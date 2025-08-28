Израиль нанес удары по объектам «Хезболлах» на юге Ливана

Армия Израиля атаковала ракетную установку и объекты «Хезболлах»

Tекст: Денис Тельманов

Информация об ударах по военным объектам радикального движения появилась в заявлении армейской пресс-службы Израиля, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что удары были нанесены по ряду террористических объектов «Хезболлах», включая ракетную установку.

Израильские военные заявили, что наличие таких объектов в этом районе нарушает договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном, заключенные ранее. Подчеркивается, что действия армии направлены против угроз национальной безопасности Израиля со стороны «Хезболлах».

В заявлении подчеркивается, что удары были осуществлены в ответ на продолжающееся присутствие вооруженных формирований вблизи границы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара израильского беспилотника на юге Ливана был ликвидирован командир спецназа шиитской группировки, а его автомобиль был уничтожен ракетами.

Ливанский эксперт в области военной стратегии, бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб заявил, что после устранения уязвимостей, выявленных в предыдущих столкновениях, «Хезболла» завершает укрепление своего военного потенциала с особым акцентом на скрытность от израильской разведки.

Израильская авиация провела серию атак по объектам движения «Хезболла» в ливанской долине Бекаа, среди которых отмечены склады с оружием.