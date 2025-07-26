Тело умершего на борту пассажира пропало после посадки в США

Tекст: Вера Басилая

Тело пассажира из Индии, который скончался во время международного рейса Стамбул – Сан-Франциско 13 июля, загадочно исчезло после экстренной посадки в США, передает РИА «Новости».

Турецкий авиалайнер приземлился в Чикаго из-за внезапной смерти мужчины, несмотря на усилия врачей на борту.

По установленным правилам, тело умершего должны были доставить в морг округа Кук, штат Иллинойс. Однако представители морга заявили, что тело к ним не поступало, и не смогли объяснить, где оно может находиться.

«На данный момент четкого объяснения исчезновения тела не предоставлено. Turkish Airlines и власти США, как ожидается, предоставят дополнительную информацию по мере продолжения расследования», – говорится в публикации.

Сотрудники аэропорта и представители авиакомпании отказались раскрывать детали смерти и личные данные пассажира, пишет издание.

Ранее пассажир скончался после экстренной посадки рейса Nordwind в Казахстане. Россиянин, который впал в кому после задержки рейса, умер в Таиланде.

