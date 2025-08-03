РЭБ «Купол Донбасса» уничтожил 925 украинских дронов за неделю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю уничтожила над территорией ДНР 925 украинских беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ по ДНР. Основные атаки были отражены над Донецком, Макеевкой и Горловкой – 364 беспилотника были сбиты над Донецком и Макеевкой, еще 561 – над Горловкой.

Ночью 30 июля украинские формирования предприняли массированный налет самолетными беспилотниками, атакуя инфраструктурные объекты – электроподстанции, водораспределительные узлы и станции наполнения жидкостных цистерн для доставки воды.

В ФСБ уточнили, что украинские военные применяют тактику налетов FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами, иногда осуществляя до 50 одновременных запусков в сторону мирных кварталов. На местах падения сбитых дронов работали взрывотехники УФСБ, которые изъяли и уничтожили все обнаруженные взрывоопасные предметы и части беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, система «Купол Донбасса» за одну неделю отразила 874 атаки дронов. В ДНР за неделю сорвали почти 260 атак украинских беспилотников. За неделю система «Купол Донбасса» также пресекла более 150 атак украинских дронов над Донецком и Макеевкой, включая уничтожение мультимоторного БПЛА в Кировском районе Донецка.