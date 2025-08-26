  • Новость часаСкончался бывший губернатор Новгородской области Прусак
    Украинский терроризм начал пугать Европу
    Опубликовано видео с дрона живой Наговицыной у пика Победы 19 августа
    Баку потребовал от Еревана изменить конституцию
    Финляндия и Польша решили восстановить болота в целях обороны
    Трамп: США больше не финансируют конфликт на Украине
    Суд Москвы оштрафовал Google на семь миллионов рублей
    СМИ: Атаковавшие Ленобласть дроны могли стартовать с судов в Балтийском море
    В России снизились оптовые цены на красную икру
    Названы сроки вступления в силу закона о «российской полке»
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    26 августа 2025, 20:38 • Новости дня

    Пассажиры Air China вылетели из Нижневартовска в Пекин после экстреннной посадки

    Рейс Лондон – Пекин вылетел после ремонта неисправного двигателя в ХМАО

    Tекст: Евгения Караваева

    Лайнер Air China, летевший из Лондона в Пекин, покинул Нижневартовск после 13 часов ожидания на земле из-за технической неисправности.

    Самолет авиакомпании Air China, совершивший внеплановую посадку в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, продолжил полет в Пекин, передает ТАСС.

    Причиной экстренной посадки стала неисправность одного из двигателей, о которой экипаж сообщил, подав сигнал срочности PAN и запросив снижение.

    Пассажиры провели в ХМАО около 13 часов. В это время в аэропорту им были предоставлены горячее питание и напитки, а также работала медицинская бригада.

    По данным Росавиации, состояние пассажиров и членов экипажа оценивалось как удовлетворительное. Перевозку до Пекина осуществил резервный самолет Boeing 777 китайского перевозчика.

    На борту находились 311 пассажиров.

    26 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать сделку с Россией

    @ REUTERS/David Mercado

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога заявил о намерении разорвать крупные контракты страны с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов, сообщает Agence France-Presse.

    Кирога подчеркнул, что, в случае победы на выборах, он намерен разорвать многомиллиардные сделки по разработке литиевых месторождений, заключенные нынешними властями с российскими и китайскими компаниями.

    Кроме того, политик заявил о необходимости смены внешнеполитических альянсов Боливии при новом правительстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боливия обладает запасами лития в 23 млн тонн и вместе с Аргентиной и Чили входит в так называемый «литиевый треугольник», где расположены крупнейшие месторождения этого металла.

    Действующий президент Боливии Луис Арсе отмечал, что контракты с Россией и Китаем могут быть пересмотрены новым руководством страны. После прошедших 17 августа президентских выборов во второй тур, который назначен на 19 октября, прошли два оппозиционных кандидата – Родриго Пас и Хорхе Кирога.

    Боливийское правительство 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского Росатома Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития с инвестициями в 970 млн долларов, а спустя две недели заключило аналогичную сделку с китайской компанией Hong Kong CBC.

    26 августа 2025, 00:51 • Новости дня
    Лукьянов отметил рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    @ REUTERS/Andrew Kravchenko

    Tекст: Антон Антонов

    В последние дни зарубежные корреспонденты начали массово обращаться за разъяснениями позиций Москвы о «первопричинах конфликта» на Украине, о которых говорит президент России Владимир Путин, сообщил политолог Федор Лукьянов.

    «Примета момента. В последние дни в относительно массовом количестве стали вдруг поступать обращения самых разных иностранных журналистов с просьбой объяснить, что это за такие «первопричины (root causes) конфликта», о которых говорит Путин», – сообщил Лукьянов в Telegram.

    Лукьянов отметил, что Путин говорит о первопричинах уже много лет, как минимум два года – именно в такой формулировке, в целом об этом заявлялось еще до начала спецоперации. Однако, по словам политолога, ранее иностранных журналистов и экспертов этот вопрос почти не интересовал, либо воспринимался как второстепенный.

    «И внезапно заинтересовались, а может в этом, действительно, есть смысл? Большой прогресс, так через пару месяцев возьмутся по-настоящему анализировать», – заявил Лукьянов.

    Эксперт подчеркнул, что позиция России по украинскому конфликту на уровне заявлений президента не менялась более трех с половиной лет. Он добавил, что наблюдатели, в том числе западные, зачастую пытаются найти «динамику», чтобы «вычислять параметры компромисса». «А их нет. Это озадачивает», – заявил Лукьянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин не раз подчеркивал, что главная задача России – устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что невозможно политико-дипломатическое урегулирование ситуации без устранения первопричин конфликта.

    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    26 августа 2025, 09:59 • Новости дня
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мария Арбатова рассказала о подробностях аварии 2011 года, после которой ее муж скончался, обвинив бизнесмена Сергея Белюскина в фальсификации доказательств.

    Писательница Мария Арбатова заявила, что не простила бизнесмена Сергея Белюскина, который в 2011 году сбил ее мужа, передает Mash.

    Арбатова подчеркнула: «Он использовал связи, сфальсифицировал обстоятельства аварии и ушел от ответственности из-за истечения срока давности».

    По словам Арбатовой, Белюскин никогда не звонил ей и не являлся на судебные заседания. После аварии ее муж на протяжении нескольких лет проходил восстановление, однако два года назад скончался. Арбатова убеждена, что именно последствия травм, полученных в ДТП, приблизили смерть супруга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Живописном мосту в Москве погиб 57-летний бизнесмен Сергей Белюскин, когда ему стало плохо за рулем спорткара Aston Martin.

    26 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный аналитик Рожин: Купянск освободят «методом Угледара»

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ подготовили Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны ходы между подвалами, оборудованы минные ловушки. Кроме того, нужно учитывать особенности местности: город разделен рекой Оскол на две части. Поэтому операция российской армии по освобождению населенного пункта будет проходить по примеру Угледара, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Российские войска стремятся постепенно охватывать Купянск с севера и северо-запада. Причем бойцы зашли в северную окраину города. Это стало возможным после продвижения ВС России в районе Кондрашовки и Голубовки. Противник на этом фоне пытается давлением на фланги снизить темпы наступления нашей армии», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Также бои идут в районе Соболевки – к западу от Купянска», – добавил он, указав на постепенный охват «клешни» одной из ключевых дорог снабжения купянской группировки противника. «По другую сторону реки Оскол продолжаются сражения в районе Петропавловки. ВСУ пробуют контратаковать в направлении Синьковки – впрочем, без особого успеха», – пояснил собеседник.

    «Украинское командование периодически перебрасывает резервы на этот участок фронта, и те предпринимают локальные ответные атаки по обе стороны Оскола», – заметил Рожин. По его словам, противоборствующая сторона подготовила Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны подземные ходы между подвалами в многоэтажках, оборудованы минные ловушки и заминированы значимые здания и объекты инфраструктуры.

    Это одна из сложностей при освобождении города. «Кроме того, нужно учитывать особенности местности. Купянск разделен рекой на две части, при этом правобережная находится на возвышенности. Между тем, противник активно использует дроны, что тормозит наше продвижение», – добавил спикер.

    По его оценкам, операция российской армии будет проходить по «методу Угледара». «Наше командование избегает лобового штурма, и это правильно. Я думаю, цель – взять под контроль все основные дороги, которые ведут в Купянск, чтобы постепенно истощить группировку противника. Со временем появится возможность для полноценного захода в город и штурмовых действий», – детализировал Рожин.

    «Этот населенный пункт является важным логистическим хабом, где находится крупный железнодорожный узел. Его освобождение откроет ВС России подступы, в том числе к Балаклее и Изюму. Поэтому противник цепляется за Купянск, ведь потеря города может привести к серьезным для него осложнениям в Харьковской области», – заключил аналитик.

    Ранее появились сообщения о том, что российские бойцы зашли в северную окраину Купянска Харьковской области. С продвижением ВС России положение противника в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат, сказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения», – приводит агентство его слова.

    Вместе с тем, с продвижением на окраинах Купянска российские силы продолжают сжимать полукольцо у города. Так, штурмовики продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

    Сооснователь проекта «Ватфор», военно-политический эксперт Сергей Полетаев указал, что в Купянске происходит то же, что и в Красноармейске (Покровске) месяц назад. «Внезапно обнаружилось, что бои ведутся уже в городе, до центральной площади осталось километр-полтора, а последний нормальный путь снабжения гарнизона (через Благодатовку) из-за близости фронта стал окончательно непроезжабельным», – написал он в Telegram-канале.

    «Остался еще проселок через Осиново вдоль железной дороги, но там особо не разгонишься, а значит – легче попасть под обстрел дронами. Такое впечатление, что этот участок фронта, как и Серебрянские леса южнее, командование ВСУ использовало как источник резервов, и вот источник этот начал наконец иссякать», – отметил Полетаев.

    О том, что российские войска вплотную подошли к основной западной линии снабжения украинского гарнизона в Купянске, все чаще пишут и ресурсы противника, признавая, что подтягивать подкрепление к городу ВСУ становится все сложнее, пишет военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он уточнил: речь об участке трассы Н-26, что пролегает между Соболевкой и Благодатовкой и тянется до Чугуева, а затем и до самого Харькова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России готовят окружение всей купянской группировки противника.

    26 августа 2025, 09:36 • Новости дня
    Hurriyet сообщила о возможной судьбе российского пловца Свечникова

    Hurriyet: Пловец Свечников мог выбраться на берег Босфора и выбросить чип

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российского пловца, участвовавшего в межконтинентальном заплыве через Босфор в Стамбуле, продолжают искать после того, как чип с его браслета был найден на берегу, пишет турецкая газета Hurriyet.

    Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе, мог выбраться на берег и выбросить чип, , передает РИА Новости со ссылкой на Hurriyet.

    Турецкие власти начали расследование исчезновения спортсмена, а поисковые работы ведутся как на воде, так и на суше. Генконсульство РФ в Стамбуле поддерживает связь с турецкими властями, а супруга Свечникова уже прибыла в город для участия в поисках.

    Как рассказали организаторы, пловцам перед стартом выдавали браслеты с чипами, которые фиксировали только вход и выход из воды, но не имели GPS-навигации. Hurriyet пишет, что сейчас рассматриваются две версии: либо Свечников утонул, либо после старта вышел на берег и избавился от чипа. Родственница пловца сообщила, что последний сигнал с чипа был зафиксирован на берегу, после чего контакт пропал.

    В поисках задействованы водолазы и, как ожидается, к ним присоединится вертолет. Общая протяженность поисковой операции составляет около 30 километров вдоль Босфора, сообщает Anadolu.

    Организаторы соревнования подчеркнули, что во время заплыва были соблюдены высокие меры безопасности, а инцидент стал для них серьезным потрясением.

    Всего в заплыве участвовали 2896 человек, из них более 450 – россияне. Дистанцию в 6,5 километра смогли преодолеть 2665 пловцов. Согласно правилам соревнований, все участники брали на себя риски, связанные с возможными происшествиями, включая летальный исход, а стоимость участия составила 550 евро.

    Межконтинентальный заплыв проводится с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и в этом году прошел уже в 37-й раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен и тренер Николай Свечников принимал участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, организованном Национальным олимпийским комитетом. Он оказался единственным из трех пловцов, кто не пришел к финишу. Генконсульство России в Турции решило запросить у турецких властей данные о пропавшем пловце.

    26 августа 2025, 14:56 • Новости дня
    В Max внедрили защиту пользователей от мошенников

    Сервис национального мессенджера Мax получил новые инструменты для автоматического выявления подозрительных телефонных номеров благодаря совместному проекту с «Лабораторией Касперского», сообщила компания-разработчик.

    Сотрудничество «Лаборатории Касперского» и мессенджера МАХ позволило внедрить автоматическую проверку телефонных номеров в приложении, сообщила компания-разработчик.

    Теперь пользователи при коммуникации в Max смогут получать сведения о репутации звонящего, принадлежности к организации и ее названии.

    По данным Kaspersky Who Calls, в первой половине 2025 года 57% российских пользователей сталкивались с подозрительными звонками с неизвестных номеров.

    Встроенная в мессенджер технология использует комплекс решений, включая алгоритмы машинного обучения, для анализа потенциально мошеннических номеров. Дополнительно производится проверка номеров, зарегистрированных в системе Max, чтобы снизить риски мошенничества непосредственно внутри платформы.

    До этого в Мax появилась возможность подписывать документы электронной подписью через «Госключ» прямо на телефоне.

    Ранее сообщалось, что с 1 сентября Max заменит VK Мессенджер в перечне обязательных для предустановки программ на мобильных устройствах.

    Минцифры рекомендовало крупным российским компаниям внедрять интеграцию с чат-ботом в Max.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    26 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    Самолет Ил-76 заметили над Винницкой областью Украины

    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители Винницкой области Украины сняли на видео крупный самолет, похожий на Ил-76, летящий с отключенным транспондером.

    Военно-транспортный самолет был замечен над Винницкой областью, сообщает ТАСС.

    Украинское издание «Страна» опубликовало видео, на котором зафиксирован перелет борта, визуально напоминающего Ил-76. На онлайн-ресурсах мониторинга этот рейс не отображался, что может быть связано с отключением транспондера.

    По словам очевидцев, самолет летел на большой высоте и был легко опознаваем по характерному силуэту.

    В связи с продолжающимися боевыми действиями воздушное пространство Украины закрыто для гражданских рейсов, а полеты военных самолетов происходят редко и, как правило, не попадают на видео, уточняет издание.

    В июле гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» заметили в небе над Киевом.

    Тяжелый транспортный борт Ан-124, после его появления в районе Киева, переместили в немецкий Лейпциг, где находится парк Antonov Airlines.

    Американское издание The War Zone (TWZ) объяснило смысл появления Ан-124 над Киевом.

    25 августа 2025, 22:29 • Новости дня
    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского

    @ Will Oliver/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что главной преградой для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским считается отсутствие симпатии между лидерами, передает РИА «Новости».

    «Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними… на самом деле они (Путин и Зеленский) друг друга не любят»., – отметил Трамп.

    Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналистов о причинах невозможности переговоров между российским и украинским президентами.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что не исключает возможность личной встречи с Зеленским, однако для проведения таких переговоров требуется создание определенных условий. По словам российского президента, подготовка и содержание возможной встречи должны быть тщательно проработаны.

    Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риторика Зеленского по поводу возможной встречи с Путиным в действительности не способствует урегулированию, а используется как медийный ход.

    26 августа 2025, 09:40 • Новости дня
    Будапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию

    @ Егор Еремов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто увидел в атаках на нефтепровод «Дружба» попытку давления на Будапешт и угрозу энергетической безопасности страны.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, передает ТАСС.

    По его словам, эти атаки наносят ущерб именно Венгрии и Словакии, а не России, поскольку страны получают по «Дружбе» российское сырье.

    Сийярто отметил, что Киев действует с поддержкой Брюсселя, который игнорирует удары по нефтепроводу. Министр считает, что давление на Будапешт оказывается с целью заставить Венгрию изменить свою позицию по конфликту на Украине и вопросу вступления страны в Евросоюз.

    Он подчеркнул, что подобная позиция идет вразрез с интересами Венгрии и выгодна только Украине. Сийярто добавил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, заявив, что при отказе занять проукраинскую позицию удары по «Дружбе» будут продолжены, что создаст угрозу энергетической безопасности Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. Венгрия потребовала от Киева выполнения гарантий безопасности для нефтепровода «Дружба». Венгрия отвергла угрозы Зеленского по поводу нефтепровода.

    26 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Херсон столкнулся с ограничениями на главной транспортной артерии из-за угрозы атак дронов, оставшись с одной альтернативной дорогой для въезда.

    Херсон оказался в так называемом «дроновом полуокружении», об этом сообщил военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает ТАСС. После официального признания местными властями главной трассы в город опасной для проезда, движение по ней ограничили.

    Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин настоятельно рекомендовал не использовать маршрут по трассе Херсон – Николаев из-за опасности атак дронов. Луценко отметил, что альтернативой остается только одна дорога, расположенная в восьми километрах от основной.

    По его словам, «основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении». Он также добавил, что дороги на десятки километров вглубь либо уже не проезжаемы, либо будут вскоре перекрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов в Херсонской области погиб один человек, двое были госпитализированы, а четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

    Автомобильный мост на Карантинный остров получил повреждения, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной. Жители Херсона услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

    26 августа 2025, 07:18 • Новости дня
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения достигли парка имени Комсомола на северной окраине Купянска, что осложнило ситуацию для украинских сил в городе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения вошли в северную часть Купянска Харьковской области, передает ТАСС. Марочко сообщил, что наступление ВС России в этом районе ухудшило положение украинских военных в городе и может привести к росту потерь среди украинских подразделений.

    «В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения, что, в свою очередь, пагубно отразится на количестве потерь», – заявил Марочко.

    Он добавил, что российские силы продолжают сжимать полукольцо вокруг города. По словам эксперта, штурмовые отряды ВС РФ за последние сутки продвинулись северо-восточнее населенного пункта Соболевка, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Марочко сообщил о боях у Соболевки и продвижении к Благодатовке под Купянском.

    26 августа 2025, 09:51 • Новости дня
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Летом 2025 года россияне начали отдавать предпочтение экологичному отдыху вдали от массовых туристических направлений, особенно их привлекает избинг, говорится в исследовании сервиса «Островок» и «МегаФона».

    Трафик на сайты, предлагающие услуги избинга, увеличился на 23% по сравнению с прошлым летом, передает «Лента.ру» со ссылкой на исследование.

    Наибольший интерес к избингу проявили миллениалы (возраст от 35 до 44 лет) – их доля составила 46% пользователей специализированных ресурсов. Следующую по численности группу составили россияне от 45 до 54 лет – 23%, а также путешественники от 25 до 34 лет – 16%.

    Молодежь до 25 лет и люди старше 54 лет проявили наименьший интерес к избингу, их общее число пользователей составило лишь 15%. Отмечается, что женщины чаще мужчин выбирают отдых в русском стиле: их доля достигла 52% среди всех россиян, предпочитающих такой формат путешествий.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в туристическом сезоне 2025 года появилось новое ответвление от глемпинга – избинг.

    26 августа 2025, 15:02 • Новости дня
    Грузия пригрозила Западу обнародовать записи переговоров об открытии «второго фронта»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия в случае продолжения ее шантажа пригрозила обнародовать доказательства требований Запада открыть «второй фронт» против России, которые выдвигались после начала СВО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Существуют соответствующие доказательства, которые при необходимости будут обнародованы», – заявил журналистам мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе.

    «В кабинете тогдашнего премьер-министра (Ираклия Гарибашвили) были прямые угрозы, шантаж и оскорбления, чтобы мы открыли «второй фронт». Нам обещали помочь во всем, обеспечить соответствующей техникой и так далее. Есть доказательства всего этого, и если понадобится, обязательно будем действовать», – сказал он.

    При этом Каха Каладзе подчеркнул, что, «исходя из интересов страны, лучше все останется, как есть».

    По его словам, европейская бюрократия, которая грозит Грузии отменить «безвиз», «поступает по отношению к Грузии, самой лучшей из всех стран-кандидатов на вступление в ЕС, несправедливо».

    «Откроете с нами переговоры о вступлении в Евросоюз? Сегодня же мы готовы! Хотите принять нас в Евросоюз? Мы готовы!», – так ответил столичный градоначальник на упреки Брюсселя в «отступлении от евроатлантического курса».

    Он считает, что европейская бюрократия «шантажирует вопросом «безвиза» Грузию».

    «Проиграете, потому что ваша местная агентура обречена на поражение – она радикальная, она – зло», – сказал Каха Каладзе.

    По его словам, все последние критические резолюции и заявления европейских чиновников по отношению к Грузии «основаны на лжи».

    «Мы, конечно же, хотим либеральный визовой режим, но не отступим от защиты национальных интересов Грузии», – сказал Каха Каладзе.

    Брюссель, в частности, требует от Тбилиси отменить законы о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и прозрачности иностранного финансирования.

    Ранее грузинские СМИ назвали имя американца, ответственного за осенние акции протеста.

    26 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, его слова не останутся без последствий, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя ситуацию вокруг ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

    «Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз», – приводит слова Орбана ТАСС.

    Орбан считает, что действия Киева доказывают правильность позиции Венгрии. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Киев не сможет добиться членства в Евросоюзе «с помощью шантажа, взрывов и угроз». Орбан также отметил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Обострение противостояния связано с ударами ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Руководство Венгрии считает атаки угрозой энергетической безопасности страны и нарушением суверенных прав.

    Зеленский, отвечая на вопрос о том, повлияли ли удары по нефтепроводу на позицию Орбана по вступлению Украины в Евросоюз, заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    25 августа 2025, 21:56 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Пловца Николая Свечникова, пропавшего после заплыва через Босфор, невозможно отследить по чипу, поскольку устройство предназначено только для фиксации времени, заявил двукратный чемпион мира Алексей Акатьев.

    Пропавшего после заплыва через Босфор российского пловца Николая Свечникова нельзя отследить по специальному чипу, с которым он стартовал, передает ТАСС.

    Акатьев отметил, что чип «просто фиксирует время» и работает только «около приемника сигнала», поэтому отследить местонахождение пловца с его помощью невозможно.

    По словам спортсмена, устройство не рассчитано на передачу или считывание информации на расстоянии. Благодаря чипам можно узнать только число стартовавших и финишировавших пловцов.

    Ранее российский спортсмен и тренер Николай Свечников пропал во время заплыва через Босфор.

    Российское генеральное консульство в Стамбуле намерено запросить турецкие компетентные органы о пропаже российского пловца.

    Захарова процитировала Высоцкого, ответив на угрозу Евросоюза
    Иран заявил о готовности к повторению военного конфликта с Израилем
    ВВС Германии подняли истребители из-за российского Ил-20M
    Грузия пригрозила Западу обнародовать записи переговоров об открытии «второго фронта»
    Мошенники стали обманывать россиян под видом проверки платежного терминала
    Минпросвещения определило три модели оценки поведения в школах
    Член ОП: Введение выходного для родителей 1 сентября потребует переходного периода

    Соя стала оружием БРИКС против США

    Американские фермеры бьют тревогу: им грозит банкротство, если Дональд Трамп не договорится с Китаем. Дело в том, что Пекин – главный покупатель сои у США. Однако в последнее время он резко сократил закупки американской сои в пользу дружественных стран – Бразилии, Аргентины и даже России. Это еще одно проявление силы стран БРИКС, когда вместе они могут противостоять США. Подробности

    Зеленский имитирует поднятие на вилы для отказа от мира

    Украинский неонацист Сергей Стерненко пригрозил смертью Владимиру Зеленскому, если тот согласится вывести ВСУ с территории Донбасса. Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений Банковой о неготовности идти на территориальные уступки при заключении мирного соглашения с Россией. По мнению экспертов, офис Зеленского решил разыграть спектакль, который должен помочь ему сорвать переговоры. Подробности

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства

    «Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

