая и Индии

    Euractiv сообщил о планах ЕС обсудить новые санкции против Индии и Китая

    Евросоюз задумал расширение санкционных мер против Китая и Индии
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против компаний из Индии и Китая на фоне почти полного исчерпания ограничительных мер против России.

    Евросоюз практически исчерпал возможности дальнейших санкций против России, сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ и неназванных чиновников. В связи с этим министры ЕС намерены обсудить расширение санкционных мер, включив в них структуры из Китая и Индии.

    По данным портала, это связано с давлением со стороны США, а также с тем, что предыдущие пакеты ограничений уже затрагивали индийские и китайские компании. В частности, под санкции попали индийский нефтеперерабатывающий завод и два китайских банка. Теперь список компаний и организаций из этих стран может быть значительно расширен.

    В сообщении отмечается: «Чиновники ЕС в частном порядке признают, что приближаются к пределу мер, которые затрагивают только Москву». При этом Евросоюз продолжает работать над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины, несмотря на резкую критику такого подхода со стороны России.

    МИД России неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством и подчеркивал, что меры ЕС касаются не только частных, но и государственных российских средств. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия оставляет за собой право не возвращать средства западных стран, находящиеся на территории РФ, если последует конфискация российских активов на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США повысили пошлины на импорт из Индии до 50%. Кая Каллас предложила расширить европейские санкции на энергетический сектор России по аналогии с американскими мерами. Китайское министерство иностранных дел заявило о заинтересованности в улучшении отношений с Индией и отсутствии скрытой дипломатии между странами.

    29 августа 2025, 11:20
    МИД призвал «евротройку» одуматься из-за санкций против Ирана

    МИД России призвал «евротройку» пересмотреть решение о санкциях против Ирана

    МИД призвал «евротройку» одуматься из-за санкций против Ирана
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выступает с призывом к «евротройке» одуматься и пересмотреть решение о восстановлении санкций Совета Безопасности ООН против Ирана, заявили в МИД России.

    В заявлении МИД отмечается, что Лондон, Париж и Берлин действуют вне правового поля и подстрекают другие страны к неправомерным мерам, усугубляя статус нарушителя и ухудшая ситуацию, передает ТАСС.

    МИД России призвал их одуматься и пересмотреть свои ошибочные решения, «пока они не привели к непоправимым последствиям и новой трагедии».

    Также в министерстве заявили, что нельзя допускать новой эскалации вокруг иранской ядерной программы, поскольку это может привести к тяжелым последствиям для международной безопасности. В заявлении напомнили об иностранной агрессии против Ирана, произошедшей в июне, и отметили риски дальнейшего ухудшения ситуации.

    Дипломаты выразили убеждение, что конфронтационный курс по отношению к Тегерану не имеет перспективы и лишь усугубляет мировую обстановку.

    Ранее страны Европы уведомили Совбез ООН о намерении возобновить санкции против Ирана после срыва переговоров по ядерной программе Тегерана.

    Агрессивная риторика Британии, Германии и Франции в адрес Ирана объясняется стремлением продемонстрировать силу, а не поиском реальных решений.

    Европа ранее предлагала Ирану отсрочку санкций ради возобновления переговоров.

    29 августа 2025, 17:11
    Евросоюз согласовал обучение военных ВСУ на Украине
    Евросоюз согласовал обучение военных ВСУ на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главы министерств иностранных дел и обороны стран Евросоюза договорились о расширении мандата тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских военных непосредственно на территории Украины, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

    Каллас по итогам первого дня неформальной министерской встречи ЕС в Копенгагене пояснила, что речь идет о направлении европейских инструкторов в украинские учебные заведения и академии, передает ТАСС.

    Каллас заявила: «Что касается гарантий, у нас есть общее соглашение о расширении мандата нашей тренировочной миссии, чтобы осуществлять подготовку наших сил на территории Украины. Европейские инструкторы будут направлены в учебные заведения и академии Украины». Она отметила, что сроки начала подготовки пока не определены.

    Решение пока носит предварительный характер и должно быть окончательно утверждено на официальном заседании Совета ЕС. Каллас подчеркнула, что после завершения конфликта Евросоюз не намерен допустить повторения событий 2022 года.

    В пятницу Каллас сообщила, что Евросоюз рассматривает тренировочные миссии для ВСУ, военную миссию и поддержку украинского ВПК как вклад в так называемые гарантии безопасности для Украины.

    Ранее СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    29 августа 2025, 11:31
    В радикальной оппозиции Грузии произошел раскол

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Раскол произошел в объединении восьми радикальных оппозиционных партий Грузии, бойкотирующих муниципальные выборы 4 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Председатель саакашвилевского «Единого национального движения» Тинатин Бокучава призвала изгнать из объединения партию «Федералисты», лидер которой Тамара Черголеишвили замечена в оскорблениях оппонентов в социальных сетях с использованием фотографий их детей.

    Бокучава назвала это «неприемлемым и аморальным». В ответ Черголеишвили оскорбила уже саму Бокучаву и всю саакашвилевскую партию.

    Не исключено, что «восьмерку» покинут и другие партии, отметили грузинские СМИ в пятницу.

    Между тем председатель политсовета ЕНД Леван Хабеишвили подтвердил планы «мирного свержения» властей 4 октября путем революции по примеру событий 2003 года, когда в результате уличных протестов к власти пришел ныне осужденный за ряд преступлений экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили.

    Власти Грузии заявили, что не допустят дестабилизации.

    В местных выборах 4 октября примут участие крупные оппозиционные силы, такие как «Сильная Грузия» банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахарии, а также «Гирчи» («Шишка»).

    29 августа 2025, 14:19
    Сийярто заявил о подготовке Венгрии к новым провокациям Украины

    Сийярто допустил новые провокации со стороны Украины против Венгрии

    Сийярто заявил о подготовке Венгрии к новым провокациям Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия допускает, что Украина может предпринять новые, еще более серьезные политические провокации для втягивания соседних государств в войну против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

    Венгрия допускает, что Украина может предпринять новые, еще более серьезные политические провокации для втягивания соседних государств в войну против России, передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на политическом фестивале «Транзит» в Тихани заявил, что стране следует быть готовой к самым жестким и тяжелым провокациям со стороны Украины.

    Сийярто отметил, что примеры подобных действий уже есть. По его словам, украинские удары по нефтепроводу «Дружба» вредят не России, а прежде всего Венгрии и Словакии, поскольку угрожают их энергетической безопасности. Министр подчеркнул, что любые попытки киевских властей оправдать такие действия считает неприемлемыми. Он добавил, что «война Украины с Россией» не может служить законным основанием для угрозы энергетической безопасности Венгрии.

    Сийярто сообщил, что венгерское правительство будет давать отпор подобным провокациям и не оставит их без ответа. По его словам, покушение на безопасность энергоснабжения страны – это покушение на ее суверенитет, и такие действия не останутся без последствий.

    Министр также выразил мнение, что Украина оказывает давление на Венгрию, требуя изменить позицию по военной поддержке Киева и по вопросу интеграции в Евросоюз. При этом он заявил, что Будапешт не намерен менять свой подход. Сийярто напомнил, что на референдуме большинство граждан Венгрии высказались против членства Украины в ЕС.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сияйрто считал маловероятным, что удары по нефтепроводу «Дружба» осуществлялись без согласования между Киевом и руководством Евросоюза.

    Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в том, что он оплачивает «индульгенцию» для Владимира Зеленского.

    29 августа 2025, 10:25
    Каллас ушла от ответа на вопрос о безопасности Гренландии при угрозе США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава евродипслужбы Кая Каллас выразила солидарность с Данией и Гренландией, но не уточнила, какие гарантии безопасности будет предоставлять Евросоюз.

    Кая Каллас заявила о полной поддержке Дании и Гренландии странами Евросоюза, передает ТАСС. Она отметила: «Мы полностью поддержим действия Гренландии, что бы она ни решила. Мы также полностью поддерживаем Данию, как члена ЕС, мы полностью солидарны с Данией».

    Однако на прямой вопрос датских журналистов о том, какие конкретные гарантии безопасности Евросоюз готов предоставить Дании и Гренландии в случае нападения, Каллас предпочла не отвечать. Она быстро завершила общение с прессой, попрощалась и попыталась уйти, несмотря на дальнейшие вопросы журналистов по другим темам.

    Заявление прозвучало по прибытии Каллас на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны стран ЕС, которая проходит в Копенгагене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Дании вызвал дипломата США из-за обсуждений будущего Гренландии. В марте 2025 года для Дональда Трампа открылся реальный способ добиться передачи Гренландии США. Власти Гренландии заявили о категорической недопустимости аннексии со стороны США.

    29 августа 2025, 22:39
    МИД Румынии вызвал российского посла после ударов России по объектам в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Румынии Владимир Липаев был вызван в МИД страны после сообщений о повреждении здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетного удара.

    Российский посол в Румынии Владимир Липаев был вызван в МИД страны после публикаций о повреждении здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетного удара, передает ТАСС.

    На встрече российскому дипломату «был выражен твердый протест» в связи с ситуацией на Украине. Липаев в свою очередь категорически отверг обвинения в адрес России, назвав их беспочвенными, необоснованными и искажающими действительность.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что  ущерб гражданской инфраструктуре связан с применением Киевом систем ПВО и средств РЭБ.

    Она отметила, что заявления европейских официальных лиц о якобы российских атаках на гражданские объекты контрастируют с молчанием Евросоюза в ответ на атаки ВСУ по российской территории, в том числе с жертвами среди мирного населения.

    Минобороны России ранее сообщило о групповом ударе по военным авиабазам и объектам ВПК Украины 28 августа.

    Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве.

    Администрация Дональда Трампа не стала осуждать удары России по объектам в Киеве и объяснила это ответом на атаки на российские НПЗ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.

    29 августа 2025, 10:01
    Каллас призвала ЕС ввести вторичные санкции против нефти России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава евродипломатии Кая Каллас высказалась за расширение санкций Евросоюза на энергетический сектор России, отметив возможность введения аналогичных американским мер.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас публично выступила за введение вторичных санкций против российского нефтяного и энергетического экспорта, передает ТАСС. Она сделала это заявление на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене.

    Каллас отметила, что обсуждается новый пакет ограничительных мер, в который могут войти и вторичные санкции, аналогичные пошлинам, действующим в США для российских партнеров. По словам Каллас, готовятся также новые меры, касающиеся финансового сектора.

    Это первый случай, когда представитель ЕС предложил столь открыто применить вторичные санкции, хотя формально Брюссель ранее выступал против этого инструмента. Однако, как отмечается, на практике Евросоюз уже применяет ограничения против стран и компаний, сотрудничающих с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели тарифы в размере 50% на товары из Индии, что стало одним из самых высоких показателей в мире. ЕС обсудит новые варианты использования доходов от российских активов. Лавров назвал заявления Каллас деградацией внешнеполитических методов ЕС.

    29 августа 2025, 13:30
    МИД обвинил ЕС в одобрении атак Киева на любые объекты энергетики в России

    Захарова обвинила Брюссель в поддержке ударов Украины по энергообъектам России

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель предоставил Киеву карт-бланш на удары по любым объектам российской энергетической инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Брюссель предоставил Киеву фактическое разрешение наносить удары по любым объектам российской энергетической инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что такие действия делают ЕС соучастником «террористических действий Киева».

    Захарова отметила, что заявления Еврокомиссии об отсутствии угрозы энергобезопасности стран ЕС из-за атак на трубопровод «Дружба» показывают, что энергетические проблемы отдельных членов не воспринимаются Брюсселем как общеевропейская задача, если эти государства проводят «неправильный» курс.

    По словам Захаровой, следующим шагом Брюсселя могут стать сообщения, что удары по энергоинфраструктуре совпадают с планами Еврокомиссии, которая в мае предложила дорожную карту по отказу от российских энергоресурсов.

    Ранее Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по «Дружбе» из-за атак ВСУ, потребовав гарантий безопасности. Между Киевом и Будапештом также произошел дипломатический конфликт: венгерский министр призвал прекратить угрозы и атаки на критическую инфраструктуру, а глава украинского МИД резко ответил, посоветовав диверсифицировать энергоснабжение.

    Ранее Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе».

    Глава МИД Венгрии Петер Сияйрто считал маловероятным, что удары по нефтепроводу «Дружба» осуществлялись без согласования между Киевом и руководством Евросоюза.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в том, что он оплачивает «индульгенцию» для Владимира Зеленского.

    29 августа 2025, 14:43
    МИД пообещал ответные меры в случае ограничений для российских дипломатов в ЕС

    МИД России пообещал ответить на ограничения передвижения дипломатов в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В случае введения ограничений на передвижение дипломатов России в Евросоюзе по инициативе Чехии Москва готова принять симметричные меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия примет ответные меры при ограничении свободы передвижения российских дипломатов в странах Евросоюза, передает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    По ее словам, «чешская фантазия» может привести к вынужденным мерам со стороны Москвы. Дипломат подчеркнула, что «они об этом знают».

    Ранее МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвижение в Шенгенской зоне.

    30 августа 2025, 04:55
    ЕС запланировал обсуждение замороженных российских активов

    Главы МИД стран ЕС решили обсудить в Копенгагене замороженные активы России

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят вопрос замороженных российских активов на неформальной встрече в Копенгагене, сообщил Совет ЕС.

    Согласно опубликованной программе, дискуссия по этому вопросу начнется в 11.15 мск и продлится полчаса, передает РИА «Новости».

    Министры начнут прибывать на мероприятие около 08.10 мск. Первое заседание, посвященное конфликту на Украине, запланировано с 11.00 до 13.00 мск. После этого с 12.45 до 14.30 мск состоится обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. В завершение встречи главы МИД выйдут на пресс-конференцию, которая назначена на 16.15 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз продолжает работать над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины. МИД России неоднократно называл заморозку активов в Европе воровством. Российская сторона также подчеркивала, что меры Евросоюза затрагивают как частные, так и государственные российские средства.


