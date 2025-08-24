До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.4 комментария
Фасад и остекление дома повреждены при атаке дрона на Советский район Брянска
При атаке дронов ВСУ на Советский район города Брянска повреждены в многоквартирном жилом доме, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«По предварительной информации в многоквартирном доме повреждены фасад и остекление в нескольких квартирах. На месте работают оперативные и экстренные службы», – сказано в посте.
Богомаз уточнил, что пострадавших нет, а после завершения работы спецслужб подключится комиссия по оценке ущерба.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22 августа началось возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Брянской области после удара украинского дрона и РСЗО HIMARS, а днем ранее в Севском районе украинские дроны атаковали гражданский автомобиль, в результате чего пострадали два мирных жителя.
Днем ранее, 23 августа, двое мирных жителей Брянской области пострадали от сброшенного с дрона ВСУ взрывного устройства, когда наехали на него мопедом.