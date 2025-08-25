  • Новость часаТрамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    25 августа 2025, 19:15 • Новости дня

    ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин

    ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывезенных с нейтральной зоны на границе Грузии и России мужчин после возвращения в Одессу задержали и направили в местный военкомат, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» сообщает, что сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК) забрали 40 украинцев, которых ранее депортировали из России и вывезли из нейтральной зоны на грузино-российской границе на Украину, передает ТАСС.

    Адвокат Анна Скрипка рассказала: «В Одессе забрали в ТЦК 40 украинских мужчин, которые застряли на российско-грузинской границе и только недавно вернулись домой при помощи МИД». Еще 11 мужчин были отпущены, так как не подлежат призыву, остальные остаются в ТЦК, где им обещали оформление документов, но задерживают дольше положенного срока.

    По данным МВД Грузии, всего по их добровольному согласию было вывезено 65 граждан Украины, из которых десять – женщины. Всех доставили в Тбилисский международный аэропорт и передали украинским правоохранителям.

    Грузинские власти сообщили, что в нейтральной зоне на границе находились 87 граждан Украины, которым отказали во въезде из-за отсутствия документов и криминального прошлого. В нейтральной зоне остаются еще 22 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия отправила двумя чартерами через Молдавию на Украину 65 из 87 граждан Украины, которых ранее депортировала Россия.

    25 августа 2025, 11:16 • Новости дня
    Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс

    The Times: Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс

    Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший лидер «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Сергей Стерненко публично пригрозил Владимиру Зеленскому, что «он станет трупом», если выведет войска из подконтрольных Украине территорий Донбасса, сообщает The Times.

    Высказывания бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Сергея Стерненко о возможном убийстве Владимира Зеленского опубликованы в газете The Times, передает ТАСС.

    Стерненко заявил: «Если Зеленский отдаст хоть какую-то незанятую землю, он станет трупом – политически, а затем реально». Издание отмечает, что взгляды Стерненко популярны среди молодежи на Украине и в рядах военных.

    Ранее Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», заявил, что причиной невозможности урегулирования конфликта на Украине является не только Зеленский, но и неонацистские группы, которые, по его словам, оказывают на него влияние.

    Президент России Владимир Путин в числе целей спецоперации называл денацификацию и защиту русскоязычного населения страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти утратили контроль над процессами в стране, а националистические и нацистские организации активно внедряются в различные структуры Украины.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил киевский режим в том, что он является «выкормленными нацистами», которых Европа использует для ведения войны против России.

    25 августа 2025, 10:04 • Новости дня
    ФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    ФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта на Крымском полуострове, женщина принесла в здание Управления ФСБ по Крыму и Севастополю бомбу, вмонтированную в икону, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Задержанной оказалась жительница Волгоградской области, она попыталась пронести в здание УФСБ взрывное устройство в иконе, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    Женщину вовлекли в террористическую деятельность украинские спецслужбы через мессенджер Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. В Крым она прибыла по указанию украинского куратора, где получила от курьера православную икону с вмонтированным самодельным взрывным устройством.

    На контрольно-пропускном пункте ФСБ при осмотре предмета оперативники обнаружили и обезвредили фугасное взрывное устройство мощностью в один килограмм в тротиловом эквиваленте.

    Ранее в Приморском крае задержали двух местных жителей по подозрению в попытке передачи информации о военных объектах региона.

    До этого в ДНР задержали двух агентов разведки Украины, они планировали покушения на чиновников и готовили теракты против представителей властей.

    Еще раньше ФСБ, МВД и Росгвардия в Брянской области задержала трех участников ДРГ из кадровых сотрудников службы специальных операций ГУР Минобороны Украины.

    25 августа 2025, 19:56 • Видео
    Все уловки Зеленского по Донбассу

    Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    25 августа 2025, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США

    Политолог Корнилов: Венгрия обратит внимание США на хамство Зеленского

    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Конфликт Венгрии и Украины длится уже несколько лет. И все это время Киев пользуется своей фирменной «дипломатией по-киевски», которой присуще хамство. Впрочем, сейчас это может даже сыграть Будапешту на руку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

    «Фирменная «дипломатия по-киевски» – неприкрытое хамство и наглость в общении с другими странами. Офис Зеленского позволяет себе такую риторику в отношении тех государств, от которых менее зависим. Более того, это не просто грубость, а практически прикрытие энергетического терроризма, ведь Украина не скрывает свою причастность к диверсиям на объектах инфраструктуры», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Хамство Сибиги – это лишь часть одного большого скандала между Киевом и Будапештом, длящегося уже более трех лет», – указал он. В этой связи спикер напомнил про ущемление прав нацменьшинств в Закарпатье, циничную шутку Зеленского про нефтепровод «Дружба» и смерть венгра в результате принудительной мобилизации в Берегово.

    «Не думаю, что Будапешт будет отвечать Киеву напрямую. Вероятно, он поднимет на международных площадках вопрос хамства офиса Зеленского, чтобы обратить внимание США и Европы. Кроме того, партия «Фидес» премьера Венгрии Виктора Орбана использует скандал для укрепления электората в преддверии парламентских выборов и объяснения своей позиции в отношении Украины», – спрогнозировал аналитик.

    «Впрочем, Киев не будет извиняться за Сибигу, а продолжит общаться в таком тоне с Будапештом. Хамство Киева закончится только после достижения Россией целей СВО и ухода всей команды Зеленского», – полагает эксперт.

    Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и не бить по энергетической инфраструктуре.

    «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Сийярто указал, что Венгрия расценивает атаки как посягательство на свой суверенитет.

    «Будапешт решительно отвергает угрозы украинского президента», – подчеркнул дипломат. Владимир Зеленский в ответ пошутил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    25 августа 2025, 00:55 • Новости дня
    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому

    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому, что говорить про «Дружбу»

    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил коллеге из Будапешта Петеру Сийярто на реплику об ударах ВСУ по нефтепроводу в «стиле Венгрии», заявив, что Владимиру Зеленскому не нужно указывать, что и когда делать или говорить.

    «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что и когда делать или говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как вся Европа», – ответил в соцсети Х Сибига на опасения Венгрии за свою энергетическую и национальную безопасность.

    До этого Петер Сийярто написал в этой же соцсети, что глава киевского режима Зеленский «использовал национальный праздник Украины, чтобы угрожать Венгрии».

    «Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики», – заявил Сийярто.

    Напомним, ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для Украины.

    25 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Польша не смогла оплатить Starlink для Украины из-за вето Навроцкого
    Польша не смогла оплатить Starlink для Украины из-за вето Навроцкого
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Егения Караваева

    Власти Польши утратили возможность оплачивать интернет Starlink для Украины после вето президента Кароля Навроцкого на закон о поддержке украинских беженцев.

    Власти Польши не смогут продолжать финансировать спутниковый интернет Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи украинским беженцам, передает ТАСС.

    Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил: «Своим решением Кароль Навроцкий отключает украинский интернет, поскольку именно это де-факто означает его решение по закону о помощи украинским гражданам».

    Навроцкий пояснил, что наложил вето, потому что считает необходимым прекратить доступ безработных украинцев к бесплатным медицинским услугам и пособиям на детей. Без поддержки нового закона Польша не сможет продолжать оплачивать услуги Starlink и обеспечивать хранение электронных данных украинской администрации в безопасном месте.

    Министерство цифровизации Польши ранее сообщило, что с 2022 по конец 2024 года потратило 83,5 млн долларов на закупку и абонементы для 24,5 тыс. терминалов Starlink для Украины. В 2025 году планировалось выделить еще 20 млн долларов, однако из-за вето финансирование окажется невозможным. Договор между Варшавой и Киевом по Starlink действует до 30 сентября, а альтернативы этим терминалам польские ведомства пока не нашли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее перепалка возникла между Илоном Маском, Марко Рубио и Радославом Сикорским из-за слов Маска о возможном обрушении украинского фронта без Starlink. В этот же день Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink продолжит работу на Украине, несмотря на его личные разногласия с политикой Киева.

    25 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    Украина показала ракету «Длинный Нептун» дальностью 1 тыс. км
    Украина показала ракету «Длинный Нептун» дальностью 1 тыс. км
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские СМИ опубликовали видео новой модификации ракеты «Нептун», способной поражать цели на расстоянии до тысячи километров, с Х-образными крыльями.

    На Украине продемонстрировали новую модификацию ракеты «Длинный Нептун» с заявленной дальностью удара до 1000 километров, передает Газета.Ru со ссылкой на информацию украинской компании Defense Express и публикацию в издании «Зброя».

    На видеозаписи ракета показана с Х-образными складывающимися крыльями, что позволяет использовать ее для ударов по наземным целям.

    Официальные технические характеристики ракеты пока не раскрываются. СМИ сообщают, что длина ракеты без ускорителя составляет около шести метров. Разработка новой версии, по утверждению Defense Express, началась в ноябре 2023 года.

    Видео с ракетой было опубликовано к Дню независимости Украины. Defense Express заявляет, что «Длинный Нептун» прошел испытания еще в марте этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине начали серийное производство крылатой ракеты «Фламинго».

    Ранее Украина заявляла о намерении разработать собственное высокоточное оружие для ведения боевых действий. Специалисты отмечали, что большинство современных украинских вооружений основаны на иностранных технологиях.

    25 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы

    Дипломат Мирошник: Бомба в иконе свидетельствует о террористической сути властей Украины

    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев намеренно использует святые для православных людей предметы для проведения терактов. Украинское руководство готово применять любой инструментарий для срыва мирного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее ФСБ предотвратила в Крыму теракт, который планировалось осуществить с помощью бомбы, вмонтированной в икону.

    «Попытка совершить теракт с использованием иконы показывает, что нынешние украинские власти – это фактически террористы, у которых в буквальном смысле не осталось ничего святого», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Мы не питаем никаких иллюзий по поводу улучшения отношений со страной, которая использует чувства верующих и священные, неприкосновенные ценности для осуществления терактов. Киев намеренно демонстрирует свою готовность применять любой инструментарий для срыва мирного процесса и попыток дестабилизации российского общества», – указал он.

    «Все это является грубейшим нарушениям международного гуманитарного права. Украинские злодеяния фиксируются и детализируются российскими госорганами. Затем они будут должным образом оформлены и переданы нашим дипломатам для придания максимальной огласки на международных площадках, в частности в Совбезе и Генассамблее ООН», – подчеркнул собеседник.

    Ранее сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт, планировавшийся СБУ. Силовики задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области, которая по указанию украинского куратора забрала у курьера икону и принесла ее на контрольно-пропускной пункт регионального управления российской спецслужбы, сообщает РИА «Новости».

    При осмотре в иконе нашли самодельное взрывное устройство фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Известно, что женщину вовлекли в террористическую деятельность через Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. Возбуждено уголовное дело. Фигурантку арестовали на два месяца.

    25 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Успеновки, Зеленого Гая в Запорожской области и Камышевахи в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм самоходную артустановку Paladin. Уничтожен склад с материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Иволжанского, Павловки, Кондратовки, Юнаковки и Ястребиного в Сумской области и города Сумы.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанским, Ветеринарным и Удами в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, горючим и матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Благодатовки, Ольговки, Боровской Андреевки в Харьковской области и Дробышево в ДНР.

    Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, шесть бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии, включая британскую 155-мм гаубицу FH-70. Уничтожены шесть станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Федоровки, Марково, Константиновки и Дроновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 175 военнослужащих, две бронемашины, пикап, склад с боеприпасами и склад материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии вблизи Красноармейска, Красного Лимана, Родинского, Белицкого, Димитрова и Муравки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 275 военнослужащих, четыре бронемашины и семь пикапов.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Новоандреевки, Степногорска в Запорожской области, Шляхового, Токаревки и Никольского в Херсонской области.

    При этом ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, американскую 155-мм гаубицу М777, семь станций РЭБ и четыре склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Филию в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР. А до этого освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР.

    25 августа 2025, 10:55 • Новости дня
    Китайский МИД опроверг отправку военного контингента на Украину

    Tекст: Ольга Иванова

    Китайские власти отвергли сообщения о планах направить миротворцев или военный контингент на территорию Украины, подчеркнув последовательность своей позиции.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на брифинге, что Китай не планирует отправлять воинский контингент на Украину в рамках гарантий безопасности, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Данная информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна».

    Тема ввода миротворцев стран Запада вновь обсуждается европейскими политиками после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Российские власти выступают против подобного сценария. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 августа подчеркнул, что Россия считает недопустимым обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью иностранной военной интервенции.

    Ранее СМИ сообщали, что Китай рассматривает возможность отправки своих военных для участия в миротворческой миссии на Украине под эгидой ООН.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что Китай готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса и акцентирует важность устойчивой и всеобъемлющей безопасности.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна не рассматривает Китай в качестве гаранта безопасности из-за отсутствия поддержки со стороны Пекина.

    25 августа 2025, 13:15 • Новости дня
    МИД Украины осудил Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино
    МИД Украины осудил Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Украины резко осудил участие знаменитого американского режиссера Вуди Аллена в мероприятиях Московской международной недели кино.

    МИД Украины категорически осудил участие знаменитого американского режиссера Вуди Аллена в мероприятиях Московской международной недели кино, передает РИА «Новости». Об этом украинское дипведомство сообщило в Telegram-канале.

    Ранее Вуди Аллен заявил, что не против приехать в Россию, а также рассказал, что уже бывал в Москве и Петербурге, где «хорошо провел время». Он подчеркнул, что у него остались только хорошие чувства к этим городам.

    Напомним, в зале пространства «Москино» прошла онлайн-встреча с Вуди Алленом в рамках Международной московской недели кино. На мероприятии собрались сотни человек. Неделя кино в Москве проходит с 23 по 27 августа.

    24 августа 2025, 23:31 • Новости дня
    American Conservative назвал сумму восстановления Украины и плату за это

    American Conservative назвал сумму восстановления Украины и последствия этого

    Tекст: Ирма Каплан

    Запад собирается вложить большую часть капитала в послевоенное восстановление Украины в надежде получить с нее какие-то блага по примеру редкоземельных металлов, но справится или киевский режим с последствиями этого, размышляет обозреватель журнала American Conservative Джуд Руссо.

    «Отчет, подготовленном совместно Всемирным банком, Европейской комиссией, Организацией Объединенных Наций и правительством Украины, говорит о том, что стоимость послевоенного восстановления Украины составит около 524 млрд долларов. (Для тех, кто любит исторические сравнения, напомню, что план Маршалла стоил всего 175 млрд долларов в текущих ценах)», – пишет American Conservative.

    Автор материала Джуд Руссо уточняет, что это очень много. И сделка с украинскими минералами дает представление о том, что будет дальше: западные державы  собираются выделить деньги в обмен на любые блага, которые можно получить, и это будет преподнесено как победа Запада в установлении мира.

    Руссо напоминает, что подобные сделки можно увидеть даже в странах, которые условно считаются странами Первого мира, хотя и бедны капиталом. Например,  большая часть дорогостоящей инфраструктуры в Греции принадлежит Франции или Германии.

    «Проблема в том, что подобные вещи, как правило, вызывают недовольство среди местного населения, которое якобы извлекает выгоду», – отмечает он.

    Более того, пишет Руссо, ситуация усугубится, если покажется, что глава киевского режима Владимир Зеленский продал национальные ресурсы в угоду европейским и американским интересам.

    «Ярые сторонники Западной Украины любят сравнивать Зеленского с Черчиллем; как и Черчилль, Зеленский может оказаться в безвыходном положении после возобновления нормальных выборов», – считает автор.

    По мнению Руссо, мрачный сценарий стоит обдумать, чтобы умерить аппетиты Запада в мирное время. Особенно два аппетита: жадность и агрессия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в июле пригласила  Зеленского на особый ужин для участников конференции по восстановлению Украины, чтобы напомнить о необходимости платить по долгам, пишет L'AntiDiplomatico.

    расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут повлиять на будущие президентские выборы в стране, пишет Economist.

    25 августа 2025, 07:09 • Новости дня
    Лавров опроверг обвинения в адрес России в ударе по заводу кофемашин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления о том, что российская сторона якобы нанесла удары по предприятию, связанному с производством кофемашин, не соответствует действительности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров в интервью NBC News отверг заявления о том, что Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию, выпускающему кофемашины. Слова министра приводит сайт МИД.

    «Понимаю, что некоторые люди очень наивны. Увидев кофемашину «на витрине», они думают, что их-то здесь и производят. У нашей разведки достоверная информация, и мы наносим удары исключительно только, как я и сказал, либо по военным предприятиям, военным объектам, либо по промышленным предприятиям, напрямую задействованным в производстве вооружений для украинской армии», – пояснил глава ведомства.

    До этого в августе киевский режим четыре раза за день атаковал здание правительства Белгородской области. В результате атаки ВСУ в Белгороде пострадали три мирных жителя. При атаке дрона на автомобиль в Белгородской области пострадали два человека.

    25 августа 2025, 06:40 • Новости дня
    Житель Красноармейска рассказал, как ВСУ расправились с женщиной и ребенком

    Tекст: Ирма Каплан

    Мирный житель Красноармейска в ДНР рассказал, как боевики ВСУ расправились с женщиной и ее ребенком ради того, чтобы отнять автомобиль.

    «Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль «Мицубиси». Машину позже обнаружили в Днепре», – приводит РИА «Новости» слова жителя Красноармейска Сергея Власова.

    По его словам, подобные преступления ВСУ устраивали в Красноармейске с 2014 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации для украинской армии в районе Красноармейска.

    Российские войска усилили давление на ряде направлений в ДНР, освободив несколько населенных пунктов и нанеся удары по позициям ВСУ.

    24 августа 2025, 20:42 • Новости дня
    Пушилин заявил о расширении контроля российских войск под Красноармейском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска усилили давление на ряде направлений в ДНР, освободив несколько населенных пунктов и нанеся удары по позициям ВСУ.

    Вооруженные силы России нанесли серьезный удар по району сосредоточения украинских войск под Красноармейском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА «Новости». В опубликованном видеообращении Пушилин заявил: «На красноармейском направлении мы увидели, что за эту неделю серьезный удар нанесли по району сосредоточения противника под Красноармейском».

    По словам главы ДНР, ВСУ перебрасывают дополнительные резервы на красноармейское направление и пытаются контратаковать, однако российские подразделения продолжают занимать более выгодные позиции. Пушилин также отметил, что на краснолиманском направлении российские силы расширяют зону контроля – был освобожден населенный пункт Среднее, а ожесточенные бои идут в районах Торского и Шандриголово.

    На великоновоселковском направлении, как сообщил Пушилин, подразделения ВС РФ наращивают давление. Украинские силы были выбиты из населенных пунктов Новогеоргиевка и Вороное в Днепропетровской области, что обеспечивает российским войскам дополнительное преимущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Старой Гуты в Сумской области ВС РФ нанесли авиаудар по пункту временной дислокации украинских спецподразделений с применением корректируемой авиабомбы. Подразделения ВС России на Константиновском направлении с помощью БПЛА нанесли удары по укрепрайону и танку ВСУ, ликвидировав оба объекта.

    25 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Танкист рассказал, как выжил в серой зоне до прихода штурмовых групп

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащий с позывным «Док» оказался в серой зоне после подбития танка, он рассказал, как смог пережить атаки украинских военных, артиллерию и удары дронов.

    Танкист с позывным «Док» из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» пояснил RT, что его танк подбили, и экипаж занял один из оставленных блиндажей.

    На их позицию обрушились массированные обстрелы артиллерией и беспилотниками, также их штурмовала пехота ВСУ. Украинские военные подходили к блиндажу, предлагали сдаться и закидывали гранатами.

    После удара с дрона блиндаж загорелся, бойцам пришлось переместиться в другое укрытие, несмотря на продолжающиеся обстрелы. Спустя время противник решил, что никто не выжил, и отступил.

    «Док» отметил, что после этого российские военнослужащие оставались в серой зоне, где пытались найти путь к своим, но все выходы были перекрыты огневыми точками ВСУ, поэтому оставалось только ждать поддержки.

    Ранее российский военнослужащий выжил после атаки двух украинских дронов благодаря бронежилету «Оберег», который защитил его от опасных осколков и серьезных ранений.

    Другой военный из ЮВО сбил украинский дрон, метнув в летательный аппарат свой автомат.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации