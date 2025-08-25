Чемпион мира объяснил невозможность поиска пропавшего в Босфоре россиянина по чипу

Чемпион мира Акатьев объяснил, почему найти пловца Свечникова по чипу нельзя

Tекст: Вера Басилая

Пропавшего после заплыва через Босфор российского пловца Николая Свечникова нельзя отследить по специальному чипу, с которым он стартовал, передает ТАСС.

Акатьев отметил, что чип «просто фиксирует время» и работает только «около приемника сигнала», поэтому отследить местонахождение пловца с его помощью невозможно.

По словам спортсмена, устройство не рассчитано на передачу или считывание информации на расстоянии. Благодаря чипам можно узнать только число стартовавших и финишировавших пловцов.

Ранее российский спортсмен и тренер Николай Свечников пропал во время заплыва через Босфор.

Российское генеральное консульство в Стамбуле намерено запросить турецкие компетентные органы о пропаже российского пловца.