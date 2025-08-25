Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Чемпион мира объяснил невозможность поиска пропавшего в Босфоре россиянина по чипу
Пловца Николая Свечникова, пропавшего после заплыва через Босфор, невозможно отследить по чипу, поскольку устройство предназначено только для фиксации времени, заявил двукратный чемпион мира Алексей Акатьев.
Пропавшего после заплыва через Босфор российского пловца Николая Свечникова нельзя отследить по специальному чипу, с которым он стартовал, передает ТАСС.
Акатьев отметил, что чип «просто фиксирует время» и работает только «около приемника сигнала», поэтому отследить местонахождение пловца с его помощью невозможно.
По словам спортсмена, устройство не рассчитано на передачу или считывание информации на расстоянии. Благодаря чипам можно узнать только число стартовавших и финишировавших пловцов.
Ранее российский спортсмен и тренер Николай Свечников пропал во время заплыва через Босфор.
Российское генеральное консульство в Стамбуле намерено запросить турецкие компетентные органы о пропаже российского пловца.