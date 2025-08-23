  • Новость часаМинобороны показало кадры удара «Искандерами» и «Геранями» по пунктам ВСУ в ДНР
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    7 комментариев
    23 августа 2025, 15:39 • Новости дня

    В США объяснили пост Трампа об «интересных временах» для Украины

    NBC: Трамп призвал Киев согласиться на условия Москвы по Украине

    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что прекращение конфликта на Украине возможно только при согласии Киева на условия Москвы, поскольку Украина преимущественно обороняется.

    Трамп дал понять, что Киев должен принять условия Москвы для урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на публикацию Трампа в социальной сети Truth Social от 21 августа.

    Политик написал, что ожидает «интересные времена» в конфликте на Украине, не раскрывая подробностей.

    NBC также напомнил, что в своем посту в четверг Трамп отметил: «так как Украина в основном обороняется, ей сложно победить Россию». По словам неназванного чиновника Белого дома, это заявление Трампа было сигналом о том, что Киеву придется согласиться на сделку в большей степени на условиях России.

    Ранее Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление и пообещал «интересные времена».

    Трамп отметил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    21 августа 2025, 04:51 • Новости дня
    Вэнс рассказал о шутке над Зеленским в Белом доме

    Вице-президент США Вэнс рассказал, как подшутил над Зеленским в Белом доме

    @ Frank Augstein/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как подшутил над Владимиром Зеленским в Белом доме, когда тот с евросвитой прибыл в понедельник на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Я сказал: «Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу», на что он тихо усмехнулся. Такой вот простой способ растопить лед», – поделился Вэнс с телеканалом Fox News.

    В этом же интервью Вэнс поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    Как писала ране газета ВЗГЛЯД, состоявшаяся в Белом доме беседа с Дональдом Трампом для Зеленского «очень значительна» с точки зрения протокола, в связи с чем канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал украинскому лидеру несколько рекомендаций, вспоминая последний визит Зеленского в Белый дом, откуда Трамп его выставил вон.

    В ходе августовской встречи Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США. Это привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    На странице Белого дома в TikTok появилось видео со сценой перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, разгоревшегося в феврале.

    Комментарии (9)
    21 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине

    The Guardian: Трамп временно отказался участвовать в переговорах по Украине

    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    Комментарии (9)
    23 августа 2025, 13:40 • Видео
    За старым врагом России пришло ФБР

    ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 02:25 • Новости дня
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    «Он мягче в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть его определенный образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», – приводит ТАСС слова американского вице-президента.

    Вэнс, уточнил, что никогда не встречался с российским лидером, но неоднократно беседовал с ним по телефону. По его словам, Путин – «человек, который заботится об интересах России, как он их видит».

    «Я думаю, одна из причин, по которой он уважает президента США в том, что он знает, что президент заботится об интересах американского народа», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране обратили внимание на поведение Путина на встрече с Трампом: Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом проявил образец стратегической выдержки и продемонстрировал превосходство Москвы на переговорах, заявило агентство Tasnim.

    После саммита на Аляске Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером. А Times писала, что Путин сохранил сильную позицию по отношению к Трампу после визита на Аляску.

    Комментарии (7)
    23 августа 2025, 02:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассматривает возможность через две недели ввести новые санкции в связи с конфликтом на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа попросили прокомментировать его слова о готовности США через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине. «Это будет очень важное решение», – приводит слова Трампа ТАСС.

    По его словам, речь может идти о «крупных санкциях, или крупных пошлинах, или и том, и другом». «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также отметил возможность смены подхода США к России.

    Комментарии (5)
    21 августа 2025, 18:42 • Новости дня
    Трамп заявил о скором наступлении «интересных времен» в ситуации на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление, а также пообещал «интересные времена».

    Трамп заявил, что ожидает «интересные времена» в конфликте на Украине, не уточнив деталей, передает РИА «Новости».

    В сообщении в соцсети Truth Social он провел аналогию с командой, у которой есть защита, но нет права атаковать, подчеркнув: «Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя… это как отличная спортивная команда с фантастической обороной, но не имеющей права на нападение. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией».

    Трамп также заявил, что бывший президент США Джо Байден, не дал Украине возможности для ответных ударов. Нынешний глава Белого дома добавил, что если бы сам занимал пост президента в то время, то вооруженный конфликт на Украине не начался бы.

    «Будь я президентом – без шанса. Впереди интересные времена», – резюмировал американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    Комментарии (13)
    22 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы

    Политолог Козюлин: Украина использует Трампа для продолжения своих «закулисных игр»

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и офис Владимира Зеленского пытаются затянуть урегулирование конфликта, чем и объясняются их абсурдные предложения при разработке гарантий для Украины. Дональда Трампа подобная ситуация чрезвычайно утомляет, однако США не намерены выходить из игры, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия.

    «Дональд Трамп – человек, который точно знает, чего он хочет. Глава Белого дома четко и однозначно поставил перед собой задачу: завершить конфликт на Украине. Стоит отдать ему должное: он многого добился на этом направлении, однако результаты его усилий натолкнулись на несговорчивость Владимира Зеленского и Европы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Брюссель и Киев регулярно меняют правила игры: вносят абсолютно неприемлемые и нелогичные предложения, которые частично отталкивают назад все достижения Трампа. Разумеется, ему это не особо нравится, что сказывается на его готовности более плотно погружаться в текущие процессы», – акцентирует эксперт.

    «В частности, именно этим и объясняется нежелание президента Штатов участвовать в переговорах Зеленского и Путина. Он понимает, что Украина будет использовать его присутствие для продолжения «закулисных игр». Подобная ситуация может привести к возникновению новых «вводных», которые еще больше усложнят ситуацию», – говорит он.

    «Но все же США намеренны продолжить работать над реализацией гарантий безопасности. Например, директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что Вашингтон прекращает делиться информацией о ходе переговоров с участниками альянса «Пять глаз». Напомню, что в нем состоит и Британия», – рассуждает эксперт.

    «То есть деятельность продолжается, и Америка надеется уменьшить количество сторонних участников этого процесса. Судя по всему, настрой у Белого дома серьезный, но сам Трамп сильно вовлекаться в происходящее не хочет: на него слишком давит происходящая сумятица, а учитывая его эмоциональность, в порыве разочарования он может наговорить много лишнего», – пояснил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. «Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать», – заявил глава Белого дома. Примечательно, что глава МИД России Сергей Лавров до этого рассказал о нежелании Киева соглашаться на ключевые идеи возможных договоренностей.

    «Для всех было совершенно очевидно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отказ от членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский на все сказал «нет», – пояснил дипломат в интервью NBC. Он напомнил, что Украина не хочет отменять «законодательство, запрещающее русский язык».

    Напомним, созданием гарантий безопасности в настоящий момент занимается рабочая группа во главе с Госсекретарем США Марко Рубио. Коллектив дипломатов еще не делился с общественностью итогами своей деятельности, однако президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 обрисовал европейское видение будущих договоренностей.

    Так, «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». Эксперты отмечали, что подобные предложения являются для России неприемлемыми.

    По их оценке, ЕС намеренно выдвигает столь «абсурдные» инициативы для того, чтобы продемонстрировать Трампу «несогласие» России к окончательному урегулированию конфликта. Подобные действия Брюсселя, в частности, продиктованы страхом утратить американское военное присутствие на континенте.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 05:35 • Новости дня
    Вице-президент США назвал «огромную ошибку» Илона Маска
    @ SAUL LOEB/Keystone Press Agency, Presidential Office of Ukraine/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Илона Маска от выхода из Республиканской партии, заявив, что для миллиардера было бы «огромной ошибкой» продолжать реализацию планов по созданию новой политической партии.

    Вэнс опроверг сообщение Wall Street Journal о том, что он якобы разговаривал с Маском о возможном выдвижении его кандидатуры на пост президента в 2028 году.

    «Эта история полностью фальшивка», – сказал Вэнс в интервью Fox News.

    Сотрудничество с третьей стороной было «огромной ошибкой», считает Вэнс.

    «Если ему не нравится то, что делает Республиканская партия, мой совет Илону – попытайся исправить Республиканскую партию. Илон добился бы гораздо большего успеха, если бы остался верен Республиканской партии президента Трампа», – добавил вице-президент США.

    Напомним, Илон Маск в июле объявил о создании новой партии в США – America Party. Сообщалось, что Маск подавал документы на официальную регистрацию этой партии.


    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Маск резко опроверг слухи о приостановке создания собственной политической партии, заявив, что информации Wall Street Journal доверять нельзя.

    Комментарии (2)
    22 августа 2025, 21:59 • Новости дня
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой президент России Владимир Путин «получился хорошо», а он сам – «нормально».

    Президент США Дональд Трамп признал, что российский президент Владимир Путин выглядит на совместной фотографии с саммита на Аляске удачнее, передает ТАСС.

    «Я думаю, это хорошая его фотография и нормальная моя, но его – хорошая», – отметил Трамп.

    Ранее Трамп сравнил свое фото с Владимиром Путиным со снимком Ричарда Никсона и Никиты Хрущева.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным и чертовски умным лидером.

    Комментарии (8)
    21 августа 2025, 11:33 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп подпишет указ о наказаниях за сожжение флага
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский президент Дональд Трамп собирается подписать распоряжение, которое позволит привлекать к ответственности участников акций по сжиганию национального флага, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, согласно которому Министерство юстиции будет проверять случаи сжигания американского флага на наличие оснований для уголовного преследования по другим статьям, пишет Bloomberg. Сообщается, что документ может быть подписан уже в четверг.

    В президентском распоряжении говорится, что Минюсту поручено анализировать эпизоды публичного сожжения флага и рассматривать возможность возбуждения дел по статьям «общественное нарушение порядка» или «создание помех», которые не связаны напрямую с самим фактом сожжения флага.

    В рамках своей первой президентской кампании Трамп уже выступал за ужесточение наказаний для тех, кто уничтожает государственный символ, в том числе предлагал лишение гражданства или тюремный срок. На митинге в июне 2024 года он заявил: «Люди, которые жгут американский флаг, должны отправиться в тюрьму на один год. Посмотрим, сможем ли мы этого добиться».

    Вскоре после этих заявлений сенатор-республиканец Джош Хоули внес законопроект о добавлении дополнительного года тюремного заключения к федеральным приговорам за преступления, связанные с сожжением флага. Верховный суд США в 1989 году принял решение, признающее сжигание флага формой политического выражения, защищенного первой поправкой Конституции, что делает прямой запрет невозможным.

    Попытки изменить конституцию для запрета сожжения флага не нашли поддержки двух третей Конгресса, а тема наказания за такие действия регулярно становится предметом политических дискуссий в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил Смитсоновский институт в односторонней подаче истории. Президент США предписал музеям отказаться от «неподобающей идеологии».

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией»

    Трамп не справился с произношением названий Азербайджана и Армении

    @ IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп повторил своего предшественника Джо Байдена и не смог выговорить несколько географических названий в прямом эфире, беседуя с журналистом Марком Левиным.

    Как пишет портал Newsbreak, Трамп появился во вторник во время шоу Марка Левина, где повторил «бессвязное заявление» о том, что за первые семь месяцев президентства он положил конец шести или семи глобальным конфликтам.

    «Я уладил шесть войн, а многие говорят о семи, потому что есть одна, о которой никто не знает. Но я уладил шесть войн, и мы уладили иранскую – я уничтожил их ядерный потенциал, который они бы применили против Израиля в две секунды, если бы у них была такая возможность. Но мы его уладили», – начал американский лидер.

    Заявив, что конфликт между Индией и Пакистаном был «самым простым» для разрешения, Трамп обратил внимание на «Абербайджан» и «Албанию».

    «Много удивительных, удивительных вещей. Вы видели Абербайджан (Азербайджан – прим. ВЗГЛЯД). Это был большой конфликт, который длился 34–35 лет с Албанией (Арменией – прим. ВЗГЛЯД). Подумайте только. Я имею в виду, он длился годами, и я узнал их руководителей, я узнал их торговлю. Я немного пообщался с ними и спросил: "Почему вы, ребята, воюете?" Потом я сказал: "Я не буду заключать торговую сделку, если вы, ребята, собираетесь воевать. Это безумие"», – сообщил Трамп о пути к перемирию между Азербайджаном и Арменией.

    Трамп добавил, как приятно было наблюдать в Овальном кабинете, когда стороны  обнимались и поздравляли друг друга.

    Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Азербайджан, согласно договоренностям,  получит возможность открыть маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению, а также получит ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    Комментарии (8)
    22 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    Орбан заявил о возмущении Трампа ударами Украины по «Дружбе»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп в личном письме венгерскому премьеру Виктору Орбану отметил возмущение атаками Киева на нефтяную инфраструктуру, связывающую Россию с Венгрией и Словакией.

    Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о своем сильном недовольстве действиями Украины против нефтепровода «Дружба», передает ТАСС.

    В опубликованном политическим советником Балажом Орбаном (однофамилец венгерского премьера) послании Трамп подчеркнул: «Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого».

    Речь идет о письме, написанном Трампом от руки в ответ на обращение Орбана по поводу ударов по инфраструктуре нефтепровода, по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.

    Копия документа, отправленного из Белого дома в офис главы венгерского правительства, была обнародована на странице Балажа Орбана в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у границы с Белоруссией произошла новая атака на нефтепровод «Дружба», после чего прокачка нефти была приостановлена.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии.

    Главы МИД Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар пожаловались Еврокомиссии на удары по нефтепроводу и призвали ЕК заставить Украину прекратить атаки.

    Комментарии (3)
    22 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»

    Путин: Была очень хорошая и откровенная встреча с Трампом на Аляске

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с главой американского государства Дональдом Трампом прошли очень хорошо, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове.

    «Сейчас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске», – приводит слова Путина ТАСС. Он сообщил, что после саммита на Аляске Россия и США контактируют «на уровне наших министерств, ведомств, компаний».

    Путин признал, что отношения России и США оказались на низком уровне, но с возвращением в Белый дом Трампа «все-таки замаячил свет в конце туннеля».

    «Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны – это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», – сказал Путин, но отметил, что это зависит, в первую очередь, от стран Запада «в широком смысле слова». Он пояснил, что США «тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока».

    По словам Путина, власти США определят следующие шаги. Он выразил уверенность, что лидерские качества Трампа могут послужить «хорошим залогом» продолжения восстановления отношений двух стран. Путин рассчитывает поддерживать «темп совместной работы на этой площадке».

    Россия и США рассматривают возможность совместной работы в сфере добычи СПГ, причем как в российской Арктической зоне, так и на Аляске, сказал президент. Путин указал, что в России есть несколько компаний, работающих в данной сфере, в частности «Новатэк». Он указал, что компании работают во взаимодействии с партнерами из Европы и Азии.

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США. После встречи, продолжавшейся почти три часа, лидеры России и США провели совместную пресс-конференцию. С высокой вероятностью состоится вторая встреча лидеров России и США, по крайней мере, Трамп публично выразил на это надежду.

    Комментарии (4)
    21 августа 2025, 21:01 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной смене подхода США к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в эфире одной из американских радиостанций заявил о вероятном изменении подхода США к России и конфликту на Украине.

    По словам Трампа, в течение двух недель станет ясно, возможно ли мирное решение ситуации, передает ТАСС.

    «Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», – сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли мир на Украине.

    Ранее Трамп не исключил срыва украинского урегулирования. Он также заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 05:21 • Новости дня
    Times узнала о требовании ЕС к США разместить F-35 в Румынии ради Украины
    @ Cornelius Poppe/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские страны оказывают давление на президента США Дональда Трампа, чтобы заставить его отправить американские истребители в Румынию в качестве гарантии безопасности Украины.

    Поскольку Трамп исключил отправку американских войск на Украину, но заявил о готовности оказать авиационную поддержку, военные руководители нескольких стран Европы обсуждают использование американских F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую европейскую авиабазу, чтобы сдерживать Россию пишет Times.

    По данным газеты, небольшая группа военных руководителей провела в среду в Вашингтоне переговоры для выработки вариантов гарантий безопасности, сообщил источник издания.

    Кроме того, они потребовали от Вашингтона гарантий того, что Украина сможет использовать американские спутники для GPS и пользоваться разведданным США.

    Европейцы хотят от США гарантий поставок Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, зенитно-ракетных систем NASAMS и разрешения использовать  в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем, уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнал о готовности почти 10 стран направить свои войска на Украину. Кроме того, несмотря на четкую позицию Москвы о неприемлемом пребывании иностранных воинских контингентов на Украине, провокационные дискуссии об этом продолжаются.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями, но совершенно точно Европа навязывает «антироссийские» гарантии Украине.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 21:59 • Новости дня
    Трамп пообещал выйти ночью патрулировать улицы Вашингтона

    Трамп объявил о личном участии в ночном патрулировании Вашингтона с полицией

    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении лично патрулировать улицы Вашингтона вместе с полицией и военными в ночь на пятницу.

    Трамп сообщил в интервью радиоведущему Тодду Старнсу, что планирует лично выйти на улицы Вашингтона в ночь на пятницу и участвовать в патрулировании с полицией и военными, передает ТАСС. «Сегодня вечером я буду на улице. Вместе с полицией и военными, конечно же», – заявил Трамп.

    Ранее, 11 августа, Трамп объявил о переброске подразделений Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. Он также принял решение о переводе городской полиции под федеральное управление и допустил привлечение вооруженных сил к обеспечению порядка при необходимости.

    Вместе с тем, по данным ФБР и полиции округа Колумбия, уровень насильственных преступлений в Вашингтоне снижался с 2023 года и вернулся к доковидным значениям. Меры президента вызвали критику Демократической партии, представители которой посчитали ввод Нацгвардии чрезмерным. В ответ глава государства обвинил местные власти в занижении статистики преступности и манипуляциях с данными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. 

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации