Самолет экстренно сел в Минеральных Водах из-за гибели пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, был вынужден срочно сесть в Минеральных Водах после потери сознания 56-летним пассажиром, спасти его жизнь не удалось.
Самолет компании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва – Сочи, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за серьезного ухудшения состояния одного из пассажиров, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 21 августа, когда 56-летний мужчина внезапно потерял сознание прямо на борту.
Как отмечается в официальном сообщении авиакомпании, члены кабинного экипажа немедленно начали оказывать пассажиру первую помощь и проводили реанимационные мероприятия. Командир самолета принял решение экстренно посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту и вызвал реанимационную бригаду.
Несмотря на оперативные действия экипажа и медиков, спасти мужчину не удалось. По прилете в Минеральные Воды врачи констатировали его смерть.
