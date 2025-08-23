До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
Грузинские радикалы начали проходить азы уличных боев в лагере на Черном море
Группы грузинских радикалов в преддверии осенних акций протеста начали проходить в лагере на Черном море азы уличных боев, включая военные компоненты, сообщила телекомпания «Имеди» в субботу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Телекомпания показала полевой лагерь молодежных радикалов в местечке Капровани, где во время тренингов их обучают атакам на представителей правоохранительных органов, окружению сил правопорядка, а также оборонительным действиям.
«Молодежь обучают военной подготовке инструкторы из организации «Пари» («Щит»), – отмечается в репортаже.
Во время тренингов, отмечает «Имеди», готовят «десятников» для управления группами на акциях протестов.
В ближайшие дни после тренингов радикалы проведут первую акцию – в западногрузинском городе Озургети.
«Нам надо усилить свои ряды. Мы учимся действовать синхронно. Нас должны бояться. Правящую грузинскую мечту» мы отправим в небытие», – заявил телекомпании один из организаторов тренингов.
4 октября в Грузии пройдут местные выборы, к этому моменту оппозиция хочет радикализовать уличные протесты.
Правоохранительные органы пока не прокомментировали сведения «Имеди».
