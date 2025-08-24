До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.4 комментария
Россия возобновила импорт арбузов из Грузии
Россия этим летом вновь начала импорт арбузов из Грузии после перерыва, следует из данных таможни соседней страны.
Ранее отечественные компании традиционно закупали арбузы у фермеров Грузии в июне и июле, однако в 2022 году поставки прекратились, передает РИА «Новости». В 2023 году объем импорта был минимальным – всего на 11,9 тыс. долларов.
В 2025 году ситуация изменилась: за два летних месяца поставки из Грузии в Россию достигли 455,6 тыс. долларов. Особенно активным стал июль, когда объем импорта составил 415,8 тыс. долларов, что практически сравнимо с показателями до перерыва в закупках.
Кроме России, арбузы у грузинских производителей этим летом приобретали Армения и Белоруссия. Армения закупила арбузы на 232,6 тыс. долларов, а Белоруссия – на 23,8 тыс. долларов.
