    Флот России вернул себе корабль стратегического значения
    Наговицина получила травму рядом с местом гибели альпиниста Ишутина десять лет назад
    Член ОП: Введение выходного для родителей 1 сентября потребует переходного периода
    Приближенные Зеленского собрались потратить пять млрд долларов на Dolce&Gabbana
    Посольство России обвинило власти Молдавии в блокировке консульства
    Российские войска взяли в клещи тероборону ВСУ в ЛНР
    В Max внедрили защиту пользователей от мошенников
    Херсонская область начала получать российский газ
    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    26 августа 2025, 16:44 • Новости дня

    Премьер Бельгии выступил против конфискации российских активов в Европе

    Де Вевер предостерег от конфискации суверенных активов России в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступил против идеи конфискации суверенных активов России, передает ТАСС. На пресс-конференции в Берлине он отметил, что подобный шаг «непрост с правовой точки зрения», а активы Центробанка РФ считаются юридически неприкосновенными.

    «Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто», – заявил Де Вевер.

    Он также подчеркнул, что политическое решение о подобной мере вызовет системные последствия. По его словам, в случае конфискации другие страны могут вывести свои активы из Евросоюза.

    Де Вевер добавил, что обсуждение судьбы российских активов возможно только после начала переговоров о мирном соглашении. До этого, по мнению премьера, разумно сохранять текущую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза на этой неделе рассмотрят дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств. Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США.

    26 августа 2025, 00:51 • Новости дня
    Лукьянов отметил рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    Лукьянов отметил рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    @ REUTERS/Andrew Kravchenko

    Tекст: Антон Антонов

    В последние дни зарубежные корреспонденты начали массово обращаться за разъяснениями позиций Москвы о «первопричинах конфликта» на Украине, о которых говорит президент России Владимир Путин, сообщил политолог Федор Лукьянов.

    «Примета момента. В последние дни в относительно массовом количестве стали вдруг поступать обращения самых разных иностранных журналистов с просьбой объяснить, что это за такие «первопричины (root causes) конфликта», о которых говорит Путин», – сообщил Лукьянов в Telegram.

    Лукьянов отметил, что Путин говорит о первопричинах уже много лет, как минимум два года – именно в такой формулировке, в целом об этом заявлялось еще до начала спецоперации. Однако, по словам политолога, ранее иностранных журналистов и экспертов этот вопрос почти не интересовал, либо воспринимался как второстепенный.

    «И внезапно заинтересовались, а может в этом, действительно, есть смысл? Большой прогресс, так через пару месяцев возьмутся по-настоящему анализировать», – заявил Лукьянов.

    Эксперт подчеркнул, что позиция России по украинскому конфликту на уровне заявлений президента не менялась более трех с половиной лет. Он добавил, что наблюдатели, в том числе западные, зачастую пытаются найти «динамику», чтобы «вычислять параметры компромисса». «А их нет. Это озадачивает», – заявил Лукьянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин не раз подчеркивал, что главная задача России – устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что невозможно политико-дипломатическое урегулирование ситуации без устранения первопричин конфликта.

    26 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный аналитик Рожин: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ подготовили Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны ходы между подвалами, оборудованы минные ловушки. Кроме того, нужно учитывать особенности местности: город разделен рекой Оскол на две части. Поэтому операция российской армии по освобождению населенного пункта будет проходить по примеру Угледара, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Российские войска стремятся постепенно охватывать Купянск с севера и северо-запада. Причем бойцы зашли в северную окраину города. Это стало возможным после продвижения ВС России в районе Кондрашовки и Голубовки. Противник на этом фоне пытается давлением на фланги снизить темпы наступления нашей армии», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Также бои идут в районе Соболевки – к западу от Купянска», – добавил он, указав на постепенный охват «клешни» одной из ключевых дорог снабжения купянской группировки противника. «По другую сторону реки Оскол продолжаются сражения в районе Петропавловки. ВСУ пробуют контратаковать в направлении Синьковки – впрочем, без особого успеха», – пояснил собеседник.

    «Украинское командование периодически перебрасывает резервы на этот участок фронта, и те предпринимают локальные ответные атаки по обе стороны Оскола», – заметил Рожин. По его словам, противоборствующая сторона подготовила Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны подземные ходы между подвалами в многоэтажках, оборудованы минные ловушки и заминированы значимые здания и объекты инфраструктуры.

    Это одна из сложностей при освобождении города. «Кроме того, нужно учитывать особенности местности. Купянск разделен рекой на две части, при этом правобережная находится на возвышенности. Между тем, противник активно использует дроны, что тормозит наше продвижение», – добавил спикер.

    По его оценкам, операция российской армии будет проходить по «методу Угледара». «Наше командование избегает лобового штурма, и это правильно. Я думаю, цель – взять под контроль все основные дороги, которые ведут в Купянск, чтобы постепенно истощить группировку противника. Со временем появится возможность для полноценного захода в город и штурмовых действий», – детализировал Рожин.

    «Этот населенный пункт является важным логистическим хабом, где находится крупный железнодорожный узел. Его освобождение откроет ВС России подступы, в том числе к Балаклее и Изюму. Поэтому противник цепляется за Купянск, ведь потеря города может привести к серьезным для него осложнениям в Харьковской области», – заключил аналитик.

    Ранее появились сообщения о том, что российские бойцы зашли в северную окраину Купянска Харьковской области. С продвижением ВС России положение противника в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат, сказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения», – приводит агентство его слова.

    Вместе с тем, с продвижением на окраинах Купянска российские силы продолжают сжимать полукольцо у города. Так, штурмовики продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

    Сооснователь проекта «Ватфор», военно-политический эксперт Сергей Полетаев указал, что в Купянске происходит то же, что и в Красноармейске (Покровске) месяц назад. «Внезапно обнаружилось, что бои ведутся уже в городе, до центральной площади осталось километр-полтора, а последний нормальный путь снабжения гарнизона (через Благодатовку) из-за близости фронта стал окончательно непроезжабельным», – написал он в Telegram-канале.

    «Остался еще проселок через Осиново вдоль железной дороги, но там особо не разгонишься, а значит – легче попасть под обстрел дронами. Такое впечатление, что этот участок фронта, как и Серебрянские леса южнее, командование ВСУ использовало как источник резервов, и вот источник этот начал наконец иссякать», – отметил Полетаев.

    О том, что российские войска вплотную подошли к основной западной линии снабжения украинского гарнизона в Купянске, все чаще пишут и ресурсы противника, признавая, что подтягивать подкрепление к городу ВСУ становится все сложнее, пишет военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он уточнил: речь об участке трассы Н-26, что пролегает между Соболевкой и Благодатовкой и тянется до Чугуева, а затем и до самого Харькова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России готовят окружение всей купянской группировки противника.

    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    25 августа 2025, 22:29 • Новости дня
    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского

    Трамп: Путин и Зеленский друг друга не любят, поэтому не могут встретиться

    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского
    @ Will Oliver/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что главной преградой для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским считается отсутствие симпатии между лидерами, передает РИА «Новости».

    «Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними… на самом деле они (Путин и Зеленский) друг друга не любят»., – отметил Трамп.

    Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналистов о причинах невозможности переговоров между российским и украинским президентами.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что не исключает возможность личной встречи с Зеленским, однако для проведения таких переговоров требуется создание определенных условий. По словам российского президента, подготовка и содержание возможной встречи должны быть тщательно проработаны.

    Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риторика Зеленского по поводу возможной встречи с Путиным в действительности не способствует урегулированию, а используется как медийный ход.

    26 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение

    ВСУ признали ограничение движения по главной трассе в Херсон

    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Херсон столкнулся с ограничениями на главной транспортной артерии из-за угрозы атак дронов, оставшись с одной альтернативной дорогой для въезда.

    Херсон оказался в так называемом «дроновом полуокружении», об этом сообщил военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает ТАСС. После официального признания местными властями главной трассы в город опасной для проезда, движение по ней ограничили.

    Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин настоятельно рекомендовал не использовать маршрут по трассе Херсон – Николаев из-за опасности атак дронов. Луценко отметил, что альтернативой остается только одна дорога, расположенная в восьми километрах от основной.

    По его словам, «основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении». Он также добавил, что дороги на десятки километров вглубь либо уже не проезжаемы, либо будут вскоре перекрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов в Херсонской области погиб один человек, двое были госпитализированы, а четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

    Автомобильный мост на Карантинный остров получил повреждения, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной. Жители Херсона услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

    26 августа 2025, 07:18 • Новости дня
    Российские войска зашли в северную часть Купянска
    Российские войска зашли в северную часть Купянска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения достигли парка имени Комсомола на северной окраине Купянска, что осложнило ситуацию для украинских сил в городе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения вошли в северную часть Купянска Харьковской области, передает ТАСС. Марочко сообщил, что наступление ВС России в этом районе ухудшило положение украинских военных в городе и может привести к росту потерь среди украинских подразделений.

    «В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения, что, в свою очередь, пагубно отразится на количестве потерь», – заявил Марочко.

    Он добавил, что российские силы продолжают сжимать полукольцо вокруг города. По словам эксперта, штурмовые отряды ВС РФ за последние сутки продвинулись северо-восточнее населенного пункта Соболевка, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Марочко сообщил о боях у Соболевки и продвижении к Благодатовке под Купянском.

    26 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, его слова не останутся без последствий, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя ситуацию вокруг ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

    «Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз», – приводит слова Орбана ТАСС.

    Орбан считает, что действия Киева доказывают правильность позиции Венгрии. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Киев не сможет добиться членства в Евросоюзе «с помощью шантажа, взрывов и угроз». Орбан также отметил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Обострение противостояния связано с ударами ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Руководство Венгрии считает атаки угрозой энергетической безопасности страны и нарушением суверенных прав.

    Зеленский, отвечая на вопрос о том, повлияли ли удары по нефтепроводу на позицию Орбана по вступлению Украины в Евросоюз, заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    26 августа 2025, 12:47 • Новости дня
    Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб
    Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», шесть авиабомб и 191 беспилотник.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления и местам запуска БПЛА, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 79 664 беспилотника, 625 ЗРК, 24 797 танков и других бронемашин, 1 588 боевых машин РСЗО, 28 928 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 423 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили места сборки, хранения и запуска БПЛА. В минувшие выходные ВС России поразили предприятие ВПК Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины.

    25 августа 2025, 18:33 • Новости дня
    Венгрия потребовала от Киева выполнения гарантий безопасности нефтепровода «Дружба»

    Глава администрации Орбана Гуйяш напомнил Киеву о гарантиях безопасности нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасности поставок нефти по «Дружбе».

    Венгрия ждет, что Еврокомиссия и Украина выполнят свои обязательства по безопасности нефтепровода «Дружба», заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Украина ранее обещала, как третья страна и кандидат в члены ЕС, обеспечить энергоснабжение всех стран ЕС, включая Венгрию и Словакию. Еврокомиссия в январе 2025 года предоставила Будапешту письменные гарантии безопасности критической энергетической инфраструктуры.

    «Мы ожидаем, что все будут соблюдать свои обязательства и правила, и ЕС, и Украина», – заявил Гуйяш.

    Напряженность между Будапештом и Киевом недавно усилилась из-за заявлений главы венгерского МИД Петера Сийярто о необходимости прекратить угрозы и атаки на инфраструктуру, Венгрия считает их посягательством на свой суверенитет. На это украинский МИД резко ответил, посоветовав Венгрии диверсифицировать энергоснабжение.

    Словакия и Венгрия ранее обращались в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по «Дружбе» из-за атак ВСУ, требуя гарантий их безопасности. 22 августа Сийярто сообщил о третьей за последнее время остановке поставок нефти в Венгрию из-за атаки Украины, аналогичная ситуация возникла и в Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на замечание венгерского коллеги Петера Сийярто о необходимости прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

    Руководство Венгрии считает удары ВСУ по нефтепроводу угрозой энергетической безопасности и своим суверенным правам.

    26 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Российские войска взяли в клещи тероборону ВСУ в ЛНР

    Силовые структуры сообщили о блокировании 119-й бригады ВСУ в лесничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Серьезный успех российских войск привел к окружению частей теробороны ВСУ на севере ЛНР в районе Серебрянского лесничества.

    Российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, передает РИА «Новости».

    По словам представителей силовых структур, группировка «Запад» продвинулась в сторону реки Северский Донец, практически завершив окружение украинских сил. В операции задействованы тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники.

    Войска ВСУ постепенно отходят в сторону Ямполя, а некоторые подразделения отступают к Северску. Представители силовых структур отметили, что украинская группировка теряет позиции под натиском российских войск.

    Ранее сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие поджигали свои позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы оставить их. До этого элитное подразделение беспилотников Signum было отведено украинской стороной в тыловые районы после прорыва российских сил, как сообщил командир батальона спецназа 'Ахмат' с позывным 'Шрам'.

    Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от города Кременная. Часть территории контролируется российскими войсками, часть – украинской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подготовили Купянск к долговременной обороне, оборудовав минные ловушки и выкопав ходы между подвалами.

    Российские военные, в том числе бойцы спецназа «Ахмат», вытеснили украинские силы из Серебрянского лесничества в ЛНР.

    В Серебрянском лесу почти полностью уничтожили 53-ю механизированную бригаду ВСУ, а большинство тел украинских военнослужащих осталось на месте боев.

    25 августа 2025, 23:43 • Новости дня
    Вуди Аллен ответил на украинскую критику участия в Московской неделе кино

    Вуди Аллен: Разрывом художественных разговоров нельзя помочь чему-либо

    Tекст: Антон Антонов

    Американский режиссер и продюсер Вуди Аллен прокомментировал критику со стороны Украины по поводу его онлайн-участия в Московской неделе кино.

    «Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры – это способ помочь чему-либо», – приводит слова Аллена РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.

    Он добавил, что не поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Украины выразил осуждение Аллену за его участие в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино. Аллен также попал в базу скандально известного украинского националистического сайта «Миротворец» за якобы публичную поддержку спецоперации на Украине.

    25 августа 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин передал акции Fortum Росимуществу для временного управления

    Путин поручил Росимуществу временно управлять акциями Fortum в Челябэнергоремонте

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин подписал указ о передаче крупного пакета акций финской компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт» под контроль Росимущества.

    Президент России Владимир Путин своим указом поручил Росимуществу принять под временное управление 314 949 тыс. обыкновенных акций финской компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт», передает ТАСС. В документе отмечается, что данная мера связана с необходимостью защиты от действий недружественных стран.

    Fortum являлся единственным владельцем акций предприятия, который, согласно указу, теперь временно отстранен от управления. Решение о передаче пакета акций объясняется введением специальных мер по обеспечению экономической безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятия Росатома подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским компаниям на сумму, превышающую 227 млрд рублей. Fortum подал иск в гражданский суд Нидерландов против российского Forward Energo, обвиняя его в дефолте по займам на 600 млн евро.

    25 августа 2025, 22:35 • Новости дня
    В зоне СВО погиб второй племянник стилиста Сергея Зверева

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне российской специальной военной операции на Украине погиб второй племянник стилиста и певца Сергея Зверева Игорь, сообщила пресс-секретарь артиста Светлана Гаушева.

    «Это правда, погиб его второй племянник», – приводит слова Гаушевой РИА «Новости».

    Она сообщила, что Зверев тяжело переживает эту трагедию.

    Зимой 2025 года в зоне СВО погиб племянник артиста Андрей. Тогда Зверев отметил, что его родственник ушел как герой и семья будет гордиться им.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зверев оказался внесен в списки украинского сайта «Миротворец» за поддержку СВО и выражение скорби по поводу гибели племянника на Украине.

    26 августа 2025, 06:08 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты четыре БПЛА в Ленинградской области
    Силами ПВО сбиты четыре БПЛА в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Кингисеппском районе Ленинградской области силами ПВО сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Никто не пострадал, «разрушений нет», сообщил Дрозденко в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко предупредил об опасности беспилотников в регионе. Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Волгоградская область также подверглась атаке беспилотников.

    25 августа 2025, 23:36 • Новости дня
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные специалисты внимательно анализируют боевые действия на Украине, в которых широко используются беспилотные летательные аппараты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что такого масштаба вооруженный конфликт не происходил со времен Второй мировой войны, отметив особенности применения современных дронов, передает ТАСС.

    «Это совершенно новый вид боевых действий. Это боевые действия с применением беспилотников. Это война беспилотников», – сказал он. По словам американского лидера, «войны беспилотников раньше не было», и минобороны США тщательно изучает происходящее. Трамп отметил, что министр обороны Пит Хегсет и другие специалисты уделяют особое внимание анализу этой формы конфликта. «Это совершенно новый вид войны», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, по данным Financial Times, обсуждал с Соединенными Штатами совместную программу по производству дронов, часть проектов планируется реализовать на американских предприятиях. Зеленский заявил о предложенной США программе, предусматривающей выпуск 10 млн дронов ежегодно.

    26 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    ПВО сбила 37 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила 37 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы ПВО сбили 37 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до полуночи девять дронов были сбиты над Брянской областью, восемь – над Ростовской, шесть – над Белгородской, по четыре – над Курской областью и акваторией Черного моря. По данным ведомства, еще три беспилотника были уничтожены над Орловской областью, два – над Тульской и один – над Калужской, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотника ВСУ по Рубежному погиб один человек. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли удары по местам сборки, хранения и запуска БПЛА.

