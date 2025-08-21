  • Новость часаИз-за падения БПЛА в Воронежской области задержаны более 70 поездов
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    21 августа 2025, 22:22

    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине

    Экс-конгрессмен США Гетц: Нужно предложить России членство в НАТО

    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно предложить членство России в НАТО как инструмент для достижения мирного урегулирования на Украине на условиях США, заявил один из видных союзников президента США Дональда Трампа, бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.

    «У меня есть идея: предложите России членство в НАТО», – заявил Гетц в эфире своей программы на телеканале One America News.

    По словам Гетца, такой шаг должен стать не подарком, а сильным рычагом давления, который может использовать Трамп, пишет «Московский комсомолец».

    Политик отметил, что за этот «пряник» Трамп сможет получить от Москвы необходимые уступки в вопросах прекращения боевых действий, развития экономического сотрудничества и урегулирования территориальных споров на Украине. Гетц добавил, что не считает себя радикалом, и напомнил, что партнерство России и НАТО уже обсуждалось экспертами разного политического спектра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отчете комитета по этике Палаты представителей говорилось, что Гетц платил 17-летней девушке за секс и неоднократно попадался на хранении наркотиков, включая кокаин и экстази, в период с 2017 по 2019 год. На фоне обвинений Гэтц снял свою кандидатуру на пост генерального прокурора.

    Билл Клинтон заявил, что на посту президента США предлагал российскому президенту Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Энтони Блинкен, занимая пост главы Госдепа, заявлял, что Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО в 1990-х годах.

    Президент России Владимир Путин рассказывал, что реакция Клинтона на гипотетическое предположение о возможности вступления России в НАТО «выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны».

    21 августа 2025, 14:09
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине

    The Guardian: Трамп временно отказался участвовать в переговорах по Украине

    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    21 августа 2025, 11:01
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России, пишет The New York Times.

    Западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России, пишет The New York Times.

    Аналитики считают, что такой шаг может рассматриваться отдельными государствами как возможный вариант обеспечения безопасности Украины в поствоенный период. Однако другие эксперты уверены, что Россия не согласится на мирное соглашение, если угроза появления западных военных на Украине сохранится.

    Европейские и украинские официальные лица назвали идею российских гарантий безопасности Украины абсурдной, что подчеркивает серьезные разногласия между сторонами в вопросах будущей безопасности страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва настаивает на своем участии в будущих гарантиях безопасности Украины. По его словам, обсуждать вопросы коллективной безопасности без участия России – «утопия, путь в никуда».

    Лавров также отметил, что Россия готова рассматривать гарантии безопасности для Украины только при условии, что Москва будет одним из гарантов и что на территории страны не будет западных войск. Аналогичные условия обсуждались на переговорах России и Украины весной 2022 года: речь шла о запрете вступления Украины в военные альянсы и размещения иностранных военных баз.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину, предупредив о возможных опасных последствиях.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    21 августа 2025, 20:00
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    21 августа 2025, 12:24
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине

    Политолог Рар: План Мелони не остановит милитаризацию Украины Европой

    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хотя план премьера Италии по гарантиям Украине не предусматривает размещения иностранных войск, у инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию страны, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложение Джорджи Мелони варианта «НАТО-лайт» для Киева.

    «После того как активизировалась дискуссия о мирном урегулировании украинского кризиса, в повестке вновь возникла тема о гарантиях безопасности для Украины. Членство страны в НАТО исключается – этот вопрос никто больше не поднимает», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Между тем, по его словам, «на столе» как минимум три варианта. Первый – план Эммануэля Макрона, который поддерживают Кир Стармер и Фридрих Мерц. «Он предусматривает размещение контингентов Франции, Британии и Германии на территории Западной Украины и на западном побережье Черного моря», – указал собеседник.

    «Однако без поддержки США идея нереализуемая, а Дональд Трамп не хочет направлять американские войска», – добавил эксперт. Второй вариант гарантий предполагает дислокацию «миротворческих сил» ООН на линии боевого соприкосновения, продолжил Рар, уточнив, что решение не может быть принято без согласия всех постоянных членов Совбеза организации.

    Еще один вариант – это план премьера Италии Джорджи Мелони. Ее предложение подразумевает отдельные договоры между Киевом и его союзниками о военном сотрудничестве и помощи, отметил спикер. «Несмотря на то, что речи о размещении иностранных войск на Украине не идет, что отвечает интересам России, у инициативы есть недостаток: она не остановит милитаризацию страны при участии Европы», – детализировал политолог.

    «Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападение. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», – задается риторическими вопросами Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант «НАТО-лайт» в качестве гарантий безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, инициатива не предусматривает вступления украинской стороны в Североатлантический альянс, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный пятой статье устава блока.

    Так, согласно предложенному Мелони плану, союзники Киева берут на себя обязательство в срочном порядке – в течение 24 часов – определять меры ответного характера в случае нападения. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление армии, уточнили источники Bloomberg.

    Дискуссия о гарантиях активизировалась после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова к совместной работе над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

    По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

    Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». При этом Трамп в интервью Fox News заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. 

    Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

    Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

    21 августа 2025, 10:12
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине

    Вэнс назвал гарантии безопасности для Украины и территории главными вопросами

    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    @ Brent Gudenschwager/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос, как главные темы на переговорах по урегулированию, сообщает Bloomberg.

    Переговоры по завершению спецоперации на Украине сосредоточены вокруг двух ключевых вопросов – гарантий безопасности для Украины и территорий, которые Россия «хочет взять под контроль», заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

    «На самом деле есть два больших вопроса, и в каком-то смысле это очень просто, а в каком-то – очень сложно», – отметил Вэнс. По его словам, Украина добивается гарантий, что больше не будет подвергаться нападению и сохранит свою территориальную целостность, в то время как Россия «требует определенные территории», часть из которых уже контролирует, а часть еще нет, передает Bloomberg.

    Президент Дональд Трамп наращивает усилия для прекращения конфликта, организовав на прошлой неделе саммит с Владимиром Путиным на Аляске и переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. США работают над организацией встречи между российским и украинским лидерами, однако место и дата еще не определены.

    Вэнс считает, что личная встреча Путина и Зеленского могла бы продвинуть переговоры вперед, поскольку «именно в этом заключается суть процесса: украинцы хотят гарантий безопасности, россияне – определенного количества территорий». Если переговоры пройдут успешно, Трамп готов провести трехсторонний саммит.

    Вэнс также рассказал, что не раз разговаривал с Путиным по телефону, охарактеризовав его как более сдержанного и осторожного, чем может показаться из сообщений американских СМИ.

    Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до тех пор, пока не станут ясны условия завершения конфликта.

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    21 августа 2025, 18:42
    Трамп заявил о скором наступлении «интересных времен» в ситуации на Украине
    Трамп заявил о скором наступлении «интересных времен» в ситуации на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление, а также пообещал «интересные времена».

    Трамп заявил, что ожидает «интересные времена» в конфликте на Украине, не уточнив деталей, передает РИА «Новости».

    В сообщении в соцсети Truth Social он провел аналогию с командой, у которой есть защита, но нет права атаковать, подчеркнув: «Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя… это как отличная спортивная команда с фантастической обороной, но не имеющей права на нападение. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией».

    Трамп также заявил, что бывший президент США Джо Байден, не дал Украине возможности для ответных ударов. Нынешний глава Белого дома добавил, что если бы сам занимал пост президента в то время, то вооруженный конфликт на Украине не начался бы.

    «Будь я президентом – без шанса. Впереди интересные времена», – резюмировал американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    21 августа 2025, 20:17
    Генштабы США и ЕС подготовили варианты поддержки мирных переговоров

    В Генштабе США заявили о разработке военных сценариев поддержки мирных переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    Совещание начальников штабов США, ряда стран Европы и Украины прошло в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости». По словам представителя американского генштаба Джозефа Холстеда, участники встречи разработали военные варианты, которые могут поддержать процесс мирных переговоров на континенте.

    Эти предложения должны быть направлены советникам по национальной безопасности соответствующих стран для дальнейшего рассмотрения и согласования с дипломатическими шагами.

    Встреча включала руководство генштабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Планирование и обсуждение взаимодействия будут продолжаться параллельно с развитием переговорного процесса.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить войска на Украине, однако в период его президентства американского контингента там не будет. В МИД России заявили, что любые инициативы по размещению войск НАТО на Украине считаются категорически неприемлемыми и угрожающими эскалацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент предложил лидерам России и Украины самим провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности, если они основаны на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Москва выразила надежду, что попытки европейских стран сорвать договоренности президентов России и США на встрече на Аляске окажутся безуспешными.

    21 августа 2025, 21:01
    Трамп заявил о возможной смене подхода США к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в эфире одной из американских радиостанций заявил о вероятном изменении подхода США к России и конфликту на Украине.

    По словам Трампа, в течение двух недель станет ясно, возможно ли мирное решение ситуации, передает ТАСС.

    «Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», – сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли мир на Украине.

    Ранее Трамп не исключил срыва украинского урегулирования. Он также заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    21 августа 2025, 14:12
    Лавров обвинил «коалицию желающих» в попытках сорвать прогресс по Украине
    Лавров обвинил «коалицию желающих» в попытках сорвать прогресс по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действия так называемой «коалиции желающих» направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По его словам, активность этой группы преследует цель сорвать прогресс, наметившийся по итогам саммита на Аляске и предыдущих контактов между представителями американской и российской сторон, передает ТАСС.

    Лавров также прокомментировал инициативу Владимира Зеленского о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Зеленский ранее неоднократно заявлял о нежелании вести переговоры с российским лидером и до сих пор не отменил указ, запрещающий такие переговоры.

    По мнению Лаврова, риторика Зеленского по возможной встрече с Путиным в действительности не способствует реальному урегулированию ситуации, а используется как медийный ход.

    «Явно вот такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле «Квартал 95» и прочих трюков», – подчеркнул глава МИД России.

    Ранее «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

    21 августа 2025, 17:35
    Трамп сравнил свое фото с Путиным со снимком Никсона и Хрущева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп провел параллель между своей встречей с президентом России Владимиром Путиным и визитом на тот момент американского вице-президента Ричарда Никсона в СССР в 1959 году.

    Публикация появилась в социальной сети Truth Social, передает РБК. Трамп разместил снимок, сделанный во время его встречи с Путиным на Аляске, где он показывает пальцем в сторону российского президента. Этот кадр ранее был опубликован Белым домом.

    Трамп сравнил изображение с историческим фото 1959 года, когда вице-президент США Ричард Никсон во время визита в Москву направил указательный палец в грудь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Автором того знаменитого снимка стал фотограф Эллиотт Эрвитт.

    Ранее Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа.

    Трамп назвал Путина сильным и чертовски умным лидером.

    21 августа 2025, 06:59
    NORAD сообщило о сопровождении Ил-20 у побережья Аляски

    NORAD обнаружило и сопроводило Ил-20 в зоне ПВО Аляски

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20, который действовал в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20 в опознавательной зоне ПВО Аляски, передает ТАСС. В заявлении NORAD подчеркивается, что Ил-20 не нарушал суверенное воздушное пространство США или Канады, оставаясь в международном небе.

    Представители командования заявили: «Такая деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза».

    Для идентификации и визуального наблюдения за российским самолетом были подняты два истребителя F-16 и самолет-заправщик KC-135.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия подняла в воздух истребители из-за пролета российского Ил-20М над Балтийским морем. Польские власти заявили о «перехвате» российского Ил-20 в этом же районе. Четыре истребителя ВВС Дании и Швеции ранее сопровождали российский военный самолет Ил-20, выполнявший полет над Балтикой.

    21 августа 2025, 18:04
    Армения передала Шойгу итоги трехсторонней встречи в Вашингтоне

    Григорян передал Шойгу итоги трехсторонней встречи в Вашингтоне

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Арменом Григоряном, в ходе которых были обсуждены результаты переговоров Армении, Азербайджана и США.

    Армянская сторона проинформировала российского секретаря Совбеза о результатах встречи с Азербайджаном и США, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне, передает ТАСС.

    По данным пресс-службы аппарата Совета безопасности России, стороны рассмотрели также отдельные вопросы двустороннего взаимодействия между Москвой и Ереваном.

    В сообщении отмечается: «Армянская сторона проинформировала об итогах трехсторонней встречи на высшем уровне между Азербайджаном, Арменией и США, состоявшейся 8 августа т. г. в Вашингтоне. Были обсуждены также вопросы двустороннего взаимодействия».

    Подробностей о содержании переговоров по итогам встречи в Вашингтоне не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения на фоне подписанных в США документов.

    Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что совместная декларация в Вашингтоне может помочь завершить урегулирование споров между Арменией и Азербайджаном. Армения идет на упрощение процедуры пограничного досмотра на всех контрольно-пропускных пунктах, включая армяно-азербайджанские.

    21 августа 2025, 11:56
    Венгрия заявила о стремлении лидеров Европы сорвать заключение мира на Украине

    Сийярто допустил срыв Европой мирных переговоров России и Украины

    Венгрия заявила о стремлении лидеров Европы сорвать заключение мира на Украине
    @ Mohammad Abu Ghosh/ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил опасения, что европейские лидеры могут вновь помешать заключению мира между Россией и Украиной, как это было весной 2022 года.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о риске срыва потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной по вине лидеров Европы, передает Lenta.ru.

    По его словам, весной 2022 года российская и украинская делегации в Стамбуле были близки к подписанию соглашения, но европейские лидеры, поддерживавшие продолжение боевых действий, фактически запретили Владимиру Зеленскому достигнуть компромисса.

    Сийярто напомнил, что в тот период стороны имели готовый текст договора и были близки к миру. Сейчас, отметил дипломат, главы государств Европы снова могут саботировать инициированные Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Аляске мирные переговоры.

    Глава венгерского МИД выразил надежду, что попытки противников урегулирования не увенчаются успехом, так как мирное соглашение отвечает интересам всего мира.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейские лидеры словами о «недоверии» России пытаются помешать мирному урегулированию конфликта на Украине и восстановлению российско-американских отношений.

    Politico писала, что лидеры Европы ожидают провала мирных переговоров по Украине и призывают к дальнейшим действиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    21 августа 2025, 14:05
    Лавров назвал неприемлемым размещение иностранных военных на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости присутствия иностранных военных сил на территории Украины.

    Он отметил, что обсуждения между Западом и Киевом связаны с попытками предоставить гарантии безопасности через военную интервенцию на украинские земли, передает ТАСС.

    «Как показывают дискуссии Запада с украинской стороной, эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий путем иностранной интервенции военной на какую-то часть украинской территории», – сказал он. Лавров выразил надежду, что те, кто рассматривает такие планы, осознают их недопустимость для России и здравомыслящих политиков Европы.

    Газета The New York Times писала, что западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    21 августа 2025, 11:31
    США заявили ЕС о минимальном участии в гарантиях безопасности Киева

    Politico: Пентагон сообщил европейцам о минимальном участии США в гарантиях Киеву

    США заявили ЕС о минимальном участии в гарантиях безопасности Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил союзникам, что США намерены ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины, сообщает Politico.

    Минимальная роль Соединенных Штатов в будущих гарантиях безопасности для Украины обсуждалась на встрече главы политического блока Пентагона Элбриджа Колби с европейскими военными, передает Politico.

    Во время закрытых переговоров представители Великобритании, Франции, Германии и Финляндии пытались выяснить, какие военные ресурсы США готовы предоставить для поддержки возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой, но услышали, что Вашингтон займет минимально активную позицию.

    По данным издания, среди европейских союзников усилились опасения, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на европейцев в обеспечении долгосрочного мира на Украине. Один из дипломатов НАТО заявил: «Есть осознание, что все это ляжет на плечи Европы. США не дают полной гарантии участия».

    Колби, ранее проводивший аудит американских запасов вооружений, давно призывал Европу активнее участвовать в собственной обороне, что, по мнению наблюдателей, усложняет получение гарантий со стороны США.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал 32 страны альянса о ходе переговоров, после чего началось обсуждение возможных гарантий для Киева. В ближайшее время военные лидеры альянса готовят практические предложения для своих политиков.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Сенатор США Марко Рубио возглавил консультации по подготовке возможных гарантий безопасности для Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони предложила план экстренной помощи Киеву.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности антироссийского характера.

    21 августа 2025, 09:19
    Сийярто назвал Будапешт подходящим местом для саммита России и Украины

    Сийярто: Приглашение провести саммит России и Украины в Будапеште в силе

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия неоднократно предлагала Будапешт в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом, и по-прежнему сохраняет свою инициативу в силе, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт является подходящим местом для возможного саммита между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Он прокомментировал сообщения о возможных переговорах президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в венгерской столице.

    Сийярто отметил, что обсуждать сообщения о таких встречах стоит только тогда, когда они основаны на достоверной информации, и добавил, что в случае Будапешта такое предположение правдоподобно.

    Министр напомнил, что правительство Венгрии неоднократно предлагало свою территорию для проведения переговоров между Россией и Украиной, и это предложение остается актуальным. По его словам, власти страны готовы «гарантировать в Венгрии честные, безопасные и равные условия для всех сторон» даже за час до прибытия.

    Ранее Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

    В европейских дипломатических кругах обсуждается вариант проведения саммита лидеров России, США и Украины в Риме.

    Канал Sky News отмечал, что в качестве площадки для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского рассматриваются Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки.

    Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве. В Турции выступили с инициативой провести встречу в аэропорту Ататюрка.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость особой подготовки контактов лидеров по Украине.

