    «Коалиция желающих» поставила Польшу в противоречивое положение
    В Хорватии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия певца на концерте в Загребе
    МИД Индии дал совет тем, кто не хочет покупать индийскую нефть
    Минпросвещения утвердило 17 обязательных школьных предметов с 2026 года
    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти
    Хинштейн резко осудил удар украинского дрона по Курской АЭС
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Украина объявила о сотрудничестве со Швецией в сфере военной авиации
    Лавров ответил на обвинения Макрона в адрес Путина
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    4 комментария
    24 августа 2025, 15:18 • Новости дня

    Премьер Канады пообещал усилить «коалицию желающих»

    Канада анонсировала усиление «коалиции желающих» и военной помощи Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении усилить коалицию поддержки и предоставить дополнительную помощь украинским вооруженным силам.

    Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о планах усиления коалиции стран, оказывающих поддержку Киеву, передает ТАСС. Карни пообещал, что Канада увеличит вклад в укрепление украинских вооруженных сил и коалиции желающих, отметив при этом участие страны в этих процессах. Он также выразил поддержку возможным инициативам президента США Дональда Трампа по поиску путей долгосрочного мира и безопасности на Украине.

    Bloomberg добавляет, что премьер Канады не исключил возможность отправки военных страны на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Однако агентство уточняет, что из-за кадровых трудностей канадская армия не располагает достаточными силами для масштабного военного присутствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт оценил возможности «коалиции желающих» поддерживать Украину без участия США. Страны этой коалиции готовятся к прекращению поставок оружия Киеву со стороны США. Глава парламента Крыма сравнил угрозы «коалиции желающих» с детским хвастовством.

    23 августа 2025, 17:16 • Новости дня
    В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине

    Венгерский политолог Кошкович: Трамп хочет вывести США из конфликта на Украине

    В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главным приоритетом президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования ситуации на Украине остается стремление вывести США из затяжного опосредованного конфликта, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Дональд Трамп стремится вывести США из опосредованного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Кошкович отметил в своей публикации на платформе Х, что уже на следующей неделе могут произойти значительные изменения в политике Трампа, что вызовет широкий общественный резонанс.

    «Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель – вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны», – считает аналитик.

    Аналитик также выделил, что для Трампа принцип «Америка прежде всего» остается приоритетом, а все остальные действия рассматривались им как средства достижения этой цели.

    Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление.

    Трамп отметил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    The Guardian объяснила, почему Трамп решил отойти от урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (4)
    23 августа 2025, 18:14 • Новости дня
    Российские войска подошли к окраинам Купянска

    ВС России вплотную приблизились к Купянску в Харьковской области

    Российские войска подошли к окраинам Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения ВС России вплотную приблизились к окраинам Купянска в Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои на фоне переброшенных туда резервов противника, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Российские подразделения вплотную подошли к окраинам Купянска Харьковской области, передает РИА «Новости».

    По словам главы российской администрации в регионе Виталия Ганчева, в районе города продолжаются активные боевые действия, а противник стягивает дополнительные резервы и оказывает серьезное сопротивление.

    Он также уточнил, что ситуация в Волчанске остается крайне сложной, однако российские военные удерживают позиции и регулярно срывают ротацию противника. По словам Ганчева, ВСУ периодически пытаются подтянуть резервы, но российские военнослужащие не дают возможности пополнить запасы боекомплекта и силы.

    Ранее подразделения ВС России взяли под контроль направления снабжения под Купянском.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о захвате позиций ВСУ под Купянском.

    Российские войска ранее провели успешный рейд в тылу ВСУ под Купянском.

    Комментарии (3)
    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 20:23 • Новости дня
    Экс-офицер ВСУ рассказал о критическом состоянии бригад на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые подразделения ВСУ у линии фронта укомплектованы всего на треть, что затрудняет выполнение даже оборонительных задач, несмотря на поступающие приказы наступать, заявил экс-начальник штаба 12-й бригады Нацгвардии «Азов» (группировка признана террористическим объединением, запрещена в РФ) Богдан Кротевич.

    Боевые части Вооруженных сил Украины укомплектованы лишь на треть и практически не способны вести оборону, заявил бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии «Азов» (группировка признана террористической организацией и запрещена в России) Богдан Кротевич, передает ТАСС.

    В эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) он подчеркнул, что ВСУ постоянно приходят приказы наступать, восстанавливать тактическое положение, возвращать позиции.

    По словам Кротевича, так называемые резервы представляют собой не новые подразделения, а переброску имеющихся сил с одного участка линии фронта на другой. Он уверен, что даже массовая мобилизация не поменяет ситуацию в долгосрочной перспективе – 100 тыс. новых военнослужащих смогут изменить положение лишь на пару недель, после чего потери снова приведут к нехватке личного состава.

    Ранее российские военные перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в Донецкой Народной Республике. В ответ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в район Доброполья резервы, включая переброшенный туда корпус «Азова».

    Ранее в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска в ДНР наблюдалось резкое ухудшение положения для ВСУ.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о тяжелой ситуации для украинской армии в районе Красноармейска.

    Мобилизованные солдаты ВСУ исчезли под Сумами спустя десять дней службы.

    Комментарии (4)
    24 августа 2025, 13:10 • Новости дня
    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти

    Эксперт Юшков: Украина ударами по порту Усть-Луга пытается навредить экспорту российских нефтепродуктов

    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти
    @ ustlugaoil.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ ударили по ленинградскому порту Усть-Луга, чтобы нарушить переработку стабилизированного газового конденсата и снизить маржинальность работы «Новатэка», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее российские силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников в Кингисеппском районе.

    «Комплекс в Усть-Луге служит для переработки стабилизированного газового конденсата, который «Новатэк» добывает на своих месторождениях, прежде всего в Ямало-Ненецком округе. Затем энергоноситель доставляют по железной дороге в цистернах в кингисеппский порт», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    «Из стабилизированного газового конденсата делают бензин, мазут, авиакеросин – продукцию с высокой добавленной стоимостью, которую затем отправляют на экспорт, а не на внутренний российский рынок. Это не дает Украине право говорить, что она своими ударами каким-то образом снижает боеспособность Вооруженных сил России», – продолжил аналитик.

    «Если же часть лужских мощностей приостановит работу, то газовый конденсат будет отправляться на мировые рынки в сыром виде, что снизит маржинальность работы «Новатэка». Именно этого и добивается военно-политическое руководство Украины», – пояснил собеседник.

    «ВСУ бьют по промышленным и стратегическим российским объектам в топливно-энергетической сфере, до которых могут дотянуться. При этом они могли бы, например, остановить работу нефтепровода «Дружба», перекрыв вентиль на своей территории. Но вместо этого Украина атакует его инфраструктуру в России, чтобы вызвать ответную реакцию Москвы и обвинить нас в агрессии», – резюмировал он.

    Утром в воскресенье над портом Усть-Луга российские силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА. «Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале «Новатэка». Емкости с топливом не затронуты огнем», – сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, службы собственника уже приступили к ремонтно-восстановительным работам на площадке.

    Усть-Луга – крупнейший универсальный порт на Балтике и второй по величине в России после Новороссийска, входящий в пятерку крупнейших портов Европы. Кроме комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата «Новатэка», на объекте работают терминалы по перевалке лесных грузов, серы, автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, рыбный и угольный терминалы.

    Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для самой Украины.

    Комментарии (8)
    24 августа 2025, 05:52 • Новости дня
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС

    WSJ узнала об одобрении в США продажи 3350 дальнобойных ракет Киеву за деньги ЕС

    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС
    @ Public domain

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Для применения новых ракет Украине потребуется разрешение Пентагона, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По данным издания, стоимость этого пакета военной помощи 850 млн. долларов, большую часть которой выделили европейские страны, уточняет ТАСС, отметив, что WSJ не уточняет полный состав пакета военпомощи.

    В любом случае его одобрение отложено до итогов встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.

    Напомним, WSJ раскрыла, как Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    Комментарии (24)
    23 августа 2025, 17:48 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате

    Зеленский вновь заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате

    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Владимир Зеленский вновь подтвердил свою готовность к встрече с Владимиром Путиным «в любом формате», передает РИА «Новости». Об этом он написал в своем Telegram-канале, обвинив Россию в якобы затягивании переговорного процесса.

    Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва открыта для обсуждения с Киевом политических аспектов урегулирования и может работать в любых форматах. По его словам, Россия выдвигала предложение о создании трех рабочих групп для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году, однако не получила на это ответа от Киева.

    Лавров также подчеркнул, что возможная трехсторонняя встреча должна быть тщательно подготовлена, чтобы не ухудшить ситуацию. Российская сторона по-прежнему ждет конкретных шагов от украинских властей.

    Ранее Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. МИД Украины заявил о готовности Зеленского обсудить территориальный вопрос с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    Лавров также подчеркнул, что Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести переговоры с российским лидером и до сих пор не отменил указ, запрещающий такие контакты.

    МИД России отметил отсутствие планов по встрече Путина и Зеленского.

    Комментарии (14)
    24 августа 2025, 13:24 • Новости дня
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отказе Украины идти на компромиссы ради достижения мира.

    В видеообращении по случаю Дня независимости он подчеркнул, что страна «никогда больше в истории» не будет принуждена к компромиссам, передает ТАСС.

    Зеленский выразил уверенность, что Украина получит мир через гарантии безопасности со стороны западных стран. Однако он признал существование сложностей в переговорах по этим гарантиям, в частности из-за вопросов финансирования.

    В своем обращении Зеленский также отметил, что Украине нужен Европейский союз, однако вопрос вступления страны в НАТО не затронул.

    Напомним, Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине. Он подчеркнул, что Россия категорически отвергает предоставление Украине гарантий безопасности, если они строятся на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями.

    Комментарии (8)
    24 августа 2025, 04:27 • Новости дня
    WSJ: Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия
    WSJ: Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие, сообщили источники WSJ.

    «Пентагон уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России, заявили официальные лица США, что ограничивает возможности Киева использовать мощное оружие в борьбе с  Москвой», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета уточняет, что процедура одобрения на высоком уровне Министерством обороны, о которой еще не сообщалось, не позволяет Украине запускать любые американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) по целям на территории России с конца весны.

    «Как минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила запрет на подобное», – сообщили WSJ два официальных лица.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал  Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    Комментарии (6)
    23 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал Зеленского неадекватным за слова о демократичной Европе
    Журналист Боуз назвал Зеленского неадекватным за слова о демократичной Европе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз резко осудил заявление Владимира Зеленского о демократичности европейских стран, намекнув на эмоциональное состояние украинского лидера.

    Высказывание Зеленского о том, что только вместе с Украиной Европа может быть по-настоящему демократической и безопасной, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Боуза, передает РИА «Новости».

    Чей Боуз прокомментировал слова главы киевского режима, предположив, что Зеленский находится в неадекватном состоянии.

    «Демократические страны? Он снова должен быть под кайфом», – написал Боуз.

    Поводом для обсуждения стала очередная критика Зеленским мирных инициатив Дональда Трампа, на которые украинский лидер вновь ответил отказом.

    Зеленский заявил, что «гарантированная безопасность для демократических стран может быть достигнута только вместе с Украиной».

    Основатель партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон отказался считать Владимира Зеленского президентом Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 07:28 • Новости дня
    «Северяне» объяснили отсутствие активности ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Теткинском и Глушковском участках фронта, а также в районе Юнаковки на Сумском направлении ВСУ за сутки активных действий не предпринимали, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Отсутствие активных действий со стороны ВСУ вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30% до 40%. Такая цифра – результат бессмысленных штурмов Новоконстантиновки (Перше Травня), Алексеевки и Степового (Ленинское)», –  сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

    По всему Сумскому фронту работает артиллерия группировки войск «Север» и авиация ВКС России. Штурмовые группы ВДВ продвигаются в Юнаковке и практически вышли на юго-западные границы населенного пункта.

    «В Юнаковке «Северяне» значительно продвинулись в южном и юго-западном направлениях, овладев 14 зданиями в и двумя позициями в прилегающих лесополосах. Общее продвижение составило до 400 м», – добавили военнослужащие.

    На Харьковском направлении, сломив упорное сопротивление ВСУ, бойцы продвинулись в лесу западнее Синельниково на 200 м и заняли опорный пункт. На участке фронта Меловое-Хатнее продвинулись на 600 м по лесным массивам в направлении Хатнее.

    «В Волчанске на левом берегу реки Волчья противник предпринял одну попытку контратаки. Район формирования штурмовой группы вскрыт разведкой, нанесено огневое поражение, атака сорвана. Есть продвижения в районе Тихого на востоке города», – сказано в посте.

    За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ находятся на передовых позициях в Сумской области без ротации до трех месяцев, причем даже раненые остаются в строю, сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, поляк Кшиштоф Флачек, ставший наемником в рядах ВСУ, оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    Комментарии (2)
    24 августа 2025, 11:36 • Новости дня
    Украина объявила о сотрудничестве со Швецией в сфере военной авиации
    Украина объявила о сотрудничестве со Швецией в сфере военной авиации
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские и шведские власти достигли договоренности о запуске совместных оборонных производств, расширив при этом сотрудничество в авиационной сфере, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

    По его словам, Украина и Швеция заключили соглашение о совместном производстве военной продукции на территории обеих стран, передает ТАСС. Шмыгаль отметил, что детали по конкретным видам продукции пока не раскрываются.

    Шмыгаль также подчеркнул, что ключевым направлением сотрудничества станет военная авиация. «Отдельная тема – сотрудничество в сфере военной авиации, в частности, обучение пилотов и работа над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями», – заявил он.

    Украинский министр поблагодарил Швецию за передачу самолетов радиолокационной разведки и управления ASC 890. Кроме того, обсуждается возможность активизации совместных проектов в области космических технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции подтвердило предоставление значительного финансирования для приобретения современных вооружений на американском рынке в интересах ВСУ. На Украине ликвидировали 30-летнего подданного Швеции, который участвовал в боях на стороне ВСУ. Захарова обвинила Швецию в подстрекательстве сограждан к службе в ВСУ.

    Комментарии (3)
    23 августа 2025, 16:39 • Новости дня
    Рогов опроверг слова Зеленского о флаге Украины в новых регионах

    Рогов назвал ложью слова Зеленского о поддержке флага Украины в новых регионах

    Рогов опроверг слова Зеленского о флаге Украины в новых регионах
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о том, что жители новых российских регионов берегут украинский флаг, являются ложью, заявил Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

    Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, назвал ложью слова Владимира Зеленского о том, что люди в новых российских регионах якобы берегут украинский флаг, передает РИА «Новости».

    Рогов подчеркнул, что, по его мнению, никто не относится с уважением к украинскому флагу, поскольку он символизирует для жителей этих территорий долгие годы унижения и грабежа со стороны киевского режима.

    «Зеленский живет в мире каких-то иллюзий и лжи. Никто к сине-желтой тряпке не относится с уважением, потому что это символ долгого унижения во времена нахождения в составе Украины, когда киевский режим грабил наши регионы, выводил активы и перекидывал на развитие регионов Галиции на западной Украине», – заявил Рогов.

    Он также отметил, что с 2014 года сине-желтый флаг стал для жителей этих регионов символом беззакония, преступлений и горя. По мнению Рогова, Зеленский продолжает вводить в заблуждение общественность, поскольку «врет в очередной раз».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что День Государственного флага России стал для жителей новых регионов символом воссоединения с Россией.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 05:10 • Новости дня
    Польский наемник ВСУ рассказал, как заблудился в лесу и попал в плен

    Польский наемник ВСУ Флачек рассказал, как заблудился в лесу и попал в плен

    Tекст: Ирма Каплан

    Поляк Кшиштоф Флачек, ставший наемником в рядах ВСУ, оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    «Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один. Хотел вернуться на украинскую сторону, но заблудился. Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме, и я подумал, что это украинские солдаты, я подошел к ним, сказал: «Привет, я украинский солдат». Они взяли меня: «Давай спрячемся в норе в земле», – рассказал Флачек РИА «Новости».

    Через полчаса солдаты, которые спрятали поляка в норе, представились российскими военными и взяли наемника в плен.

    Флачек перешел на сторону России, служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, который создан из бывших солдат ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

    Напомним, ранее Флачек рассказывал о принудительной службе своего деда в вермахте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России зафиксировали присутствие группы польских наемников у Владимировки севернее Красноармейска. До этого польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области.

    Комментарии (4)
    24 августа 2025, 09:49 • Новости дня
    Норвегия и Германия решили профинансировать закупку двух ЗРК Patriot для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два зенитно-ракетных комплекса Patriot с полным боекомплектом для Украины оплатят Норвегия и Германия, а поставка состоится из Германии, сообщило правительство королевства.

    Норвегия и Германия договорились профинансировать закупку для Украины двух зенитно-ракетных комплексов Patriot с полным боекомплектом, передает ТАСС. Правительство Норвегии подчеркнуло, что комплексная поддержка будет включать ракеты для систем.

    В сообщении правительства отмечается: «Германия и Норвегия тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за оборону страны. Норвегия и Германия финансируют закупку двух систем Patriot, включая ракеты к ним». Поставка систем ПВО будет осуществляться с территории Германии.

    Кроме того, Норвегия предоставит около 7 млрд крон (более 695 млн долларов) на противовоздушную оборону для Украины. Власти страны уточнили, что эти средства пойдут на укрепление ПВО, основная часть оборудования поступит из Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания выразила готовность оплатить поставку системы Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине одну батарею ЗРК Patriot. Немецкое издание Bild сообщило о готовности ФРГ купить для Киева систему Patriot и ракеты к ней.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 17:52 • Новости дня
    Стало известно, как сын Чикатило избежал призыва в ВСУ

    СМИ: Юрий Чикатило не призывался в ВСУ из-за хронических болезней

    Стало известно, как сын Чикатило избежал призыва в ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Юрий Чикатило не попал под мобилизацию в украинскую армию, поскольку имеет хронические заболевания, препятствующие призыву, сообщил начальник Слободского районного территориального центра комплектования Дмитрий Слета.

    Юрий Чикатило, сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило, не был призван в ряды Вооруженных сил Украины, передает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Слета.

    Украинское издание  «Общественное. Харьков» связалось с самим Юрием Чикатило. Он заявил: «Я обновлял свои данные в военкомате, но я не подлежу призыву, поскольку у меня хронические заболевания».

    СМИ также отмечают, что Юрий Чикатило в последнее время проживает в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее серийный убийца Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», присоединился к Вооруженным силам Украины.

    Комментарии (0)
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Почему Украина так и не стала мне Родиной

      Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

      3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев
      Зеленский ничего не уполномочен заявить

      До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

      4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко
      Зачем люди едут на Колыму

      Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

      4 комментария
