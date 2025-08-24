Россия возобновила импорт арбузов из Грузии

Tекст: Валерия Городецкая

Ранее отечественные компании традиционно закупали арбузы у фермеров Грузии в июне и июле, однако в 2022 году поставки прекратились, передает РИА «Новости». В 2023 году объем импорта был минимальным – всего на 11,9 тыс. долларов.

В 2025 году ситуация изменилась: за два летних месяца поставки из Грузии в Россию достигли 455,6 тыс. долларов. Особенно активным стал июль, когда объем импорта составил 415,8 тыс. долларов, что практически сравнимо с показателями до перерыва в закупках.

Кроме России, арбузы у грузинских производителей этим летом приобретали Армения и Белоруссия. Армения закупила арбузы на 232,6 тыс. долларов, а Белоруссия – на 23,8 тыс. долларов.

Ранее Россия ввезла рекордное количество грузинского вина.

В первом полугодии 2023 года Грузия поставила в Россию рекордное количество автомобилей и лимонада.