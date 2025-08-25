Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?10 комментариев
Лавров опроверг обвинения в адрес России в ударе по заводу кофемашин
Заявления о том, что российская сторона якобы нанесла удары по предприятию, связанному с производством кофемашин, не соответствует действительности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД Сергей Лавров в интервью NBC News отверг заявления о том, что Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию, выпускающему кофемашины. Слова министра приводит сайт МИД.
«Понимаю, что некоторые люди очень наивны. Увидев кофемашину «на витрине», они думают, что их-то здесь и производят. У нашей разведки достоверная информация, и мы наносим удары исключительно только, как я и сказал, либо по военным предприятиям, военным объектам, либо по промышленным предприятиям, напрямую задействованным в производстве вооружений для украинской армии», – пояснил глава ведомства.
До этого в августе киевский режим четыре раза за день атаковал здание правительства Белгородской области. В результате атаки ВСУ в Белгороде пострадали три мирных жителя. При атаке дрона на автомобиль в Белгородской области пострадали два человека.