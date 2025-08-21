Глава Росатома Лихачев сообщил о проведении первого атомного саммита в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, первый в истории «атомный саммит» состоится 25 сентября в Москве, передает ТАСС. Лихачев добавил, что проведение мероприятия уже одобрил президент России. Саммит приурочен к 80-летию российской атомной отрасли.

В рамках мероприятия лидеры России, другие главы государств и правительств обсудят ключевые вопросы развития атомных технологий. Лихачев особо подчеркнул, что несмотря на существующие санкции, в отрасли сохраняется единство и ожидается участие широкого круга делегаций.

Глава Росатома также отметил: «Мы тоже ждем этого со всей ядерной семьей. Несмотря на все санкционные тучи и грозы, мы сохраняем единство. И даже такие представители отъявленных недружественных стран, как США, Франция, Германия нам все-таки говорят, что вот сейчас все рассеется и все будет хорошо».

