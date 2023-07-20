Грузия поставила в Россию рекордное количество автомобилей и лимонада

Реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию в первом полугодии 2023-го стал абсолютным рекордом в статье экспорта в соседнюю страну в процентном соотношении к аналогичному периоду 2022 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на интернет-портал bm.ge.

Из Грузии в Россию вывезли легковых автомобилей на 53 млн долларов, рост по сравнению с первым полугодием 2022 года составил 274%.

На втором месте среди экспортируемых в Россию товаров в плане процентного роста – сладкие газированные напитки и лимонад, рост составил 168% (продано на 33,2 млн долларов).

На третьем – минеральные воды (вывезено в Россию на 32,7 млн долларов, рост – 76%).

В плане экспорта главный партнер Грузии – Армения, куда вывезено товаров на 440 млн долларов. Далее идет Азербайджан (411 миллионов). Россия замыкает первую тройку – 344 млн долларов (рост по сравнению с первым полугодием прошлого года – 34%).

Импорт из России вырос более чем на 31% и составил 927 млн долларов. В этом плане Россия уступает только Турции (1247). На третьем месте идут США – 775 миллионов.

На первом месте в поставках из России нефть и ГСМ – закуплено на 321 млн долларов (рост 74%).

Также вырос импорт природного газа (на 115%). Газа из России в первом полугодии Грузия закупила на 86 млн долларов.