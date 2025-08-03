У памятного знака казакам и добровольцам в городе состоялось мероприятие, посвященное годовщине освобождения города. В нем приняли участие представители администрации и общественных организаций, ополченцы Донбасса и местные жители.

Глава Свердловского муниципалитета Андрей Сухачев заявил: «11 лет назад мы стали форпостом для всей России и продолжаем бороться до сих пор. Хочу сказать слова благодарности тем, кто сегодня сражается за нашу свободу, добивается Победы, которая всем нам так нужна. Помимо этого, наша прямая и святая обязанность – хранить память о героях, которые отдали жизни, защищая Родину».

Заместитель начальника управления по обеспечению жизнедеятельности Червонопартизанска Алексей Тринов отметил, что в 2014 году жители района выступили против попыток навязать чуждое видение мира, и подчеркнул, что подвиг защитников не забыт.

Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности в Червонопартизанске Елена Иванникова рассказала, что первый бой в городе произошел 19 июня 2014 года. Уже на следующий день украинские военные нанесли удар по городу, в результате чего погибли мирные жители, в том числе ребенок. По ее словам, с 10 июля по 3 августа ВСУ держали позиции на таможне и в Вознесеновке, одновременно проводя обстрелы и вынуждая эвакуировать людей.

Торжественное мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к памятному знаку в память о погибших защитниках и жителях города. С 20 июня по 3 августа 2014 года район находился под контролем ВСУ. За это время пострадало более 500 семей, разрушено около десяти домов, среди погибших было 12 мирных жителей, включая несовершеннолетнего.