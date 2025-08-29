Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.0 комментариев
ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян
Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 80%, при этом 81% опрошенных считают, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Согласно данным исследования фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 80%, передает ТАСС.
Большинство респондентов (81%) считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности на посту главы государства.
В сообщении отмечается, что 55% опрошенных положительно оценили работу правительства, что на три процентных пункта меньше по сравнению с предыдущей неделей. О работе премьер-министра Михаила Мишустина положительно отозвались 57% участников опроса, что также на три процентных пункта ниже прежнего показателя.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» по результатам исследования составил 43%, что на один процентный пункт выше, чем неделей ранее. Поддержка КПРФ и ЛДПР не изменилась, составив соответственно 7% и 9%. За партию «Справедливая Россия – За правду» выступили 4% опрошенных, за «Новых людей» – 3%.
Опрос проводился с 22 по 24 августа среди 1,5 тыс. граждан страны.