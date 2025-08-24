Премьер Канады пообещал усилить «коалицию желающих»

Канада анонсировала усиление «коалиции желающих» и военной помощи Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о планах усиления коалиции стран, оказывающих поддержку Киеву, передает ТАСС. Карни пообещал, что Канада увеличит вклад в укрепление украинских вооруженных сил и коалиции желающих, отметив при этом участие страны в этих процессах. Он также выразил поддержку возможным инициативам президента США Дональда Трампа по поиску путей долгосрочного мира и безопасности на Украине.

Bloomberg добавляет, что премьер Канады не исключил возможность отправки военных страны на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Однако агентство уточняет, что из-за кадровых трудностей канадская армия не располагает достаточными силами для масштабного военного присутствия.

