Сийярто допустил новые провокации со стороны Украины против Венгрии

Tекст: Вера Басилая

Венгрия допускает, что Украина может предпринять новые, еще более серьезные политические провокации для втягивания соседних государств в войну против России, передает ТАСС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на политическом фестивале «Транзит» в Тихани заявил, что стране следует быть готовой к самым жестким и тяжелым провокациям со стороны Украины.

Сийярто отметил, что примеры подобных действий уже есть. По его словам, украинские удары по нефтепроводу «Дружба» вредят не России, а прежде всего Венгрии и Словакии, поскольку угрожают их энергетической безопасности. Министр подчеркнул, что любые попытки киевских властей оправдать такие действия считает неприемлемыми. Он добавил, что «война Украины с Россией» не может служить законным основанием для угрозы энергетической безопасности Венгрии.

Сийярто сообщил, что венгерское правительство будет давать отпор подобным провокациям и не оставит их без ответа. По его словам, покушение на безопасность энергоснабжения страны – это покушение на ее суверенитет, и такие действия не останутся без последствий.

Министр также выразил мнение, что Украина оказывает давление на Венгрию, требуя изменить позицию по военной поддержке Киева и по вопросу интеграции в Евросоюз. При этом он заявил, что Будапешт не намерен менять свой подход. Сийярто напомнил, что на референдуме большинство граждан Венгрии высказались против членства Украины в ЕС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сияйрто считал маловероятным, что удары по нефтепроводу «Дружба» осуществлялись без согласования между Киевом и руководством Евросоюза.

Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в том, что он оплачивает «индульгенцию» для Владимира Зеленского.