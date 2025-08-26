Работники спецслужб, которые предотвращают теракты и сохраняют человеческие жизни, достойны нашей благодарности и уважения. Но обожествлять государство и его спецслужбы было бы грубой ересью.0 комментариев
Летевший из Лондона в Пекин самолет экстренно приземлился в Нижневартовске
Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Лондон–Пекин, совершил экстренную посадку в Нижневартовске из-за технической неисправности, сообщил источник в правоохранительных органах.
Самолет принадлежит авиакомпании Air China, он выполнял рейс из Лондона в Пекин, ему пришлось приземлиться в аэропорту Нижневартовска, сказал собеседник РИА «Новости».
Причиной внеплановой посадки стал отказ одного из двигателей воздушного судна. На борту находились 311 пассажиров.
В аэропорту Нижневартовска сообщили, что ситуация находится под контролем и все службы работают в штатном режиме.
Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета.
Ранее в августе самолет, летевший из Москвы в Сочи, вынужденно сел в Минеральных Водах после того, как 56-летний пассажир потерял сознание, спасти его жизнь не удалось.
До этого пассажирский рейс из Москвы в Ош экстренно вернулся во Внуково после вылета из-за технической неисправности на борту.