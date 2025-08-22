Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.0 комментариев
Грузия выслала чартерами 65 депортированных Россией украинцев
Грузия двумя чартерами через Молдавию отправила на Украину 65 из 87 граждан Украины, которых ранее депортировала Россия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил в пятницу, что «переговоры были продолжительными и завершились успешно, 65 граждан Украины возвращаются на родину».
Ведется работа над возвращением остальных украинцев.
По словам Александра Дарахвелидзе, эти граждане находились на КПП на границе России и Грузии примерно два с половиной месяца, а «грузинская сторона не пропускала их, так как они не удовлетворяли законным требованиям для пересечения границы, и их прошлое говорило, что они могли создать угрозу безопасности Грузии».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Грузии обвинили Киев в безразличии к судьбе украинцев, депортированных из России. Около 90 граждан с Украины, в числе которых есть военнопленные и бывшие заключенные, оказались на нейтральной территории между Россией и Грузией из-за отсутствия гарантий их приема Киевом. Украинцы, депортированные из России, начали голодовку, протестуя против невнимания со стороны Киева.