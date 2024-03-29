Впавший в кому после задержки рейса россиянин умер в Таиланде

Tекст: Ольга Никитина

Супруга погибшего рассказала ТАСС, что консульский отдел посольства России в Таиланде «поддерживает морально и оказывает необходимую помощь».

Посольство России в Таиланде заявило, что находится в контакте с родственниками погибшего и готово оказать им консульское содействие.

Напомним, рейс «Аэрофлота» Бангкок – Красноярск был задержан на сутки из-за технической неисправности. По словам пассажиров, во время ожидания в салоне не было кислорода, из-за чего одному из них, страдающему аритмией, стало плохо.

Пассажира госпитализировали, он впал в кому.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Аэрофлот» заявил, что пассажиры провели в самолете два часа. При этом там заверили, что система кондиционирования в салоне работала. Кроме того, в авиакомпании сообщили, что бортпроводники оказали мужчине первую помощь.

Там опровергли сообщения о том, что госпитализированы были якобы четверо человек.