Росатом запустил комплекс для выпуска премиальной стали

Tекст: Валерия Городецкая

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на церемонии подчеркнул роль металлургии в реализации масштабных задач атомной отрасли, сообщается на сайте корпорации. «Ваша работа вселяет уверенность, что Росатом с этой задачей справится. Ведь металлургия лежит в основе всех производственных процессов, особенно таких сложных, как создание оборудования для атомной энергетики и других высокотехнологичных отраслей», – заявил он.

Новое оборудование позволит увеличить выпуск специальных сталей по технологии электрошлакового переплава в 3,5 раза – до 25 тыс. тонн слитков диаметром до двух метров и весом до 80 тонн в год. Также значительно расширится номенклатура продукции, востребованной не только в атомной, но и в тепловой энергетике и нефтехимии.

По словам главы Машиностроительного дивизиона Игоря Котова, предприятие полностью обеспечивает потребности строящихся АЭС в России и за рубежом, а постоянное совершенствование технологий позволяет выпускать изделия для реакторов с увеличенным сроком службы.

Комплекс оснащен оборудованием оригинальных российских инженерных решений, позволяющих снизить материалы и энергопотребление. Ввод на полную мощность создаст дополнительные рабочие места. Запуск комплекса приурочен ко Дню металлурга и 140-летию выплавки первой стали на площадке.

Применение новых технологий обеспечивает повышение качества и долговечности продукции. Современные реакторы типа ВВЭР-1200 уже рассчитаны на безопасную эксплуатацию до 60 лет, с возможностью продления до 80 лет, а в перспективе – до 100 лет.