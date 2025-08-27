  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 26 украинских дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон, Мерц и Туск готовят в Молдавии почву для новой войны
    Опубликовано видео с дрона живой Наговицыной у пика Победы 19 августа
    Баку потребовал от Еревана изменить конституцию
    Финляндия и Польша решили восстановить болота в целях обороны
    Трамп: США больше не финансируют конфликт на Украине
    Сийярто: Зеленский координировал атаки на нефтепровод «Дружба» с фон дер Ляйен
    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США
    СМИ: Атаковавшие Ленобласть дроны могли стартовать с судов в Балтийском море
    Названы сроки вступления в силу инициативы о «российской полке»
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    26 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    5 комментариев
    27 августа 2025, 07:11 • Новости дня

    Грабивших магазины в Судже боевиков ВСУ перебросили на харьковское направление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, причастные к грабежам магазинов и похищениям гражданских в Судже, оказались переброшены на новое направление боевых действий, сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые ранее совершали похищения и грабежи в Судже Курской области, были переброшены на харьковское направление, передает РИА «Новости». По информации российских силовых структур, эти подразделения сейчас действуют на участке в районе населенных пунктов Хатнее и Амбарное.

    Собеседник агентства уточнил, что бойцы 61-й бригады ранее участвовали в рейде на территорию Курской области, где «массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже». Он отметил: «Большинство из них там и остались до сих пор».

    Именно эти военные стали известны по видеозаписям из магазина «Пятерочка» в Судже, которые распространились в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ использовали жилые дома в Судже для прикрытия артиллерии. Новые кадры появились из освобожденного магазина «Пятерочка» в Судже.

    26 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный аналитик Рожин: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ подготовили Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны ходы между подвалами, оборудованы минные ловушки. Кроме того, нужно учитывать особенности местности: город разделен рекой Оскол на две части. Поэтому операция российской армии по освобождению населенного пункта будет проходить по примеру Угледара, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Российские войска стремятся постепенно охватывать Купянск с севера и северо-запада. Причем бойцы зашли в северную окраину города. Это стало возможным после продвижения ВС России в районе Кондрашовки и Голубовки. Противник на этом фоне пытается давлением на фланги снизить темпы наступления нашей армии», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Также бои идут в районе Соболевки – к западу от Купянска», – добавил он, указав на постепенный охват «клешни» одной из ключевых дорог снабжения купянской группировки противника. «По другую сторону реки Оскол продолжаются сражения в районе Петропавловки. ВСУ пробуют контратаковать в направлении Синьковки – впрочем, без особого успеха», – пояснил собеседник.

    «Украинское командование периодически перебрасывает резервы на этот участок фронта, и те предпринимают локальные ответные атаки по обе стороны Оскола», – заметил Рожин. По его словам, противоборствующая сторона подготовила Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны подземные ходы между подвалами в многоэтажках, оборудованы минные ловушки и заминированы значимые здания и объекты инфраструктуры.

    Это одна из сложностей при освобождении города. «Кроме того, нужно учитывать особенности местности. Купянск разделен рекой на две части, при этом правобережная находится на возвышенности. Между тем, противник активно использует дроны, что тормозит наше продвижение», – добавил спикер.

    По его оценкам, операция российской армии будет проходить по «методу Угледара». «Наше командование избегает лобового штурма, и это правильно. Я думаю, цель – взять под контроль все основные дороги, которые ведут в Купянск, чтобы постепенно истощить группировку противника. Со временем появится возможность для полноценного захода в город и штурмовых действий», – детализировал Рожин.

    «Этот населенный пункт является важным логистическим хабом, где находится крупный железнодорожный узел. Его освобождение откроет ВС России подступы, в том числе к Балаклее и Изюму. Поэтому противник цепляется за Купянск, ведь потеря города может привести к серьезным для него осложнениям в Харьковской области», – заключил аналитик.

    Ранее появились сообщения о том, что российские бойцы зашли в северную окраину Купянска Харьковской области. С продвижением ВС России положение противника в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат, сказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения», – приводит агентство его слова.

    Вместе с тем, с продвижением на окраинах Купянска российские силы продолжают сжимать полукольцо у города. Так, штурмовики продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

    Сооснователь проекта «Ватфор», военно-политический эксперт Сергей Полетаев указал, что в Купянске происходит то же, что и в Красноармейске (Покровске) месяц назад. «Внезапно обнаружилось, что бои ведутся уже в городе, до центральной площади осталось километр-полтора, а последний нормальный путь снабжения гарнизона (через Благодатовку) из-за близости фронта стал окончательно непроезжабельным», – написал он в Telegram-канале.

    «Остался еще проселок через Осиново вдоль железной дороги, но там особо не разгонишься, а значит – легче попасть под обстрел дронами. Такое впечатление, что этот участок фронта, как и Серебрянские леса южнее, командование ВСУ использовало как источник резервов, и вот источник этот начал наконец иссякать», – отметил Полетаев.

    О том, что российские войска вплотную подошли к основной западной линии снабжения украинского гарнизона в Купянске, все чаще пишут и ресурсы противника, признавая, что подтягивать подкрепление к городу ВСУ становится все сложнее, пишет военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он уточнил: речь об участке трассы Н-26, что пролегает между Соболевкой и Благодатовкой и тянется до Чугуева, а затем и до самого Харькова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России готовят окружение всей купянской группировки противника.

    Комментарии (10)
    26 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение

    ВСУ признали ограничение движения по главной трассе в Херсон

    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Херсон столкнулся с ограничениями на главной транспортной артерии из-за угрозы атак дронов, оставшись с одной альтернативной дорогой для въезда.

    Херсон оказался в так называемом «дроновом полуокружении», об этом сообщил военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает ТАСС. После официального признания местными властями главной трассы в город опасной для проезда, движение по ней ограничили.

    Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин настоятельно рекомендовал не использовать маршрут по трассе Херсон – Николаев из-за опасности атак дронов. Луценко отметил, что альтернативой остается только одна дорога, расположенная в восьми километрах от основной.

    По его словам, «основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении». Он также добавил, что дороги на десятки километров вглубь либо уже не проезжаемы, либо будут вскоре перекрыты.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов в Херсонской области погиб один человек, двое были госпитализированы, а четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

    Автомобильный мост на Карантинный остров получил повреждения, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной. Жители Херсона услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

    Комментарии (3)
    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 12:47 • Новости дня
    Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб
    Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», шесть авиабомб и 191 беспилотник.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления и местам запуска БПЛА, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 79 664 беспилотника, 625 ЗРК, 24 797 танков и других бронемашин, 1 588 боевых машин РСЗО, 28 928 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 423 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили места сборки, хранения и запуска БПЛА. В минувшие выходные ВС России поразили предприятие ВПК Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Российские войска взяли в клещи тероборону ВСУ в ЛНР

    Силовые структуры сообщили о блокировании 119-й бригады ВСУ в лесничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Серьезный успех российских войск привел к окружению частей теробороны ВСУ на севере ЛНР в районе Серебрянского лесничества.

    Российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, передает РИА «Новости».

    По словам представителей силовых структур, группировка «Запад» продвинулась в сторону реки Северский Донец, практически завершив окружение украинских сил. В операции задействованы тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники.

    Войска ВСУ постепенно отходят в сторону Ямполя, а некоторые подразделения отступают к Северску. Представители силовых структур отметили, что украинская группировка теряет позиции под натиском российских войск.

    Ранее сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие поджигали свои позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы оставить их. До этого элитное подразделение беспилотников Signum было отведено украинской стороной в тыловые районы после прорыва российских сил, как сообщил командир батальона спецназа 'Ахмат' с позывным 'Шрам'.

    Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от города Кременная. Часть территории контролируется российскими войсками, часть – украинской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подготовили Купянск к долговременной обороне, оборудовав минные ловушки и выкопав ходы между подвалами.

    Российские военные, в том числе бойцы спецназа «Ахмат», вытеснили украинские силы из Серебрянского лесничества в ЛНР.

    В Серебрянском лесу почти полностью уничтожили 53-ю механизированную бригаду ВСУ, а большинство тел украинских военнослужащих осталось на месте боев.

    Комментарии (9)
    26 августа 2025, 22:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил России экономической войной

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп выступил с заявлением о готовности США к введению экономических мер против России, если не будет достигнуто соглашение по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «это не будет мировая война». «Это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», – сказал президент США.

    «Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На днях Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. Он заявил, что Вашингтон изучает вариант введения новых санкций.

    Комментарии (6)
    27 августа 2025, 00:15 • Новости дня
    Падение БПЛА вызвало пожар на крыше многоквартирного дома в Ростове-на-Дону
    Падение БПЛА вызвало пожар на крыше многоквартирного дома в Ростове-на-Дону
    @ кадр из видео RVvoenkor/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на крыше жилого многоквартирного дома, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В Ростовской области прямо сейчас идет отражение воздушной атаки врага», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    Силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах.

    В Ростове-на-Дону из-за падения одного из БПЛА произошел взрыв и начался пожар на крыше четырехэтажного жилого дома, расположенного на переулке Халтуринский.

    На место происшествия прибыли экстренные службы. Информацию о пострадавших уточняют представители оперативных служб. Слюсарь обратился к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности и по возможности не выходить на улицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне системы ПВО отразили украинскую атаку в Ростовской области. После атаки беспилотника на промышленном предприятии в четверг в регионе вспыхнул пожар. Пожар удалось потушить только во вторник.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 23:41 • Новости дня
    Трамп счел несущественными заявления России о нелегитимности Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского как президента Украины.

    На вопрос журналиста о словах Лаврова Трамп заявил: «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия признает Зеленского де-факто главой киевского режима. Однако, по словам министра, Россия не считает Зеленского легитимным лицом для подписания юридических документов. Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно.

    Комментарии (2)
    26 августа 2025, 21:29 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами 10 населенных пунктов Белгородской области
    ВСУ атаковали дронами 10 населенных пунктов Белгородской области
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Денис Тельманов

    Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, повреждены частные дома, автомобили и сельхозтехника, жертв нет.

    По данным, которые передает РИА «Новости», дроны атаковали населенные пункты в четырех приграничных районах региона. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон поразил грузовой автомобиль на парковке предприятия.

    В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с дрона вспыхнули и сгорели частный дом и хозяйственная постройка. FPV-дрон нанес удар по сельхозпредприятию в хуторе Церковный Белгородского района.

    Гладков уточнил, что в Валуйском округе атакам подверглись села Двулучное, Долгое, Казначеевка, а также хутора Рябики, Дубровка, Леоновка. Повреждены восемь домовладений, две надворные постройки, два легковых автомобиля и один сельскохозяйственный агрегат. В Грайворонском округе в поселке Хотмыжск FPV-дрон уничтожил легковой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате чего ранения получил 121 мирный житель и погибли 19 человек.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Российские системы ПВО сбили 37 украинских беспилотников самолетного типа.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций против Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.

    Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.

    «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

    Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.

    Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 16:44 • Новости дня
    Премьер Бельгии выступил против конфискации российских активов в Европе

    Де Вевер предостерег от конфискации суверенных активов России в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступил против идеи конфискации суверенных активов России, передает ТАСС. На пресс-конференции в Берлине он отметил, что подобный шаг «непрост с правовой точки зрения», а активы Центробанка РФ считаются юридически неприкосновенными.

    «Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто», – заявил Де Вевер.

    Он также подчеркнул, что политическое решение о подобной мере вызовет системные последствия. По его словам, в случае конфискации другие страны могут вывести свои активы из Евросоюза.

    Де Вевер добавил, что обсуждение судьбы российских активов возможно только после начала переговоров о мирном соглашении. До этого, по мнению премьера, разумно сохранять текущую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза на этой неделе рассмотрят дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств. Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 23:24 • Новости дня
    Полянский обвинил Зеленского в попытках сорвать переговоры по Украине

    Полянский: Зеленский и его сторонники пытаются сорвать переговоры по Украине

    Полянский обвинил Зеленского в попытках сорвать переговоры по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский и его сторонники стремятся помешать любым содержательным мирным переговорам по украинскому кризису, заявил и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Мы сталкиваемся лишь с попытками Зеленского и его сторонников подорвать дух Аляски и сделать абсолютно невозможными любые содержательные мирные переговоры украинскому кризису», – приводит слова Полянского ТАСС.

    По его словам, любые гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и России, поскольку безопасность России находится под угрозой. Полянский отметил, что безопасность Европы также находится под угрозой в нынешней ситуации.

    Он подчеркнул, что «любая безопасность в Европе не должна достигаться за счет безопасности России», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что Зеленский намерен сорвать достижение мира любым способом. Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого множество отговорок. Глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что личная встреча Путина с Зеленским пока не назначена, несмотря на заявления Киева и Вашингтона.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 06:37 • Новости дня
    Слюсарь рассказал о ночной атаке БПЛА на Ростовскую область

    ПВО уничтожила беспилотники в семи городах и районах Ростовской области

    Слюсарь рассказал о ночной атаке БПЛА на Ростовскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО ночью уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    В результате падения осколков и фрагментов БПЛА в поселках Новобессергеневка и Боцманово Неклиновского района были повреждены фасады, крыши, ворота частных домов, а также один автомобиль, сообщил глава региона в Telegram.

    В Новошахтинске обломки беспилотника упали во двор частного дома, повредили крышу и кровлю соседних домов, а также автомобиль. Кроме того, нарушено энергоснабжение одного домовладения.

    По словам Слюсаря, в пострадавших муниципалитетах, включая Ростов, в течение дня проведут оценку ущерба. Он отметил: «По предварительным данным, люди не пострадали, и это главное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростове-на-Дону упал беспилотник, после чего на крыше жилого многоквартирного дома вспыхнул пожар. Возгорание охватило площадь 250 кв. м.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты


    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 09:10 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во вторник в Харьковской области прогремел взрыв, сообщает украинский канал «Общественное».

    В Харьковской области во вторник прозвучал взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе в это время действовала воздушная тревога.

    Как сообщает «Общественное» в своем Telegram-канале, «в Чугуевской общине в Харьковской области был слышен взрыв».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога. Воздушную тревогу также объявили в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области произошли взрывы.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 01:58 • Новости дня
    Многоквартирные дома получили повреждения при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону повреждены не менее семи многоквартирных жилых домов, сообщают информационные агентства.

    По информации корреспондента ТАСС, в зданиях выбиты стекла, а на проезжей части и тротуарах возле них разбросаны осколки и обломки. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые доставили переносные лаборатории для проведения необходимых исследований. Повреждения получили трехэтажные жилые дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростове-на-Дону в результате падения беспилотника вспыхнул пожар на крыше жилого многоквартирного дома. Пожар охватил площадь 250 кв. м, но был локализован.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 07:39 • Новости дня
    ВС России уничтожили пункт БПЛА и миномет 100-й бригады ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Южной группировки войск России нанесли артиллерийские удары по позициям 100-й бригады ВСУ под Константиновкой, уничтожив пункт управления БПЛА и миномет, сообщили в Минобороны.

    Южная группировка войск лишила огневой поддержки подразделения 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ на константиновском направлении в ДНР, передает ТАСС. Операторы беспилотников Южной группировки в жилом секторе Иванополья обнаружили антенну системы управления и навигации БПЛА противника. Наблюдение позволило выявить пункт управления дронами 100-й бригады ВСУ, с которого осуществлялись запуски и управление беспилотниками. Как уточнили в Минобороны, «точным огнем расчета 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен вместе с личным составом и оборудованием». Это лишило подразделение 100-й омбр ВСУ огневой поддержки. Кроме того, расчет БПЛА определил в Иванополье позицию 120-миллиметрового миномета той же бригады ВСУ. По полученным координатам артиллерия поразила огневую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Константиновку в Сумской области и населенный пункт Зеленое Поле в ДНР. Вооруженные силы России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. За сутки группировка «Юг» противника потеряла до 305 бойцов.

    Комментарии (2)
    Главное
    ВСУ атаковали дронами 10 населенных пунктов Белгородской области
    Захарова процитировала Высоцкого, ответив на угрозу Евросоюза
    США предположили сроки окончания конфликта на Украине
    В Каспийском море у побережья России произошло землетрясение
    Иран заявил о готовности к повторению военного конфликта с Израилем
    Генпрокуратура потребовала от рыбколхоза 37,6 млрд рублей
    Скончался бывший губернатор Новгородской области Прусак

    Соя стала оружием БРИКС против США

    Американские фермеры бьют тревогу: им грозит банкротство, если Дональд Трамп не договорится с Китаем. Дело в том, что Пекин – главный покупатель сои у США. Однако в последнее время он резко сократил закупки американской сои в пользу дружественных стран – Бразилии, Аргентины и даже России. Это еще одно проявление силы стран БРИКС, когда вместе они могут противостоять США. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский имитирует поднятие на вилы для отказа от мира

    Украинский неонацист Сергей Стерненко пригрозил смертью Владимиру Зеленскому, если тот согласится вывести ВСУ с территории Донбасса. Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений Банковой о неготовности идти на территориальные уступки при заключении мирного соглашения с Россией. По мнению экспертов, офис Зеленского решил разыграть спектакль, который должен помочь ему сорвать переговоры. Подробности

    Перейти в раздел

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства

    «Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации