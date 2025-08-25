Tекст: Алексей Дегтярев

Женщина сообщила, что по заданию куратора она приехала в Симферополь к зданию ФСБ, там находились около семи человек, передает РИА «Новости».

Там рядом были дети, которых привезли в детский сад, расположенный неподалеку.

Напомним, женщина принесла в здание управления ФСБ по Крыму и Севастополю икону с бомбой мощностью в один килограмм в тротиловом эквиваленте. Позже ФСБ опубликовало видеозапись с этой иконой.

Сама подозреваемая раскаялась в своем поступке.

Дипломат Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что киевский режим намеренно использует святые для православных людей предметы для проведения терактов.