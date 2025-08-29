В «Сенеже» завершился форум и съезд волонтеров-медиков

Tекст: Елизавета Шишкова

Завершился Всероссийский форум волонтеров-медиков в мастерской управления «Сенеж», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На мероприятии собрались 400 молодых медиков, которые обсуждали актуальные вопросы добровольчества в здравоохранении, делились опытом и формировали стратегические направления движения до 2030 года.

В рамках форума прошел X съезд Движения волонтеров-медиков, где подвели итоги работы региональных отделений, определили перспективы на следующий год и впервые переизбрали председателя. Им единогласно стала Анна Витальевна Бабкина. Также утвержден новый состав Координационного совета и Контрольно-ревизионной комиссии.

Особое внимание уделили миссии волонтеров в рамках спецоперации: оказанию помощи раненым, поддержке переселенцев и работе в трудных районах Донбасса и Новороссии. Молодые медики участвовали в стратегических сессиях с руководителями медицинского сообщества, посещали мастер-классы и образовательные лекции, разрабатывали программы наставничества.

На форуме прошла «Встреча без галстуков» с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, который заявил: «Очень рад и счастлив тому, что сегодня эта осмысленность российских ценностей ставится во главу угла. Вы просто должны чувствовать внутреннюю силу для того, чтобы развиваться и быть гражданином собственной страны».

В заключительный день на церемонии закрытия волонтер Федор Свободов сделал предложение руки и сердца Екатерине Стукаловой, с которой познакомился в движении. Для участников организовали конкурс от Росмолодежь.Гранты с возможностью получить до 1,5 млн рублей на социальные проекты.