Грузинские радикалы начали проходить азы уличных боев в лагере на Черном море

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Телекомпания показала полевой лагерь молодежных радикалов в местечке Капровани, где во время тренингов их обучают атакам на представителей правоохранительных органов, окружению сил правопорядка, а также оборонительным действиям.

«Молодежь обучают военной подготовке инструкторы из организации «Пари» («Щит»), – отмечается в репортаже.

Во время тренингов, отмечает «Имеди», готовят «десятников» для управления группами на акциях протестов.

В ближайшие дни после тренингов радикалы проведут первую акцию – в западногрузинском городе Озургети.

«Нам надо усилить свои ряды. Мы учимся действовать синхронно. Нас должны бояться. Правящую грузинскую мечту» мы отправим в небытие», – заявил телекомпании один из организаторов тренингов.

4 октября в Грузии пройдут местные выборы, к этому моменту оппозиция хочет радикализовать уличные протесты.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали сведения «Имеди».

