Эксперты сообщили о всплеске дефейса сайтов российских ИП и микропредприятий

Angara Security сообщила о росте дефейс-атак на сайты ИП и микропредприятий
В последние месяцы хакеры все чаще проводят дефейс-атаки на сайты индивидуальных предпринимателей и микропредприятий, нанося ущерб их репутации и финансам, сообщили в компании Angara Security, специализирующейся на информационной безопасности.
Хакеры начали чаще атаковать сайты индивидуальных предпринимателей и микропредприятий России, сместив внимание с крупных компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов компании Angara Security. За первые два месяца лета 2025 года дефейс-атаки затронули 34% индивидуальных предпринимателей и 36% микропредприятий: злоумышленники взламывали главные страницы сайтов, блокировали доступ к ним и удаляли содержимое.
Гораздо реже жертвами подобных атак становились государственные и муниципальные организации, а также администрации сельских поселений – только 17%. Для малых и средних предприятий этот показатель еще ниже: 8% и 5% соответственно. Наиболее уязвимыми оказались производственные предприятия, образовательные учреждения, торговые компании, строительные организации, а также фирмы, работающие в профессиональной, научной и технической сферах.
Эксперты поясняют, что при дефейс-атаках адрес сайта остается прежним, но главная страница заменяется на иную, часто с размещением публичных заявлений или политических лозунгов. Целью злоумышленников является нанесение репутационного и финансового ущерба бизнесу. Егор Григорьев из Angara SOC отметил: «Впервые с массовым дефейсом сайтов мы столкнулись в начале 2022 года, когда на волне хактивизма были взломаны главные страницы крупнейших российских компаний. Сегодня о таких случаях редко пишут в СМИ, однако этот тип атак никуда не исчез. Жертвами злоумышленников все чаще становятся микропредприятия и ИП».
